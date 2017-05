3 พฤษภาคม พ.ศ. 2012 – วันเกิด นิกโกโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) นักปรัชญาการเมืองชาวอิตาลี

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 – วิมานลอย (Gone with the Wind) นิยายขายดีของ มาร์กาเร็ต มิตเชลล์ (Margaret Mitchell) ได้รับ รางวัล พูลิเซอร์ สาขานิยาย (Pulitzer Prize for Fiction)

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 – วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day)

