สัปดาห์หนังสือ Online วันนี้ – 30 เมษายน 2561

๒๓๑๐ กรุงธนบุรีผงาด

ผู้เขียน : สุเจน กรรพฤทธิ์

ทดลองอ่านที่ https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ issuu-thonburi-2

จำนวน 296 หน้า

ราคา 250 บาท

๒๓๑๐ กรุงธนบุรีผงาด คือการตามรอย “เส้นทางชีวิต” สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นับแต่พระราชสมภพในยุคกรุงศ รีอยุธยาตอนปลาย จนวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ อันถือเป็นจุดสิ้นสุดของ “สมัยธนบุรี” ในประวัติศาสตร์ไทย

แม้จะมีหนังสือที่ว่าด้วยเร ื่องราวช่วงเดียวกันนี้อยู่ ไม่น้อย แต่สิ่งพิเศษที่ถือเป็นข้อแ ตกต่างสำคัญของ ๒๓๑๐ กรุงธนบุรีผงาด ก็คือ “มุมมอง” ของ สุเจน กรรพฤทธิ์ ผู้เขียน ซึ่งเกิดจากการศึกษาค้นคว้า หลักฐานข้อมูลใหม่ๆ ทั้งจากฝ่ายไทย พม่า จีน และเวียดนาม

ถอดรหัสอัจฉริยะ

Leonardo da Vinci

(พิมพ์ครั้งที่ 3)

ผู้เขียน : ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

ดร. สุทัศน์ ยกส้าน

ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

จำนวน 254 หน้า

ราคา 250 บาท

…ศิลปินอัจฉริยะ

…มนุษย์เรอเนซองซ์

นับถึงนาทีนี้คงไม่มีใครไม่ รู้จักชื่อของเลโอนาร์โด ดาวินซี ด้วยความโด่งดังของนิยายเรื ่อง The Davinci Code ของแดน บราวน์ และตามมาด้วยภาพยนตร์ที่สร้ างจากนิยายเรื่องเดียวกัน ทำให้ชีวิตและผลงานของดาวิน ซีเป็นที่สนใจไปทั่วโลก พร้อมๆ กับความสงสัยในปริศนามากมาย ที่พัวพันกับตัวเขา

เขาซ่อนรหัสอะไรไว้ใต้ภาพ ?

เหตุใดดาวินซีจึงเขียนอักษร กลับข้าง ?

ใครคือนางแบบในภาพโมนาลิซา หรือคือใบหน้าของตัวเขาเอง ?

เขาเป็นพวกรักเพศเดียวกัน ?

ฯลฯ

ถอดรหัสอัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาวินซี เล่มนี้มีคำตอบ

Born to Run

ผู้เขียน : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล

ทดลองอ่านที่ https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ web_book_born_to_run

จำนวน 152 หน้า

ราคา 189 บาท

Born to Run รวบรวมงานเขียนสามชิ้นที่ได ้รับความนิยมอย่างสูงในนิตย สารสารคดี ได้แก่ “Born to be Runner มาราธอน 42.195 กิโลเมตร”, “คนเหล็กไตรกีฬา ว่าย ปั่น วิ่ง” และ “เทรลรันนิง ผจญภัยในโลกแห่งการวิ่งวิบา ก”

ทั้งสามเรื่องมีธีมเดียวกัน คือ “การวิ่ง” ซึ่งถือเป็นกระแสที่ได้รับค วามนิยมอย่างยิ่งตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา การอ่านหนังสือเล่มนี้จะทำใ ห้ผู้อ่านได้รับทั้ง “ความรู้” และ “ความบันเทิง” ช่วยสร้างเสริมแรงบันดาลใจ ไม่ว่าคุณจะผ่านการวิ่งระยะ ไกลมาก่อนหรือไม่ก็ตาม สำหรับคนที่เคยผ่านการวิ่งม าราธอน หนังสือเล่มนี้อาจให้คำตอบว ่า ก้าวต่อไปอย่าง “เทรลรันนิง” และ “ไตรกีฬา” นั้นน่าสนใจและท้าทายเพียงใ ด





ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านน า

ผู้เขียน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล

จำนวน 312 หน้า

ราคา 380 บาท

ทดลองอ่านที่นี่

“ล้านนา” ในอดีตเป็นกลุ่มบ้านเมืองหร ือแคว้นสำคัญที่มีดินแดนตั้ งอยู่บนสี่ลุ่มน้ำในเขตภาคเ หนือตอนบนของประเทศไทย คือ ปิง วัง ยม น่าน ซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดเชีย งใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา

บ้านเมืองเหล่านี้มีมีเรื่อ งราวในทางประวัติศาสตร์ปราก ฏชัดเจนอยู่ในเอกสาร ตำนานต่างๆ ของท้องถิ่น และมีร่องรอยหลักฐานโบราณวั ตถุและโบราณสถานที่มีอัตลัก ษณ์ของตนเองเหลืออยู่จำนวนม าก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล อดีตศาสตราจารย์ประจำคณะวิจ ิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศ าสตร์ศิลปะของล้านนา

เสนอเรื่องราวของล้านนาทั้ง ในมิติทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และมรดกศิลปวัฒนธรรม จากการประมวลความรู้ในลักษณ ะเป็นสหวิทยากรที่เปิดมุมมอ งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธร รมของล้านนา อันจะช่วยเติมเต็มภาพอดีตขอ งล้านนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น

สะพายเป้เที่ยว…สุนทรียะแ ห่งยุโรปกลาง

ผู้เขียน : “Twinkle Tale”

ทดลองอ่าน https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ web_book_central_europe

จำนวน 232 หน้า

ราคา 349 บาท

สะพายเป้เที่ยว…สุนทรียะแ ห่งยุโรปกลาง ผลงานเล่มแรกของ “Twinkle Tale” ชายหนุ่มผู้ชื่นชอบการเดินท าง รักงานศิลปะ ชอบวาดภาพ และค้นคว้าเรื่องทางประวัติ ศาสตร์ จะพาคุณเที่ยวด้วยอารมณ์สุน ทรีย์ในหกเมืองสวย บูดาเปสต์ โชโพรน กราซ ฮัลล์ชตัทท์ ซาลซ์บูร์ก และมิวนิก จากสามประเทศ คือฮังการี ออสเตรีย และเยอรมนี

ซึ่งเป็นเส้นทางตรงกลางของท วีปยุโรปที่เชื่อมด้านตะวัน ออกและตะวันตกโดยมีลักษณะเห มือนกันประการหนึ่งคือเป็นเ มืองที่มีสายน้ำผ่านหรือล้อ มรอบ

แม้จะเป็นหนังสือท่องเที่ยว แต่ผู้เขียนสอดแทรกเรื่องรา วทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และงานศิลปะ ของแต่ละสถานที่ ผ่านการเล่าเรื่องแบบบันทึก การเดินทาง อ่านเพลินและได้ความรู้ จนคุณต้องอยากแพ็กกระเป๋าตา มรอยไปดูสถานที่จริง

๑๐๑ วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า

ผู้เขียน ภภพพล จันทร์วัฒนกุล

จำนวน 592 หน้า

ราคา 675 บาท



ทดลองอ่านที่ https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ web_book_101_______________ ________

“#หนังสือที่ให้ความรู้ความเ ข้าใจในการเที่ยวพม่า”

จากประสบการณ์การเป็นมัคคุเ ทศก์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศ าสตร์ศิลปะของเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ อ. ภภพพล จันทร์วัฒนกุล ที่คัดเลือกสถานที่สำคัญและ น่าสนใจในเมืองต่างๆ ของพม่า

เช่น ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม อังวะ มัณฑะเลย์ กาลอว์ ตองจี สีป่อ ทะเลสาบอินเล เป็นต้น

พาผู้อ่านเที่ยวชมวัด วัง อธิบายประวัติความเป็นมา รูปแบบศิลปะ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของแต ่ละสถานที่ ที่จะพาผู้อ่านเที่ยวพม่าอย ่างรู้ลึก รู้จริง

#ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยว กับศิลปะของภาคเหนือ ศิลปะหริภุญชัย ศิลปะเชียงแสน และศิลปะล้านนา ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรม

สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุมได้ตรวจทานและมีกา รแก้ไขข้อผิดพลาดบางประการเ พื่อให้หนังสือเล่มนี้มีควา มสมบูรณ์มากที่สุด

#ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา

ผู้เขียน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม

พิมพ์ครั้งที่ 4

จำนวน 196 หน้า

ราคา 280 บาท

สนใจทดลองอ่านที่ > https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ web_book__lanna_art_61

#ศิลปะสุโขทัย สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจทาง พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในช่วงพ ุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐

ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธศิ ลป์ที่งดงามและมีรูปแบบทางศ ิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม พระสี่อิริยาบถ พระพุทธรูปลีลา เป็นต้น ศิลปะสุโขทัยยังส่งอิทธิพลใ ห้แก่ศิลปะสมัยต่อๆ มา

ในหนังสือเล่มนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ ศิลปะสุโขทัย ทั้งงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม พระพิมพ์ และเครื่องสังคโลก ให้ผู้อ่านได้เข้าใจรูปแบบส ำคัญของศิลปะสุโขทัย

ในการพิมพ์ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561) นี้ ผู้เขียนได้ตรวจทานแก้ไขราย ละเอียดบางประการเพื่อให้หน ังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ส ำหรับผู้อ่านมากที่สุด

ศิลปะสุโขทัย

ผู้เขียน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม

จำนวน 168 หน้า

ราคา 250 บาท

สนใจทดลองอ่านที่

https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ web_book_sukhothai_art_61

ถาม-ตอบ เสริมความรู้สาระประวัติศาส ตร์ ๓ สมัย

สุโขทัย- อยุธยา-ธนบุรี

– ประวัติศาสตร์ย่อยง่ายสำหรั บผู้ใฝ่รู้



– สนุกกับคำถาม และร่วมหาคำตอบที่จะทำให้วิ ชาประวัติศาสตร์ ไม่ใช่วิชาท่องจำอันแสนน่าเ บื่ออีกต่อไป

ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

ผู้เขียน กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร

ราคา ๒๔๐ บาท

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

ราคา ๓๘๐ บาท

ทดลองอ่นที่ https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ web_book_qa_ayuthaya

ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี

ผู้เขียน สุดารา สุจฉายา

ราคา ๒๔๐ บาท

ทดลองอ่านที่ https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ web_book_qa_thonburi



๒๓๑๐ อวสานกรุงศรี และกรุงธนบุรีผงาด

สารคดีประวัติศาสตร์อ่านสนุ ก ผลงานของสุเจน กรรพฤทธิ์

#๒๓๑๐อวสานกรุงศรีฯ

ทดลองอ่าน https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ web_book___________________ _________d6d791bc67a37e

ในชั้นเรียนวิชาประวัติศาสต ร์ระดับประถมฯ หรือมัธยมฯ เหตุการณ์สงครามเสียกรุงศรี อยุธยาครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ มักถูกหยิบยกขึ้นมาปลุกเร้า ความรักชาติ ในฐานะตัวอย่างความอ่อนแอขอ งผู้ปกครอง ความล้มเหลวของราชอาณาจักร ตลอดจนความแตกสามัคคีของ “คนในชาติ” แต่ใน ๒๓๑๐ อวสานกรุงศรีฯ จะนำเสนอข้อมูลและมุมมองใหม ่ต่างจากที่รับรู้

#๒๓๑๐กรุงธนบุรีผงาด

ทดลองอ่านที่ https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ issuu-thonburi-2

ตามรอย “เส้นทางชีวิต” สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นับแต่พระราชสมภพในยุคกรุงศ รีอยุธยาตอนปลาย จนวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ อันถือเป็นจุดสิ้นสุดของ “สมัยธนบุรี” ในประวัติศาสตร์ไทย

ผลงานจากประสบการณ์การเป็นม ัคคุเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศ าสตร์ศิลปะของเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ อ. ภภพพล จันทร์วัฒนกุล

#๑๐๑วัดวังและสถานที่สำคัญใ นพม่า

พาผู้อ่านเที่ยวชมวัด วัง อธิบายประวัติความเป็นมา รูปแบบศิลปะ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของแต ่ละสถานที่สำคัญและน่าสนใจใ นเมืองต่างๆ ของพม่า เช่น ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม อังวะ มัณฑะเลย์ กาลอว์ ตองจี สีป่อ ทะเลสาบอินเล เป็นต้น ที่จะพาผู้อ่านเที่ยวพม่าอย ่างรู้ลึก รู้จริง

ราคา 675 บาท

พร้อมเป้ “เที่ยวพม่านบไหว้พระธาตุอิ นทร์แขวน”

ทดลองอ่านที่ https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ web_book_101_______________ ________

และ #๓๐ปราสาทขอมในเมืองพระนคร

ผลงานของมัคคุเทศก์ดีกรีปริ ญญาโทสาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่แนะนำ ๓๐ ปราสาทน่าเที่ยวชมในเมืองพร ะนคร เล่าถึงประวัติ ความสำคัญ และจุดที่ไม่ควรพลาดชม พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ เทพเจ้าต่างๆ พกพา “๓๐ ปราสาทขอมในเมืองพระนคร” จะทำให้คุณได้ชมปราสาทหินอย ่างรู้จริง

ราคา 600 บาท

พร้อมเป้ “ตามหานางอัปสรที่นครวัด”

ทดลองอ่านที่ https://issuu.com/ sarakadeepress/docs/ e-book-30prasatkhom

