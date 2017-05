ทำไมเพจสารคดีถึงหายไป

อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่

บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี…จากการลงพื้นที่ภาคสนาม

ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล

เพจเฟซบุ้ค Sarakadee Magazine ที่เคยมียอด like เพจมากกว่าห้าแสน like หายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒ สัปดาห์หลังเพจเฟซบุ้ค Sarakadee Magazine หายไปอย่างไร้ร่องรอย พวกเรายังไม่รู้คำตอบว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่

ครั้งสุดท้ายที่เพจสารคดีล็อคอินใช้งานตามปรกติ คือวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลาบ่ายโมง จำนวน like เพจอยู่ที่ ๕๐๐,๐๐๐ กว่า like นับว่าไม่น้อยเลยสำหรับนิตยสาร

ต้องยอมรับว่ายอด like นี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการนำเสนอ “คอนเทนต์” หรือเนื้อหาของเรา ไม่ว่าการลงปกในแต่ละฉบับ กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ขององค์กร เช่น รับสมัครค่ายนักเขียนและช่างภาพ รับสมัครกิจกรรมดูนก ดูผีเสื้อ ประชาสัมพันธ์ข่าว ฯลฯ

ทันทีที่เริ่มมั่นใจว่านี่คือความผิดปรกติที่ไม่ธรรมดา ไม่ใช่เพจแฮงค์ชั่วคราวแต่มีทีท่าว่าจะ “อันตรธาน” หายไป เราพยายามค้นหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ติดต่อไปยังสำนักงานเฟสบุ้คในต่างประเทศ แต่ก็ไม่มีการตอบอีเมล์กลับมา

ระหว่างรอคอย เราตัดสินใจตั้งเพจใหม่ขึ้นมา แรกเริ่มใช้คำว่า นิตยสาร สารคดี แต่ก็เปลี่ยนมาเป็น Sarakadee Magazine ตามชื่อเพจเดิมเพราะคิดว่าสมาชิกคุ้ยเคยกับการพิมพ์ตัว S เริ่มต้น และคนทั่วไปจะสะดวกในการค้นหามากกว่า

เรื่องเพจเก่าที่หายไปเรารอคำตอบอยู่นาน ในที่สุดก็มีอีเมล์ตอบกลับมา แต่อ่านดูก็รู้ว่าน่าจะเป็นการตอบกลับด้วยระบบอัตโนมัติ เพราะไม่ได้มีการกล่าวเจาะจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ถึงวันนี้เพจใหม่ของสารคดีมียอด “ไลค์เพจ” อยู่ราว ๓,๐๐๐ like ยอด “ไลค์โพสต์” ส่วนใหญ่อยู่หลักสิบ ต่างจากเมื่อก่อนที่ยอด like เพจอยู่ที่ห้าแสนกว่า เวลานั้นการ like โพสต์หลักร้อยเป็นเรื่องธรรมดา มียอด like หลักพันหรือหลายพันเข้ามาให้ชื่นใจอยู่เสมอ

การที่ยอด like โพสต์เราน้อย ก็เพราะยอด like เพจเราน้อยนั่นเอง ยกตัวอย่างเรื่องแก่งแม่น้ำโขงที่โพสต์ลง “เว็บไซด์สารคดี” www.sarakadee.com แล้วแชร์มายังเพจเฟซบุ้ค Sarakadee Magazine เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีคนกด like ๒๘ ไลค์ และแชร์ ๓๓ ครั้ง ขณะที่เพจอื่นๆ นำลิงค์ข่าวเดียวกันไปนำเสนอ มีทั้งที่แชร์จากเว็บ www.sarakadee.com โดยตรง และแชร์ต่อจากเฟซบุค Sarakadee Magazine บางเพจมีคนกด like ข่าวเดียวกันนี้ถึง ๕๐๐ like กดแชร์มากกว่า ๑๐๐ ครั้ง พวกเราได้แต่นั่งมองตากันปริบๆ เพราะรู้ดีว่า “เพดาน” ของเราวันนี้ยังต่ำมาก

เราเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่เฟสบุ้คประจำประเทศไทยไม่สามารถจัดการแก้ไขให้ได้โดยตรง การรอคอยคำตอบว่าจะกู้เพจเดิมกลับมาได้หรือไม่จากทางอเมริกาคือสิ่งสำคัญ เรายังหวังว่าจะสามารถกู้เพจที่มีอายุยาวนานมากกว่า ๗ ปี มียอด like ห้าแสนกว่ากลับมา แต่เราจะไม่ทำแค่รอคอยเท่านั้น เราจะสร้างเพจ Sarakadee Magazine ขึ้นมาอีกครั้งโดยเริ่มต้นนับมันจากศูนย์

จะดึงเพจกลับมาสำเร็จหรือไม่สำเร็จเป็นเรื่องอนาคตข้างหน้า

ตอนนี้มาช่วยกันสร้างเพจ Sarakadee Magazine ขึ้นใหม่ด้วยการกด like และแชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนๆ ของคุณนะครับ

เข้าไปกด like เพจเฟซบุคสารคดีได้ที่ Sarakadee Magazine

หมายเหตุ : เก็บตกจาก วันเกิดเหตุ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันจัดกิจกรรมค่ายสารคดีครั้งที่ ๑๓ – รอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี และ คอลัมน์เว็บสารคดี เก็บตกจากลงพื้นที่ ๑๑ ข้อต้องรู้ก่อนระเบิดแก่งแม่น้ำโขง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ http://www.sarakadee.com/2017/05/16/11-problem-mekong/

