พอร์ตแลนด์ : แดนฮิปเตอร์ประชาธิปไตย

แลไปรอบบ้าน

บันทึกมุมมองสั้นบ้าง (ยาวบ้าง) ของ สุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนสารคดีที่สนใจประเด็นประวัติศาสตร์ ปรากฎการณ์ทางสังคม ไม่ว่าจะการเมือง สิ่งแวดล้อม จนถึงเรื่องราวเล็กๆ ใกล้ตัว

สุเจน กรรพฤทธิ์

Oregonian หนังสือพิมพ์ของมลรัฐโอเรกอนเล่าว่า เหตุที่ว่านั้นเกิดบนระบบรถไฟฟ้า Trimed ของเมืองพอร์ตแลนด์เมื่อนายเจเรมี โจเซฟ (Jeremy Joseph) คุกคามสตรี 2 คน (คนหนึ่งเป็นมุสลิม) โดยตะโกนขับไล่ให้กลับไปตะวันออกกลาง จากนั้นพลเมืองดี 2 คน คือ ริค เบสต์ (Rick Best) ทหารผ่านศึก และ ทาลีซิน ไมยิดดิน นามคาย เมเช (Taliesin Myrddin Namkai Meche) ที่เพิ่งเรียนจบเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหมาดๆ ตัดสินใจเข้าไปคุยให้เจเรมีสงบลง

Oregonian หนังสือพิมพ์ของมลรัฐโอเรกอนเล่าว่า เหตุที่ว่านั้นเกิดบนระบบรถไฟฟ้า Trimed ของเมืองพอร์ตแลนด์เมื่อนายเจเรมี โจเซฟ (Jeremy Joseph) คุกคามสตรี 2 คน (คนหนึ่งเป็นมุสลิม) โดยตะโกนขับไล่ให้กลับไปตะวันออกกลาง จากนั้นพลเมืองดี 2 คน คือ ริค เบสต์ (Rick Best) ทหารผ่านศึก และ ทาลีซิน ไมยิดดิน นามคาย เมเช (Taliesin Myrddin Namkai Meche) ที่เพิ่งเรียนจบเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหมาดๆ ตัดสินใจเข้าไปคุยให้เจเรมีสงบลง

Oregonian หนังสือพิมพ์ของมลรัฐโอเรกอนเล่าว่า เหตุที่ว่านั้นเกิดบนระบบรถไฟฟ้า Trimed ของเมืองพอร์ตแลนด์เมื่อนายเจเรมี โจเซฟ (Jeremy Joseph) คุกคามสตรี 2 คน (คนหนึ่งเป็นมุสลิม) โดยตะโกนขับไล่ให้กลับไปตะวันออกกลาง จากนั้นพลเมืองดี 2 คน คือ ริค เบสต์ (Rick Best) ทหารผ่านศึก และ ทาลีซิน ไมยิดดิน นามคาย เมเช (Taliesin Myrddin Namkai Meche) ที่เพิ่งเรียนจบเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหมาดๆ ตัดสินใจเข้าไปคุยให้เจเรมีสงบลง