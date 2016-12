29 ธันวาคม พ.ศ. 2454 – ดร. ซุน ยัตเซ็น (Sun Yat-sen) อดีตผู้นำทางการเมือง หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง และนักปฏิวัติของจีน ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน (Republic of China)

29 ธันวาคม พ.ศ. 2456 – มีการเริ่มการทดลอง กิจการบิน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ บริเวณสนามม้าสระปทุม (สนามราชกรีฑาสโมสร) ซึ่งถือเป็นสนามบินแห่งแรกของไทย

29 ธันวาคม พ.ศ. 2459 – นวนิยายเรื่อง A Portrait of the Artist as a Young Man ของ เจมส์ จอยซ์ (James Joyce) ซึ่งเป็นนวนิยายแบบอิมเพรนชั่นนิสต์ เรื่องแรกของเขาออกวางจำหน่ายครั้งแรกที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

29 ธันวาคม พ.ศ. 2540 – รัฐบาลฮ่องกง สั่งกำจัดไก่บนเกาะนับล้านตัวเพื่อป้องกันการกระจายของโรคไข้หวัดนก (avian flu หรือ bird flu–H5N1) ที่สามารถแพร่ติดต่อจากสัตว์ (สัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่) ถึงคนได้เป็นครั้งแรกที่ฮ่องกง

