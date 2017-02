แนะนำหนัง 9 เรื่อง ผู้ชิงชัย “หนังเยี่ยม” ออสการ์ครั้งที่ 89

ก่อนประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 89 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ขอมาแนะนำหนัง 9 เรื่องผู้ชิงชัยสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เพื่อให้ลุ้นและเป็นตัวเลือก

Fences (เข้าชิง 4 สาขารางวัล)

ดัดแปลงจากบทละครบรอดเวย์เจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์ และรางวัลโทนี่ เรื่องราวความสัมพันธ์ของครอบครัวแอฟริกัน-อเมริกันในยุค 50s เมืองพิตซ์เบิร์ก ที่พ่อต้องทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวจนละเลยความรักแก่คนในครอบครัว หนังยังเป็นผลงานกำกับเรื่องที่สามในชีวิตของนักแสดงผิวสีระดับซุปเปอร์สตาร์อย่าง เดนเซล วอชิงตัน ซึ่งได้รับคำชมถึงการแสดงที่ทรงพลังและคงประเด็นหลักจากละครเวทีมาไว้ได้

Arrival (เข้าชิง 8 สาขารางวัล)

เมื่อยานขนาดยักษ์มาเยือนโลก สิ่งที่ต้องทำคือการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวผ่านการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ก่อนที่ความผิดพลาดจะส่งผลร้าย กับโลกของเรา ผลงานหนังไซไฟของ เดนิส วิลเนิร์ฟ (Sicario) ผู้กำกับที่สร้างผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง Arrival ได้รับคำชมอย่างยิ่งถึงการนำประเด็นของการสื่อสารมาชวนตั้งคำถามกับผู้ชมอย่างท้าทายความคิด

Hackshaw Ridge (เข้าชิง 6 สาขารางวัล)

ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตอันเหลือเชื่อของ เดสมอนด์ ดอสส์ ผู้ที่ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสามารถช่วยเพื่อนทหารด้วยกันได้ถง 75 คนโดยปราศจากการถืออาวุธและไม่ฆ่าคนจากความเชื่อทางศาสนาของตน แม้จะได้รับเสียงวิจารณ์ถึงภาพความรุนแรงเช่นเดียวกับหนังหลายๆ เรื่องของ เมล กิ๊บสัน แต่ก็เป็นงานที่ทำให้เขากลับมาสร้างชื่ออีกครั้ง (เมล กิ๊บสันได้เข้าชิงออสการ์สาขาผู้กำกับภาพยนตร์หลังจากเคยเข้าชิงเมื่อ 21 ปีก่อนจาก Braveheart) โดยได้รับการปรบมือยาวนานถึง 10 นาทีในการฉายที่เทศกาลหนังเวนิซ ประเทศอิตาลี หลังจากถูกแบนจากวงการฮอลลีวู้ดพักใหญ่จากกรณีที่ข่มขู่ภรรยา และพูดจากเหยียดเชื้อชาติ

Hell or High Water (เข้าชิง 4 สาขารางวัล)

การปะทะกันระหว่างโจรผู้ชีวิตแร้นแค้นต้องดิ้นรนเพื่อครอบครัวกับตำรวจในการปล้นธนาคารครั้งใหญ่ของรัฐเท็กซัส ที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนอย่างที่คิด หนังเป็นผลงานการกำกับของ เดวิด แม็คเคนซี่(Young Adam) ผู้กำกับชาวสก๊อตแลนด์ แต่ก็ได้รับคำชมว่าเป็นงานที่มีกลิ่นอายหนังคาวบอ มียบรรยากาศที่ดิบเถื่อนแม้อยู่ในยุคสมัยใหม่ บทสนทนาที่เชือดเฉือน และยังสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของอเมริกาได้อย่างแยบยล

Hidden Figures (เข้าชิง สาขารางวัล)

อีกเรื่องที่นำเสนอประเด็นผิวสี โดยเป็นผลงานที่ดัดแปลงจากเรื่องจริงซึ่งเขียนโดย มาร์ก็อต ลี เชตเตอร์ลี ว่าด้วยหญิงสาวนักคณิตศาสตร์เชื้อสายแอฟริกันซึ่งทำงานในองค์การนาซ่าและมีส่วนสำคัญในยุคที่เริ่มเกิดแข่งขันการส่งยานขึ้นสู่อวกาศ หนังเป็นผลงานการกำกับของ ธีโอดอร์ เมลฟี่(St. Vincent) ซึ่งได้รับคำชมถึงการนำเสนอเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกือบถูกลืมให้ออกมาสนุก อบอุ่น น่าประทับใจ ทั้งนี้การแสดงที่เข้าขาเป็นอย่างดียังทำให้หนังได้รับรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมจากสมาคมนักแสดงแห่งสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

La La Land (เข้าชิง 14 สาขารางวัล)

เรื่องราวการไขว่คว้าหาความฝันของนักแสดงสาว และนักดนตรีแจ๊สหนุ่มในเมืองลอสแองเจลิส ผลงานการกำกับ เดเมียน ชาเซลล์ ซึ่งเคยเข้าชิงออสการ์ภาพยนตร์อดเยี่ยมจาก Whiplash เขานำความชื่นชอบในตนตรีแจ๊ส สร้างหนังเพลงที่ได้รับคำชมว่าสามารถดึงเสน่ห์ของหนังตระกูลนี้ ทั้งตัวเพลง การแสดง และการออกแบบฉากเต้นรำต่างๆ ที่แสดงความคารวะหนังเพลงยุคเก่า ทั้งนี้หนังกลายเป็นตัวเก็งสำคัญจากการกวาดรางวัลมามากมาย อาทิ การสร้างสถิติสูงสุดคว้า 7 รางวัลลูกโลกทองคำ, รางวัลโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก สมาคมโปรดิวเซอร์แห่งสหรัฐอเมริกา และรางวัลขวัญใจผู้ชมจาก เทศกาลหนังนานาชาติ ที่เมืองโตรอนโต

Lion (เข้าชิง 6 สาขารางวัล)

ซารู เด็กหนุ่มที่พลัดพรากจากครอบครัวตั้งแต่ 5 ขวบ และถูกอุปการะโดยครอบครัวชาวออสเตรเลีย แม้จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข แต่การต้องการค้นหารากเหง้าของตนทำให้เขาตัดสินใจออกตามหา ผลงานกำกับแจ้งเกิดของ การ์ธ เดวิส ดัดแปลงมาจากชีวิตจริงที่ถ่ายทอดใน Long Way Home ของ ซารู เบรียร์รี่ ซึ่งแม้จะมีเนื้อเรื่องที่ไม่ยากเกินคาดเดา แต่ก็ถ่ายทอดได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะการแสดงของ เดฟ พาเทล และ นิโคล คิดแมน โดยตัวหนังยังได้รองอันดับ 1 ขวัญใจผู้ชมจากเทศกาลหนังนานาชาติ โตรอนโต อีกด้วย

Manchester By The Sea (เข้าชิง 6 สาขารางวัล)

ภารโรงซึ่งจากเมืองแมนเชสเตอร์ มีเหตุให้ต้องกลับไปยังบ้านเกิดอีกครั้งหลังพี่ชายเสียชีวิต เพื่อดูแลหลานชายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผลให้เรื่องราวในอดีตตามกลับมาหลอกหลอน เขาอีกครั้ง ผลงานกำกับของ เคนเนธ โลเนอร์แกน ซึ่งได้รับคำชมอย่างยิ่งจาก You Can Count on Me ในปี 2000 ผลงานล่าสุดเรื่องนี้ได้รับคำชมว่าเป็นงานชิ้นเอกของเขาอีกครั้ง ในการผสมผสานเรื่องราวสะเทือนใจกับอารมณ์ขันได้อย่างลงตัว หนังคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมนักวิจารณ์ภาพยนตร์แห่งชาติสหรัฐฯ และเคซี่ แอฟเฟล็ก กลายเป็นตัวเก็งในสาขานักแสดงนำชายหลังจากกวาดรางวัลมาแล้วจากสมาคม และสื่อต่างๆ มากมาย

Moonlight (เข้าชิง 8 สาขารางวัล)

ชีวิต 3 ช่วงวัยของไชรอนที่เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลง และการค้นพบตนเอง ตั้งแต่ถูกกลั่นแกล้ง พบความรักและความเจ็บปวด การพยายามหนีจากสภาพครอบครัวและสังคมที่เลวร้าย ผลงานการกำกับของ แบร์รี่ เจนกินส์ ที่เปิดเผยว่าได้รับอิทธิพลจากหนังจากเอเชียหลายเรื่องในการขับเน้นบรรยากาศเพื่อสะท้อนอารมณ์ของตัวละคร ส่งผลให้ Moonlight โดดเด่นจากหนังผิวสีที่มักสะท้อนสภาพสังคม และความรุนแรง ให้มีด้านที่อ่อนหวานนุ่มนวล โดยยังมีประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครนำเสนอเกี่ยวกับคนผิวสีที่เป็นรักร่วมเพศอีกด้วย

Share On