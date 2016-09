27 กันยายน พ.ศ. 2448 – อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก เผยแพร่บทความเรื่อง “Does the Inertia of a Body Depend Upon Its Energy Content ?” (“จริงหรือไม่ที่ความเฉื่อยขึ้นอยู่กับพลังงานภายในของวัตถุ”) ซึ่งได้นำเสนอสมการก้องโลก E=mc2 27 กันยายน พ.ศ. 2460 – เอ็ดการ์ เดกาส์ (Edgar Degas) จิตรกรและประติมากรชาวฝรั่งเศส หนึ่งในผู้บุกเบิกศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) เสียชีวิต 27 กันยายน พ.ศ. 2524 – พิธีเปิด เขื่อนบางลาง

