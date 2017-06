7 มิถุนายน 2391 – วันเกิด ปอล โกแกง (2391-2446) หนึ่งในจิตรกรคนสำคัญของฝรั่งเศสในยุคโพสต์-อิมเพรสชั่นนิสม์

7 มิถุนายน พ.ศ. 1642 – สงครามครูเสดครั้งที่ 1 (The First Crusade) เริ่มต้นขึ้น

7 มิถุนายน พ.ศ. 2472 – นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) ได้รับอิสรภาพจากอิตาลี

7 มิถุนายน พ.ศ. 2472 – อลัน ทัวริง (Alan Mathison Turing) นักคณิตศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักรหัสวิทยาชาวอังกฤษ ผู้ได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่” เสียชีวิต

