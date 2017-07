30 มิถุนายน พ.ศ. 2448 – อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) เผยแพร่บทความเรื่อง “On the Electrodynamics of Moving Bodies” ซึ่งเสนอ “ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ” (special relativity)

30 มิถุนายน พ.ศ. 2479 – นวนิยายเรื่อง วิมานลอย (Gone with the Wind) ของ มาร์กาเร็ต มิตเชลล์ (Margaret Mitchell) นักเขียนชาวอเมริกัน ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรก

30 มิถุนายน พ.ศ. 2503 – สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo: DRC) ได้รับเอกราชจากเบลเยียม

30 มิถุนายน พ.ศ. 2514 – องค์การนาซา (NAZA) ของสหรัฐอเมริกา ปล่อยยานอวกาศ มารีเนอร์ 9 (Mariner 9) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

