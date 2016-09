ภาษาไทยมีผู้ใช้คำว่า หนังเลียนแบบสารคดี สารคดีเก๊ หรือ สารคดีเทียม เป็นรูปแบบของภาพยนตร์ หรือรายการวิทยุโทรทัศน์ที่หยิบยืมเทคนิค และวิธีการถ่ายทำแบบสารคดี เช่น การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง, ภาพที่สั่นไหวไปมาเพื่อติดตามคนอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างอารมณ์ขัน เสียดสีสังคม ไปจนทำให้เรื่องจริงกับเรื่องแต่งปะปนกันเพื่อเล่นกับปฏิกิริยาคนดู คำดังกล่าวเป็นการผสมระหว่างคำว่า mock(ปลอม) และ documentary(สารคดี) ซึ่งมีการบัญญัติคำขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่ 60s และเริ่มนิยมใช้จนกลายเป็นชื่อตระกูลหนังแบบหนึ่งในปี 1984 จากหนังเลียนแบบสารคดีเกี่ยวกับวงร็อค This is Spinal Tap ที่ผู้กำกับนำมาใช้เรียกหนังของตน

สิ่งที่ต่างไปจากภาพยนตร์ หรือรายการแนว Docudrama คือการอิงข้อมูลที่มาจากเหตุการณ์จริง มีเจตนาถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ แต่ใช้คนแสดง และจำลองเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นใหม่ อาทิ เช่น United 93(2006) ของผู้กำกับ พอล กรีนกราส, 127 Hours(2010) ของผู้กำกับ แดนนี่ บอยล์

ตัวอย่างซึ่งถูกหยิบยกมาเสมอเกี่ยวกับ Mockumentary คือละครวิทยุที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ เอช.จี.เวลส์ เรื่อง The War of The Worlds ในซีรี่ส์ชุด The Mecury Theare on The Air ผ่านสถานี CBS ของ ออร์สัน เวลส์(ภายหลังเวลส์ได้กลายเป็นผู้กำกับชื่อดังที่มีงานอย่าง Citizen Kane) ที่ออกอากาศในวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.1938 ในสไตล์ที่สมจริงราวกับรายงานข่าว 30 นาทีโดยไม่มีโฆษณาคั่น ผู้ฟังบางคนที่ไม่ได้ฟังตั้งแต่เริ่มที่มีเสียงดนตรีเปิดจึงเกิดความตื่นตระหนกและเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์จริง ก่อนจะถูกสื่อวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ขณะที่ภาพยนตร์ขนาดยาวที่ได้รับการยกให้เป็นหนังสารคดีปลอมๆ เรื่องแรกคือ A Hard Day’s Night (1964) ซึ่งติดตามชีวิตและเหตุการณ์วุ่นๆ ของสมาชิกวง The Beatles ช่วงที่กำลังโด่งดังถึงขีดสุด

สำหรับในวงการภาพยนตร์มีผู้สร้างหนังเลียนแบบสารคดีจำนวนมากเนื่องจากใช้ทุนต่ำกว่าการสร้างหนังโดยปกติ โดยเฉพาะหลังความสำเร็จของ This is a Spinal Tap อาทิ The God Must Be Crazy(1980) หนังแอฟริกาใต้ที่ในไทยรู้จักในชื่อ เทวดาท่าจะบ๊องส์, Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan(2006) หนังอื้อฉาวที่ถูกแบนในหลายประเทศ และทำเงินในสหรัฐอเมริกาไปถึง 128 ล้านเหรียญฯ, Operation Avalanche(2016) หนังที่ใช้เทคนิคเพื่อนำเสนอทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่าปฏิบัติการ อพอลโล 11 เพื่อไปเหยียบดวงจันทร์เป็นเรื่องกุขึ้นในยุคสงครามเย็น

ซึ่งหนังตระกูลนี้เริ่มนิยมสร้างมากขึ้นจนถูกแบ่งเป็นตระกูลย่อยอีกนั่นคือ Found Footage หรือหนังเรื่องแต่งที่ใช้เทคนิคที่อ้างว่าค้นพบฟุตเตจฟิล์ม หรือวิดีโอจากกล้องที่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อ ซึ่งเน้นให้ภาพที่ดูดิบ (และดูเหมือน)ไม่มีความประณีตกว่าหนังกลุ่ม Mockumentary อาทิ The Blair Witch Project(1999), Project X(2012), และ Into the Storm(2014)

