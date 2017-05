ฮงซังซู ผู้กำกับ(หนัง)มากรักแห่งเกาหลีใต้

More Media

ในมิถุนายนปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้มีข่าวดังอื้อฉาวของวงการบันเทิง เมื่อ คิมมินฮี นักแสดงสาววัย ๓๕ ปี กับผู้กำกับ ฮงซังซู วัย ๕๕ ปีถูกเปิดเผยพวกเขาแอบลักลอบเป็นชู้รักกัน ต่อมาพวกเขายอมรับในที่สุด ส่งผลให้ ฮงซังซู ซึ่งแต่งงานมาแล้ว ๓๐ ปี อยู่ในสถานะที่อยู่ระหว่างกำลังขอหย่าจากภรรยา(แต่ภรรยาไม่ยอมหย่า) ขณะที่ คิมมินฮี เองถูกต้นสังกัดยกเลิกงานทั้งหมด

ข่าวดังกล่าวทำให้สถานะของ ฮงซังซู ผู้กำกับซึ่งนักวิจารณ์มักนำไปเทียบว่าเป็น “วู้ดดี้ อัลเลน เกาหลีใต้” จากแนวทางหนังที่คล้ายคลึงกัน(หนังรัก หนังตลกโรแมนติค) ยิ่งคล้ายกันยิ่งขึ้นแม้จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เนื่องจาก วู้ดดี้ อัลเลน ผู้กำกับ นักเขียนบท และนักแสดงชาวอเมริกันก็สร้างเรื่องอื้อฉาวเมื่อเป็นชู้กับบุตรบุญธรรมของตนเอง ซุนยี เพรวิน และแต่งงานกันในภายหลังโดยทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง ๓๕ ปี เช่นเดียวกับเรื่องราวในภาพยนตร์ที่ตัวเอกซึ่งนำแสดงโดยตัวอัลเลนเอง หรือนักแสดงคนอื่นก็มักถูกเปรียบเทียบกับเรื่องราวในชีวิตของเขา

ฮงซังซู จบจากมหาวิทยาลัยจุงอัง ก่อนที่ปีที่ ๓ จะศึกษาต่อและจบปริญญาตรีที่ California College of Arts and Craft และจบปริญญาโทที่ The School of Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา หนังของเขาไม่ทำเงิน แต่โด่งดังจากการฉายในเทศกาลหนังในประเทศต่างๆ เป็นประจำ เขาสร้างชื่อตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรก The Day a Pig Fell Into the Well(๑๙๙๖) ซึ่งเป็นงานที่มีเนื้อหาสะท้อนสังคม ก่อนที่ในงานเรื่องต่อๆ มาเขาจะชัดเจนมากขึ้นในการจับชีวิตทางโลกของคนหนุ่มสาววัยทำงานในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะในแวดวงของศิลปิน อาทิ นักเขียน กวี ผู้กำกับ อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษา(ที่สอนและเรียนด้านภาพยนตร์) นักแสดง งานในระยะหลังยิ่งคลี่คลายเป็นหนังที่ขับเน้นเรื่องราวและเทคนิคการเล่าเรื่อง แทบไม่มีการปรุงแต่งด้านภาพ และใช้เทคนิคง่ายๆ อย่างการควิกซูม(การซูมเข้าไปที่วัตถุหรือผู้ถูกถ่ายอย่างรวดเร็ว) ทำให้ใช้ทุนในการถ่ายทำต่ำ และมีงานผลิตหนังออกมาแทบทุกปี

หนังของเขานั้นเป็นการจับภาพที่ราวกับเป็นเรื่องราวปกติในชีวิตประจำวันที่เราพบเจอได้ไม่ยาก ผ่านเรื่องที่คล้ายเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชายหนุ่มได้เดินทางไปยังที่อื่น เจอเพื่อน และหญิงสาวที่มาด้วย(ซึ่งอาจเป็นเพียงคนรู้จักหรือแฟนสาวของเพื่อนที่มาด้วย) พวกเขากินเหล้าโซจูกันจนเมามาย การสนทนาพัฒนาทำให้ชายหนุ่มและหญิงสาวเกิดรู้สึกลึกซึ้ง และมีสัมพันธ์สวาทกัน แต่ไม่นานสัมพันธ์นั้นก็จบลงภายในเวลาอันรวดเร็ว

สิ่งที่โดดเด่นในงานของฮงซังซู นอกเหนือจากบทสนทนาในเรื่องที่ดูลื่นไหลเป็นธรรมชาติ คือการนำเสนอด้วยเทคนิคการเล่าแบบ ๒ มุมมองจากเหตุการณ์เดียวกัน หรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นสันดานในตัวมนุษย์ที่มักมีการโกหก หลอกลวงกันโดยพื้นฐาน อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าศิลปินที่มักได้รับการยกย่องในผลงานด้านต่างๆ แท้จริงก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่ได้มีความวิเศษวิโสเหนือใคร ชีวิตวนเวียนอยู่กับเรื่องทางโลกย์เป็นนิจ และบ่อยครั้งมุมมองของคนธรรมดาที่ไม่ได้มีตัวตนหรือชื่อเสียงก็แสดงให้เห็นความเข้าใจโลกเสียยิ่งกว่า

ดังเช่นหนึ่งในงานเรื่องดัง Turning Gate(๒๐๐๑) กังซู นักแสดงละครเวทีชื่อดัง ล้มเหลวในการเริ่มต้นการแสดงภาพยนตร์เป็นเรื่องแรก ในสภาพที่ไม่รู้จะได้แสดงเรื่องต่อไปหรือไม่ ชายหนุ่มตัดสินใจเดินทางไปพักที่เมืองชุนชอนกับเพื่อนสมัยเรียน ที่ปัจจุบันเป็นนักเขียน ชีวิตในเมืองเล็กๆ แห่งนี้สำหรับเขาน่าเบื่อ กังซูได้รู้จักกับนักเต้นที่เพื่อนเขาแนะนำให้รู้จัก ความสัมพันธ์จบลงที่โรงแรมฅฅฅโดยหารู้ไม่ว่าเพื่อนเขาแอบชอบ สถานการณ์ที่มองหน้าเพื่อไม่ติด และต้องการตัดสัมพันธ์โดยเร็วจากหญิงสาว ทำให้เขารีบกลับโซลก่อนกำหนด แต่ระหว่างที่เดินทางกลับเขาก็ได้พบหญิงสาวอีกคนบนรถไฟ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกพิเศษ แต่เมื่อแอบตามเธอไปยังบ้าน หญิงสาวได้ให้สัญญาณเขาบางอย่างก่อนจะปิดประตูลง เขารู้ได้ทันทีว่าเธอจะไม่มีเปิดประตูบานนั้นอีก

คล้ายกับนิทานเรื่อง “ประตูงู” (ซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่อเรื่อง) ที่เพื่อนเขาเล่าถึงตำนานของวัดชองเปียงซา ในเมืองชุนชอน ซึ่งเล่าถึงชายผู้หลงรักเจ้าหญิงคนหนึ่งสุดหัวใจจนกลายเป็นงู มันรัดและไม่ยอมปล่อยเธอ เมื่อเธอขอร้องให้ปล่อยเธอเพื่อจะเก็บข้าวจากที่วัดแห่งนี้ งูได้ยอมปล่อยเธอไปแต่เมื่อมันเหลียวมองย้อนกลับไปหาเธอ สายฟ้าก็ได้ฟาดลงมายังตัวมันจนถึงแก่ความตาย และเจ้าหญิงได้ฝังมันไว้ที่วัดแห่งนี้ อันแสดงให้เห็นถึงโอกาสสำคัญในชีวิตที่อาจไม่มีอีก เมื่อคุณละซึ่งความเป็นมนุษย์แล้ว…

แม้จะเผชิญกับข่าวฉาว แต่ในต้นปีที่ผ่านมา(๒๐๑๗) เขายังทำให้ คิมมินฮี ชู้รักคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงจาก On the Beach at Night Alone ในเทศกาลหนังนานาชาติเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน และล่าสุดหนังสองเรื่องของเขา The Day Aftter และ Clair’s Cameraได้เข้าร่วมฉายในเทศกาลหนังเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส เทศกาลหนังที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยเรื่องแรกยังได้เข้าชิงในสายประกวดทางการอีกด้วย

ชีวิตของฮงซังซู ทำให้นึกถึงคำพูดของเพื่อนท่านหนึ่งเกี่ยวกับศิลปินว่า

“ชื่นชมเพียงผลงานของศิลปิน แต่อย่าไปเกี่ยวข้องด้วย หรือเอาอย่างชีวิตเขา”

