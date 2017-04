25 เมษายน พ.ศ. 2417 – วันเกิด กูเลียลโม มาร์เคเซย์ มาร์โคนี (Guglielmo Marconi) นักวิทยาศาสตร์ผู้ประดิษฐ์คลื่นวิทยุ

25 เมษายน พ.ศ. 2517 – เกิด การปฏิวัติคาร์เนชั่น (Carnation Revolution) ที่เมืองลิสบอล (Lisbon) ประเทศโปรตุเกส

25 เมษายน พ.ศ. 2262 – โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) นิยายของ เดเนียล ดีโฟ (Daniel Defoe) ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรก

25 เมษายน พ.ศ. 2402 – เริ่มขุด คลองสุเอซ (The Suez Canal) ในประเทศอียิปต์ เชื่อมต่อระหว่างเมืองพอร์ทเซด (Port Said) ฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียนกับเมืองสุเอซ ที่ฝั่งทะเลแดง

25 เมษายน พ.ศ. 2449 – วันเกิด มาลัย ชูพินิจ นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทย

25 เมษายน พ.ศ. 2460 – วันเกิด เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์ (Ella Jane Fitzgerald) นักร้องเพลงแจ๊สชาวอเมริกัน ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น “สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งวงการเพลง” (The First Lady of Song)

25 เมษายน พ.ศ. 2496 – เจมส์ วัตสัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน และ ฟรานซิส คริก นักอณูชีววิทยาชาวอังกฤษ ประกาศการค้นพบ โครงสร้างดีเอ็นเอ (DNA)

Share On