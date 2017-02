ผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 89 Moonlight คว้ารางวัลหนังเยี่ยม พร้อมดราม่าประกาศผลผิด

ออสการ์ รางวัลซึ่งจัดโดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ (AMPAS) ประกาศผลรางวัลแล้วใน 26 กุมภาพันธ์ 2560 (เช้าวันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์ในไทย) – Moonlight ภาพยนตร์ว่าด้วยชีวิตสามช่วงวัยของเด็กหนุ่มผิวสี ที่เรียนรู้การเอาตัวรอด ค้นพบตนเอง และยอมรับรสนิยมทางเพศของตน ผลงานกำกับของ แบร์รี่ เจนกินส์ คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครอง โดยยังคว้ารางวัลอื่นๆ ได้แก่ นักแสดงสมทบชาย

อย่างไรก็ตามปีนี้น่าจะเป็นหนึ่งในงานออสการ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปอีกนานในการประกาศผลรางวัลสูงสุดผิด เมื่อ วอร์เรน เบ็ตตี้ และเฟย์ ดันนาเวย์ สองนักแสดงอาวุโสของฮอลลีวู้ด ประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดเป็น La La Land อีกหนึ่งภาพยนตร์ตัวเก็งในงานส่งผลให้ทีมงานจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวซึ่งขึ้นเวทีรับรางวัลแล้วพลาดหวัง แต่ทางฝ่ายจัดงานต้องมาบอกว่าเป็นการประกาศผิด เพราะแท้จริงเป็นเรื่อง Moonlight ทั้งนี้ วอร์เรน เบ็ตตี้ กล่าวว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแต่ประการใด แต่มาจากการได้รับซองใส่ผลรางวัลผิดเป็นผลรางวัลนักแสดงนำหญิงแทน

La La Land ภาพยนตร์เพลงว่าด้วยการไขว่คว้าหาความฝันชายหนุ่มนักดนตรี และหญิงสาวนักแสดงในลอสแองเจลลิส จากค่ายไลออนเกตส์ ผลงานของผู้กำกับ เดเมียน ชาเซลล์ ซึ่งสร้างสถิติการคว้ารางวัลลูกโลกทองคำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 7 รางวัล แม้จะพลาดรางวัลสูงสุด แต่ก็คว้ารางวัลมากที่สุดในงานถึง 6 รางวัล ได้แก่ ผู้กำกับภาพยนตร์, นักแสดงนำหญิง, ออกแบบงานสร้าง, กำกับภาพ, ดนตรีประกอบ และเพลงประกอบภาพยนตร์ โดย เดเมียน ชาเซลล์ ยังกลายเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่เคยได้รับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยอายุ 32 ปี

ชาเซลล์ ขอบคุณทีมงาน นักแสดง ผู้ประพันธ์ดนตรี จัสติน เฮอร์วิตซ์ ซึ่งเขารู้จักมาตั้งแต่ยังเด็ก และกล่าวขณะขึ้นรับรางวัลว่า “นี่คือหนังที่เกี่ยวกับความรัก และผมมีโชคพอที่มีอาการตกหลุมรักขณะสร้างงานหนังเรื่องนี้” พร้อมทั้งอุทิศรางวัลให้กับแฟนสาวอีกด้วย ขณะที่ เคซี่ย์ แอฟเฟล็ก ผู้ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายปีนี้จาก Manchester By The Sea ได้กล่าวขอบคุณหนึ่งในผู้เข้าชิงอย่าง เดนเซล วอชิงตัน ของปีนี้จาก Fences “หนึ่งในคนแรกๆ ที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการแสดงคือ เดนเซล วอชิงตัน ผมเพิ่งพบเขาเป็นครั้งแรกในค่ำคืนนี้ ผมยืนอยู่ตรงนี้เพราะความสามารถและความปรารถนานีของคนมากมายที่ผมไม่สามารถเอ่ยชื่อหมด คุณครับ ผมอยากจะพูดอะไรที่ลึกซึ้งกินใจกว่านี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีส่วนในหนังเรื่องนี้”

โดยก่อนหน้าการประกาศผลรางวัลเพียงคืนเดียวได้มีข่าวแจ้งว่า บิลล์ แพ็กซ์ตัน นักแสดงชาวอเมริกันซึ่งมีชื่อในยุค 90s จาก Twister และนับเป็นนักแสดงคู่บุญของผู้กำกับชื่อดัง เจมส์ คาเมรอน ได้เสียชีวิตจากอาการแทกซ้อนจากการเข้ารับผ่าตัดหัวใจ ในวัย 61 ปี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งทางผู้จัดงานก็ไม่ลืมที่จะกล่าวถึงเขาในช่วงรำลึกถึงบุคคลในวงการที่เสียชีวิตในปีที่ผ่านมา

ผลรางวัลทั้งหมดมีดังนี้

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – Moonlight

ผู้กำกับภาพยนตร์ – เดเมียน ชาเซลล์ จาก La La Land

นักแสดงนำชาย – เคซี่ย์ แอฟเฟล็ค จาก Manchester By The Sea

นักแสดงนำหญิง – เอ็มม่า สโตน จาก La La Land

นักแสดงสมทบชาย – มาเฮอร์ชาลา อาลี จาก Moonlight

นักแสดงสมทบหญิง – วิโอล่า เดวิส จาก Fences

หนังสารคดียอดเยี่ยม – O.J.: Made in America

หนังสารคดีขนาดสั้น – The White Helmets

หนังอนิเมชั่นยอดเยี่ยม – Zootopia

หนังอนิเมชั่นขนาดสั้น – Piper

หนังสั้นยอดเยี่ยม – Mindenki

ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม – The Salesman(อิหร่าน)

บทภาพยนตร์ดัดแปลง – Moonlight

บทภาพยนตร์ดั้งเดิม – Manchester By The Sea

กำกับภาพ – La La Land

ลำดับภาพ – Hackshaw Ridge

เพลงประกอบภาพยนตร์ – “City of Stars” จาก La La Land

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ – La La Land

ออกแบบเครื่องแต่งกาย – Fantastic Beasts and Where to Find Them

กำกับศิลป์และออกแบบงานสร้าง – La La Land

แต่งหน้าทำผม – Suicide Squad

ตัดต่อเสียง – Arrival

ซาวนด์มิกซ์เซอร์ – Hackshaw Ridge

เทคนิคพิเศษด้านภาพ – The Jungle Book

