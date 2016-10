30 ตุลาคม พ.ศ. 2481 – ละครวิทยุเรื่อง “The War of The Worlds” ของ ออร์สัน เวลล์ (Orson Welles) ในนามคณะ “Mercury Theatre on the Air” ออกอากาศในสหรัฐอเมริกา

30 ตุลาคม พ.ศ. 2369 – พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ คุณหญิงโม ภริยาของพระยามหิศราธิบดี (พระยาปลัด) ที่ปรึกษาราชการแห่งเมืองนครราชสีมา ขึ้นเป็น “ท้าวสุรนารี”

30 ตุลาคม พ.ศ. 2453 – อองรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวสวิส ผู้ริเริ่มก่อตั้ง สภาการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross : ICRC) เสียชีวิต

30 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – เจ้าชาย ฮวน คาร์ลอส (Prince Juan Carlos) ก้าวขึ้นมากุมอำนาจการปกครองในประเทศสเปน

