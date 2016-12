19 ธันวาคม พ.ศ. 2395 – วันเกิด อัลเบิร์ต ไมเคิลสัน (Albert Abraham Michelson) นักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบล

19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 – วันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระนามเดิมคือ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “เสด็จเตี่ย”

19 ธันวาคม พ.ศ. 2461 – โรเบิร์ต ริปลีย์ (Robert Ripley) เริ่มต้นคอลัมน์ Believe It or Not ! ในหนังสือพิมพ์ New York Globe

19 ธันวาคม พ.ศ. 2527 – อังกฤษ และ จีน ร่วมลงนาม ณ กรุงปักกิ่ง ในการส่งมอบอาณานิคม ฮ่องกง คืนให้จีน

Share On