15 ธันวาคม พ.ศ. 2043 – วันเกิด นอสตราดามุส (Nostradamus) หรือ มิเคล เดอ นอสตราดาม (Michel De Nostradame) แพทย์และนักพยากรณ์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส เชื้อสายยิว

15 ธันวาคม พ.ศ. 2375 – วันเกิด กุสตาฟ ไอเฟล (Alexandre Gustave Eiffel) วิศวกรและสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ผู้ออกแบบหอไอเฟล (Eiffel Tower)

15 ธันวาคม พ.ศ. 2434 – เจมส์ ไนสมิธ (James Naismith) นายแพทย์ชาวคานาดา สามารถคิดค้นกีฬาบาสเก็ตบอล ได้สำเร็จ

15 ธันวาคม พ.ศ. 2482 – ภาพยนตร์เรื่อง วิมานลอย หรือ Gone with the wind เปิดฉายครั้งแรกในโลก

15 ธันวาคม พ.ศ.2509 – วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) ผู้อำนวยการสร้างและบุกเบิกการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนชาวอเมริกัน เสียชีวิต

