18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 – วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

18 ตุลาคม พ.ศ. 2441 – สหรัฐอเมริกา เข้าครอบครอง เปอร์โตริโก

18 ตุลาคม พ.ศ. 2474 – ทอมัส อัลวา เอดิสัน ยอดนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันแห่งศตวรรษที่ 19 เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและไตวาย

18 ตุลาคม พ.ศ. 2499 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงมีพระราชดำรัสแถลงถึงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทแก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

18 ตุลาคม พ.ศ. 2504 – ภาพวาด “Le Bateau” ของศิลปินฝรั่งเศส อองรี มาติส (Henri Matisse) จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ในกรุงนิวยอร์ค (Museum of Modern Art in New York City)

18 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์บทความ The Quality of Life of a South East Asia : A Chronical of Hope from Womb to Tomb (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ของ อาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

