พุธ-ไซแอนซ์ – อะไรทำให้ Elon Musk คือบ้าอัจฉริยะหลุดโลก หลังยุคสตีฟจ็อปส์

เรื่อง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

ภาพ : https://www.theregister.co.uk/2015/06/16/elon_musk_biography_interview_ashlee_vance/



ถ้าไม่เคยได้ยินชื่อ Tesla รถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ หรือ SpaceXจรวดไปอวกาศที่บินกลับมาตั้งลำได้เหมือนก่อนขึ้น ถือว่าคุณตกข่าวอย่างแรง แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมสุดล้ำทั้งสองอย่างนี้คือผู้ชายคนเดียวกันชื่อ อีลอน มักส์ (Elon Musk)

Tesla รถยนต์ไฟฟ้าที่จะทำให้รถยนต์กินน้ำมันกลายเป็นรถโบราณ มาพร้อมระบบขับรถอัตโนมัติ ! ไร้คนขับ ขึ้นรถนั่งเลยสิ เดียวถึงที่หมาย ไม่ต้องห่วงขับซิ่งหรือจะพาไปวนไหน และมันจะกลายเป็นมาตรฐานการเดินทางในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า

SpaceX จรวดและยานอวกาศที่บินสู่ห้วงอวกาศแล้วสามารถบินกลับมาตั้งลำบนฐานพื้นโลกได้เหมือนกับในหนังไซไฟ (ซึ่งเป็นเรื่องยากส์มาก – ขอบอก ไว้ผมจะหาข้อมูลว่าเขาทำได้อย่างไร มาเล่าอีกครั้ง) สามารถบินขึ้นบินลงกี่ครั้งก็ได้ ไม่ต้องทิ้งชิ้นส่วนให้สิ้นเปลืองเหมือนจรวดนาซา ทำให้ต่อไปความฝันท่องอวกาศของคนธรรมดาๆ มีราคาถูกราวกับซื้อตั๋วเครื่องบิน เขาเปรียบเทียบว่า “ถ้าทุกครั้งที่นั่งเครื่องบินแล้วต้องทำลายเครื่องบินทิ้ง ราคาค่าตั๋วจะเป็นเท่าไร”

ตอนนี้มีแผนว่าอีกไม่เกิน 2 ปี จะมียานบินพาคนไปเที่ยววนรอบชมดวงจันทร์สักรอบสองรอบ แล้วบินกลับมา

ความฝันสูงสุดของ อีลอน มักส์ คือการไปตั้งอาณานิคมมนุษย์บนดาวอังคาร และเขาอยากไปตายที่นั่น – ไม่ล้อเล่น เขาบอกเลยว่า ถ้าเลือกระหว่างโลกกับดาวอังคาร เขาขอตายบนดาวอังคาร

ภาพ – http://www.spacex.com/about

นี่เป็นสองเทคโนโลยีที่สร้างชื่อสุดๆ ให้ อีลอน มักส์ ไม่นับ Paypal ที่เขาก่อตั้ง (แต่มีเหตุให้เขาเสียมันไปตอนหลัง แต่เงินจากการขาย Paypal นี่ละได้มาทำ SpaceX ต่อ) Solarcity บริษัทผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหลังคาบ้านคนเมือง เพื่อช่วยกอบกู้ภาวะโลกร้อน Hyperloop ที่จะทำระบบอุโมงค์เดินทางความเร็วสูง 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เร็วกว่ารถไฟหัวกระสุนชินคันเซนถึง 4 เท่า! คือเราจะไปเชียงใหม่ได้ในครึ่งชั่วโมง

และเพราะเขาเบื่อรถติดในเมือง เลยยังคิดสร้างทางและเมืองใต้ดินให้เกิดขึ้นจริงด้วย เห็นว่ากำลังจะทดลองขุดแล้ว

ล่าสุด (หรืออาจไม่ใช่ เพราะพรุ่งนี้อาจมีข่าวอื่นออกมาอีก) คือ Neuralink ที่เขาตั้งใจจะสร้างระบบเชื่อมสมองเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจทำให้คุณและผม ถ่ายโอนความทรงจำในสมองไปเก็บในคอมพิวเตอร์ หรืออาจฝังความรู้ใหม่ๆ เข้าสมองของเราได้ทันที

อีลอนบอกว่า “คุณจะไม่มีวันลืมอะไรอีกเลย” – อันนี้ชอบจริงๆ แล้วลองจินตนาการต่อนะครับว่า เราอาจไม่มีวันตาย ถ้าอัปโหลดสมองของเราไปไว้ในคอมพิวเตอร์ แม้ร่างกายจะฝืนสังขารไม่ไหวแล้ว

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้นวัตกรรมหลุดโลกที่ผ่านวิกฤตธุรกิจเกือบเจ๊ง และพลิกกลับมาประสบความสำเร็จราคาหุ้นพุ่งแรง มีแค่ Tesla กับ SpaceX ซึ่งเกือบทำให้เขาล้มละลายมาแล้วเมื่อปี 2008 เพราะการทดลองส่งยานอวกาศไม่ประสบความสำเร็จถึงสามครั้ง และถ้าไม่ใช่เพราะความบ้ายืนกรานไม่ยอมแพ้ ยืมเงินเพื่อนมาเดิมพันกับครั้งที่ 4 และยานกลับมาลงจอดอย่างนิ่มนวล วันนี้ชื่อของ อีลอน มักส์ น่าจะจมธรณีอยู่กับพวกสติเฟื่องล้มเหลว

ผมลองค้นหาเบื้องหลังความสำเร็จของ อีลอน มักส์ ว่าคืออะไร พบบทความมากมายที่หาอ่านได้ ส่วนใหญ่มักสรุปเป็นเคล็ดลับหรือวาทะปลุกกำลังใจหึกเหิมอย่าง

“If something is important enough, even if the odds are against you, you should still do it”

แม้จะจริงกับความบ้าของ อีลอน มักส์ แต่อย่าลืมว่า มันคงไม่ง่ายแบบนั้นสำหรับคนทั่วไป

เคยมีคนถาม อีลอน มักส์ ว่าถ้าใครอยากเป็นอีลอน มักส์ บ้างจะแนะนำยังไง เขาตอบหน้าขรึมทันทีว่า “คุณคงไม่อยากเป็นผม”

ว่ากันว่าเขาทำงานหนักโคตรๆ แทบไม่มีเวลาพัก กินนอนอยู่ที่ทำงาน ชีวิตครอบครัวล้มเหลว แต่งงานสองครั้งหย่าทั้งสองครั้ง

ความสำเร็จสุดๆ ของเขาจึงมาจากการทำงานหนักทุ่มเทแทบจะเดิมพันด้วยชีวิต

แต่อะไรอยู่เบื้องหลังจินตนาการฝันเฟื่อง และแนวคิดที่จะทำให้เรื่องไซไฟกลายเป็นจริง ของชายหนุ่มผู้นี้

ยังมีอีกคำตอบที่ผมชอบ มาจากประวัติชีวิตวัยเด็กของ อีลอน มักส์ คือเขาเป็น “หนอนหนังสือ” ครับ!

ตอนเด็กๆ เขาอ่านหนังสือวันละ 10 ชั่วโมง อ่านทุกเล่มจนหมดห้องสมุดของโรงเรียน และห้องสมุดสาธารณะใกล้บ้าน สุดท้ายไม่มีอะไรอ่าน เลยต้องอ่านสารานุกรมบริเทนนิกาหมดชุด และยังเป็นคนที่อ่านหนังสือเร็วมากๆ

เมื่อมีคนถามว่าคุณสร้างจรวดสำเร็จได้อย่างไร อีลอน มักส์ ตอบว่าไงครับ – สั้นๆ ตามสไตล์เด็กเนิร์ด และคนพูดไม่เก่ง

“I read Books.”

(ยังมีเรื่องน่าทึ่งเกี่ยวกับสมองความจำและจินตนาการของ อีลอน มักส์ ไว้ต่อกันคราวหน้าครับ)

สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ :

บก. ดำ ผู้ชอบจับแพะมาชนกับแกะ จับแมวโยนไปให้ถึงดวงดาว เพราะหลงเชื่อว่าจักรวาลนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

