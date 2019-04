SMALL TALK – “อำนาจ มงคลเสริม” สกัดกัญชารักษาโรค

“สาทิวา อินทิกา” : สัมภาษณ์

ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดของ สารคดี แนะนำให้เราเดินทางไปจังหวัดใหญ่

แห่งหนึ่งในภาคกลางเพื่อพูดคุยกับหนึ่งในผู้ศึกษาค้นคว้าการสกัดกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคมากว่า ๕ ปี ทดลองใช้กันเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและคนรู้จัก

กลางบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่นและท้องทุ่งนาเขียวขจี แม้เขาจะยินดีถ่ายทอดประสบการณ์อย่างละเอียดผ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ แต่ก็ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อนามสกุลจริงอันเนื่องมาจากปัญหาด้านกฎหมาย

“อำนาจ มงคลเสริม” จึงเป็นนามสมมุติที่ สารคดี ตั้งให้

อำนาจเป็นคนทำงานบุกเบิกด้านเกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรอินทรีย์มานานหลายสิบปีแล้ว รวมทั้งสนใจศึกษาเรื่องสมุนไพรและธรรมะเป็นหลักการดำเนินชีวิต

องค์ความรู้ด้านการใช้กัญชารักษาโรคของอำนาจจึงยึดโยงกับด้านจิต

วิญญาณด้วย

หลายแง่มุมที่เขาบอกเล่าต่อไปนี้จะถูกต้องตามหลักการแพทย์สมัยใหม่หรือน่าเชื่อถือเพียงใด สารคดี ไม่อาจให้การรับรองต่อผู้อ่าน

อย่างน้อย ๆ นี่คือความรู้ชุดหนึ่งของผู้ที่ได้ทำการทดสอบสรรพคุณแห่ง

“กัญชา” ในวันที่กฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ใคร ๆ ศึกษาทดลองกันอย่างเปิดเผย

จุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจมาจับเรื่องกัญชา

เริ่มจากผมสนใจเรื่องมะเร็ง เพราะแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ ตอนแรกเป็นที่ลำไส้ก็ผ่าตัดออก หายไป ๓ ปีแล้วมาเจออีกทีที่ตับ หมอบอกว่าเป็นระยะ ๔ แล้วรักษาไม่ได้ ตอนนั้นคือปี ๒๕๑๙ พาไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเขาก็ไม่รับหมอบอกอยู่ได้ไม่เกิน ๒ เดือนหรอก แล้วก็จริง โรคอะไร มีเงินทองก็แก้ไม่ได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเพราะพี่น้องของแม่เป็นมะเร็งทั้งนั้น ผมคิดว่าตัวเองมีโอกาส

เป็นเยอะเพราะผู้ชายจะติดกรรมพันธุ์จากแม่ ก็เลยสนใจว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะทำอย่างไร

ผมได้อ่านหนังสือเรื่อง จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ สามเล่ม (The Turning Point : Science, Society, and the Rising Culture (1982) เขียนโดย Fritjof Capra) เขาบอกว่าแพทย์สมัยใหม่ วิทยาการสมัยใหม่ต่าง ๆ มีปัญหาเพราะมองทุกอย่างแบบแยกส่วน ยกตัวอย่างมะเร็งหมอรักษาไม่ได้ รักษาไปมีแต่ทรมาน คนป่วยก็หมดตัวไปกับค่ารักษาทุกที มะเร็งเกิดจากความผิดปรกติของระบบ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ถ้าแก้แค่จุดใดจุดหนึ่งโอกาสหายน้อย หรือหายแล้วเดี๋ยวกลับมาเป็นใหม่ เพราะแก้ที่ปลายเหตุ ต้นเหตุไม่ได้แก้

หมอสมัยใหม่ไม่เชื่อแล้วว่าสาเหตุหลักของมะเร็งเกิดจากสารก่อมะเร็ง ไม่มีสารพิษก็เป็น กินมังสวิรัติก็เป็น เขาพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากความเครียด แต่ก่อนอาจคิดว่าความเครียดทำให้เป็นโรคกระเพาะเฉย ๆ แต่ตอนนี้เขาบอกว่าโรคที่คนเป็นส่วนใหญ่สาเหตุหนึ่งมาจากความเครียด มนุษย์เราประกอบด้วยเซลล์หลายล้านล้านเซลล์ มะเร็งคือเซลล์ที่กลายพันธุ์ ปรกติเซลล์มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน ๓ เดือน พอ ๓ เดือนร่างกายเราจะต้องเปลี่ยนเซลล์ใหม่ทั้งหมด เซลล์จะแบ่งตัวของเซลล์เป็นเซลล์ใหม่ก็มีโอกาสที่เซลล์จะกลายพันธุ์ แม้เปอร์เซ็นต์กลายพันธุ์น้อย แต่เซลล์ในตัวเรามีเป็นล้านล้าน โอกาสกลายพันธุ์เป็นมะเร็งก็มีเป็นล้านเซลล์แต่ปรกติภูมิคุ้มกันจะทำลายเซลล์มะเร็งทิ้งเสียเราก็ไม่เป็น แต่ถ้าภูมิคุ้มกันเราไม่ปรกติ ตรวจไม่ครบ ก็อาจหลงเหลือเซลล์มะเร็งอยู่ คนส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยผิดปรกติ อย่างมากลดลงบ้างนิดหน่อยช่วงสั้น ๆ เช่นนอนไม่หลับ แต่คนที่เครียดสะสมนาน ๆ เป็นเดือน เป็นปี ระหว่างนั้นภูมิคุ้มกันตกโอกาสเป็นมะเร็งสูง สมัยนี้คนเครียดเยอะก็เป็นมะเร็งเยอะไม่เป็นมะเร็งก็อาจเป็นซึมเศร้า ไปโดดตึกตายก็เยอะ

มะเร็งเป็นโรคของยุคสมัย ไม่มีทางจะลดลง เพราะคนไม่ได้ฝึกจิต ใจเป็นทุกข์ คนสมัยใหม่อยากได้นั่นนี่ รัก โลภ โกรธ หลง กิเลสทำให้คนเครียด

วิธีรักษาสมัยใหม่โอกาสรอดน้อยมาก ส่วนใหญ่ระยะแรกจะไม่เจอมันไม่แสดงอาการ มักเจอตอนกระจายแล้วทั้งนั้น พอกระจายแล้วรักษาแบบคีโมหายไม่ถึง ๓ เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นตัวเลขเฉลี่ยของทั้งโลกนะ เราเองก็คงไม่รอด คนที่มีเงินเยอะหน่อยก็แค่ตายช้ากว่าเท่านั้น ผ่าตัด ฉายแสง คีโม ทรมานมาก ใช้เงินมหาศาล คีโมทีหนึ่งเข็มเป็นแสน เป็นล้านก็มี ส่วนใหญ่อยู่ได้ไม่ถึง ๕ ปี ส่วนหายขาด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ไม่มี การรักษายิ่งแพงก็ทำได้เพียงแต่ยืดเวลา ไม่มีประโยชน์อะไร ลูกหลานก็ไม่มีเงินเหลือ หามาทั้งชีวิตหมดกับการรักษาเกลี้ยงเลย แบบนี้ผมคิดว่าไม่มีหวังแล้ว ตั้งแต่อ่าน จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ มาถึงวันนี้ ตัวเลขคนตายเพราะมะเร็งมีแต่จะเพิ่มขึ้นเป็นจรวด

มารู้จักว่ากัญชาช่วยรักษามะเร็งได้อย่างไร

จริง ๆ สมัยก่อนผมรังเกียจกัญชาด้วยซ้ำเพราะคิดว่าเป็นสารเสพติด ผมไม่แตะเลย แต่มีเพื่อนสูบกัน เพราะสมัยนั้นกัญชาหาง่าย แล้วตั้งแต่เด็กผมเป็นโรคหืด ภูมิแพ้ แพ้ละอองข้าว อากาศเย็น อากาศชื้น แพ้เยอะมาก ผมต้องระวังมาก โรคหืดทำให้ผมสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าเหมือนเพื่อนไม่ได้ อิจฉาเพื่อนน่าดู คิดว่าตัวเองโชคร้าย ตอนหลังดีใจโชคดีไม่งั้นติดไปแล้ว หลังแม่เสียผมบวชที่สวนโมกข์ ได้ฝึกนั่งสมาธิ และพอดีมีฝรั่งจากอินเดียมาสอนโยคะ ผมเลยได้ทั้งโยคะกับนั่งสมาธิช่วยให้หายจากโรคหืดเลย เพราะโรคหืดอยู่ที่สภาพจิตใจด้วย ถ้าเครียดจะเป็นง่าย

โรคหืดหายแล้วแต่มะเร็งนี่ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไร ก็พยายามติดตามข่าวสารมาตลอด ตอนหลังข้อมูลใหม่ ๆ เราหาได้ง่ายมากในอินเทอร์เน็ต เพียงแต่เราอย่าไปเชื่อมันก่อน ผมดูข่าวก็สงสัยว่าทำไมประเทศเจริญแล้วกัญชาถึงถูกกฎหมาย สหรัฐอเมริกาลงประชามติจนถูกกฎหมายไป ๒๐ กว่ารัฐ บางรัฐให้สูบได้เลย เช่น แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด นอกจากรักษาโรคยังสูบได้อีก เอ๊ะ ! ทำไมรณรงค์กันแบบนี้ คนรุ่นใหม่บ้ารึไง ผมก็ดูว่าเขาสู้ยังไงทำไมคนถึงเอาด้วย เขาบอกว่ารักษาโรคได้ ๒๐๐-๓๐๐ โรค อะไรจะดีขนาดนั้น รักษาโรคเดียวก็ดีแย่แล้ว และมันเป็นยาเสพติดจะรักษาโรคได้ยังไงก็ไม่เชื่อ

พอไม่เชื่อก็ต้องไปหาเหตุผล ปรากฏว่ามันมีสาร THC กับ CBD ที่ออกฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์อิสราเอลเป็นคนค้นพบ THC ทำให้เมา CBD ไม่เมา แต่ THC ตัวนี้แหละเป็นยาด้วยไม่ใช่สารเสพติด มันเป็นตัวสื่อประสาทเรียกว่าแคนนาบินอยด์ (cannabinoid) ปรกติร่างกายเราสร้างขึ้นเอง เป็นของจำเป็น ถ้าขาดตัวนี้เราจะซึมเศร้า ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาถ้าร่างกายสร้างไม่พอ เราเอา THC เข้าไปแทนจะช่วยให้ร่างกายปรกติ ถ้าเป็นมะเร็ง THC จะเข้าไปทำสองอย่าง คือ สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น และฆ่ามะเร็งโดยตรง

มันไม่ใช่สารพิษเหมือนพวกคีโมที่ฆ่าไม่เลือก หมอจะบอกว่าให้คีโมระดับต่ำพอให้ฆ่ามะเร็งหมดและร่างกายทนได้ แต่สาร THC ของกัญชาจะไม่ทำร้ายเซลล์อื่น เซลล์ในร่างกายมีอายุเฉลี่ย ๓ เดือน แต่ละเซลล์มีนาฬิกาปลุกพอถึงเวลามันจะส่งสัญญาณหมดเวลาก็จะทำลายตัวเอง แต่เซลล์มะเร็งกลายพันธุ์ไม่มีสัญญาณบอกหมดเวลาก็เลยไม่ตายโตไปเรื่อย ๆ นาฬิกามันหาย THC จะทำหน้าที่นาฬิกาบอกหมดเวลา เจอเซลล์ปรกติที่มีนาฬิกาดูแล้วยังไม่หมดเวลาก็ผ่านไป แต่พอเจอเซลล์มะเร็งที่ไม่มีนาฬิกาก็จะถูกบอกให้หมดเวลาและทำลายตัวเอง เป็นวิธีฆ่ามะเร็งที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ฆ่าทันทีเลย เขาทดลองใส่เข้าไปในเซลล์มะเร็งสมองของหนูมันทำลายเซลล์มะเร็งเลย ดีกว่าคีโมที่ใส่ไปแล้วเซลล์ดีตายหมด และบำรุงระบบประสาทให้ดีขึ้นด้วย ใครก็สู้ไม่ได้ โดยเฉพาะมะเร็งสมองที่รักษายากมาก สมองมีเลือดไปเลี้ยงเยอะ ก็เอา THC เข้าไปทำลายมะเร็งสมองได้เยอะ เซลล์มะเร็งอาศัยเลือดเอาอาหารไปเลี้ยงตัวมัน เพราะฉะนั้นโดน THC จัดการหมดไม่มีข้อยกเว้น มันเลยฆ่ามะเร็งได้แทบทุกอย่าง

ข้อดีของกัญชาคือไม่ได้มีแค่ THC ตัวเดียว ยังมีแคนนาบินอยด์อีกอย่างน้อย ๘๕ ตัว ทำงานช่วยกันเป็นทีม มันซับซ้อนมากเหมือนโน้ตเจ็ดตัวแต่งเป็นเพลงได้เป็นล้านล้านเพลง แล้ว ๘๕ ตัวนี้มันจะทำงานได้แค่ไหน ยังมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกมหาศาล

ตัวคุณเองทดลองใช้กัญชาได้ผลอย่างไร

ผมเริ่มทดลองใช้กินแบบป้องกันเมื่อ ๕ ปีก่อน ตอนนั้นผมอายุ ๖๕ ปี มือเริ่มสั่น เสื่อมตามอายุนะ ความจำก็เริ่มไม่ดี ตื่นมาจำฝันไม่ได้แล้ว เอาอะไรไปวางเดี๋ยวก็ลืม พอกินมาเรื่อย ๆ ตอนนี้อายุ ๗๐ นี่นิ่งเลย มือไม่มีสั่น (เหยียดแขนให้ดูมือนิ่ง) จำฝันได้ กินแล้วมันช่วยซ่อมระบบที่เสื่อมจนดีกว่าเก่าซึ่งยาอะไรก็ช่วยไม่ได้ แล้วนอนหลับสนิทแบบหลับลึก เขาว่านอนเวลาเท่ากันถ้าหลับลึกจะฟื้นร่างกายได้ดีกว่าแบบหลับตื้น ๆ

เอามากินวิธีไหน

สกัดเอาน้ำมันจากกัญชามาละลายให้เข้มข้นเหลือแค่ ๓ เปอร์เซ็นต์ เราใส่แคปซูลไว้แค่ ๑๐ หยด ถ้า ๓๐ หยดเท่ากับ ๑ ซีซี ผมกินก่อนนอนแคปซูลเดียวไม่ถึงซีซี ถือว่าน้อยมาก ๆ แค่นี้มันก็ทำงานแล้วไม่ต้องกินเยอะหรอก แล้วเราเว้นบ้างสักเดือนละ ๒ วัน ติดต่อกัน เพราะมีคนวิจัยว่าถ้าเว้น ๔๘ ชั่วโมง ร่างกายจะไม่ดื้อ ไม่ต้องเพิ่มขนาด เหมือนร่างกายมันรีเซตใหม่ให้เรากินเท่าเดิมไปได้เรื่อย ๆ

“ถ้าหมอไม่ทิ้งเขาคงไม่มาหาเราหรอก ใครจะเชื่อของแบบนี้ อย. ไม่มี แถมผิดกฎหมายอีก มีแต่ได้กับเจ๊า ถ้าหายก็ดีไป แล้วเราให้ฟรีไม่ได้คิดเงิน ไม่ต้องทรมาน กินได้นอนหลับ อารมณ์ดีจิตไม่ตก”

มีวิธีสกัดน้ำมันจากกัญชาอย่างไร

ต้นกัญชามีน้ำมันมากที่สุดที่ดอกตัวเมีย ภาษาคนสูบเขาเรียกว่ากะหลี่ ที่เพชรบุรีเรียกว่ากะเต็นคือตัวเดียวกัน กัญชาจะมีต้นตัวผู้ คือต้นที่มีแต่ดอกตัวผู้ กับต้นตัวเมียคือมีแต่ดอกตัวเมีย ต้นกะเทยก็มีเหมือนกันนะแต่หายาก ดอกตัวผู้เป็นดอกเล็ก ๆ สีขาว ชันโรงจะเป็นตัวช่วยเอาเกสรมาผสมกับดอกตัวเมียให้ ถ้าผสมแล้วจะได้เมล็ด ถ้าไม่ผสมก็ไม่มีเมล็ด แต่น้ำมันที่เราใช้ไม่ได้มาจากเมล็ดนะ น้ำมันจากเมล็ดกัญชาเป็นอาหารให้คนกินมีโอเมก้าสาม แต่ไม่ใช่ยา น้ำมันเป็นยาจะมาจากดอกตัวเมียที่เป็นช่ออยู่ตรงยอดมันมีน้ำมันเหนียวเกาะอยู่รอบดอกตัวเมียเลย เขาสันนิษฐานว่ามันมีน้ำมันไว้ป้องกันเชื้อราหรือแมลงมาทำลายเมล็ด บังเอิญว่าเป็นยาของเราด้วย

สมัยก่อนอินเดียไม่มีเทคนิค พอออกดอกก็เอามือลูบ เหนียวหนึบติดมือเยอะเข้าก็เอามีดขูดเป็นก้อน ๆ มาใช้สภาพแข็งหน่อยแต่ข้างในจะเหลว สมัยใหม่ทั่วไปจะใช้สารละลายเอาดอกตัวเมียที่มีน้ำมันเยอะใส่ในสารละลาย เช่น แอลกอฮอล์ ๙๘ เปอร์เซ็นต์ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ น้ำมันก็จะละลายในแอลกอฮอล์ พอละลายหมดก็กรองเอาดอกออกแล้วระเหยแอลกอฮอล์ออกไปก็จะเหลือน้ำมันกัญชาที่ระเหยยากกว่า วิธีนี้จะได้น้ำมันเยอะ ถ้าไปบีบไปลูบดอกกัญชาน้ำมันแทบจะไม่ออกได้น้อยมาก แต่แอลกอฮอล์มีข้อเสีย เราทดลองมาหมดแล้ว เพราะมันจะละลายอย่างอื่นมาด้วย เช่น สี ดอกมีคลอโรฟิลล์เขียว ๆ ก็จะมีเขียวออกมาทำให้น้ำมันมีสีเขียว หรือยางไม้ขม ๆ ก็ออกมาด้วย เลยได้น้ำมันกัญชาที่เขียวกับขม ขมปี๋เลย เราก็เลยไม่ใช้

ผมใช้พวกน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อละลายได้น้ำมันกัญชาอย่างเดียว ไม่เอาสีกับรส สองตัวที่ใช้หลัก ๆ คือเฮกเซน (hexane) กับแนฟทา (naphtha) เฮกเซนปรกติใช้สกัดน้ำมันจากถั่วเหลือง ราคามันแพงกว่า เราใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าต้มไม่มีเปลวไฟ มีแต่ความร้อนอย่างเดียว เพราะถ้ามีเปลวอาจทำให้เฮกเซนติดไฟ วิธีนี้เปลืองหน่อย แต่จะได้น้ำมันกัญชาที่บริสุทธิ์กว่า ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีอะไรปนเปื้อนตอนหลังผมมาใช้แนฟทาที่เป็นสารชนิดเดียวกับน้ำมันรอนสันใส่ไฟแช็ก แนฟทาราคาถูกกว่าและดีกว่าเฮกเซน ผมดูจากยูทูบที่เขาทดลองก็มาทดสอบทำซ้ำ ๆ หลายครั้ง

อีกวิธีที่ฝรั่งไม่มีคือเราไปสอบถามพระที่ท่านมีฌาน พระท่านบอกว่าเทวดาสร้างพืชนี้มาเพื่อรักษาโรค เวลาใช้รักษามะเร็งให้กินระดับที่พอดีฆ่ามะเร็งได้และไม่ถึงกับเมา อย่างที่ ๒ ที่พระท่านบอกคืออย่าไปเพิ่มปริมาณมะเร็งให้โตไว โดยไม่กินของแสลงอาหารที่มะเร็งชอบ คือพวกสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด เนื้อ นม ไข่ทั้งหลายทำให้มะเร็งโตไว ถ้ายังกินอยู่รักษาเท่าไรโอกาสหายยากหายช้า สัตว์เลือดเย็นกินได้มีกุ้ง ปู ปลา พวกนี้ไม่แสลง ยกเว้นหอย แล้วก็ยังมีของหมักดองซึ่งมีสารกระตุ้นมะเร็งด้วย

พอเราได้ข้อมูลพวกนี้ก็เริ่มมาทดลองรักษา มีคนป่วยที่เขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะหมอทิ้ง ถ้าหมอไม่ทิ้งเขาคงไม่มาหาเราหรอก ใครจะเชื่อของแบบนี้ อย. ไม่มี แถมผิดกฎหมายอีก มีแต่ได้กับเจ๊า ถ้าหายก็ดีไป แล้วเราให้ฟรีไม่ได้คิดเงิน ไม่ต้องทรมาน กินได้นอนหลับ อารมณ์ดีจิตไม่ตก ยิ้มสบาย และยังแก้ปวดได้ดีที่สุดอีก ดีกว่ามอร์ฟีนเยอะ แค่แก้ปวดอย่างเดียวก็คุ้มแล้ว ถึงไม่หายก็ไม่ทรมาน ตายก็ไม่ทรมาน

ดีกว่ามอร์ฟีน ?

ความจริงมอร์ฟีนก็เป็นสารเสพติดเพราะสกัดจากฝิ่นให้มากไม่ได้เพราะอันตราย มอร์ฟีนสำหรับแพทย์เขายกเว้นให้ปลูกแล้วสกัดมาทำยาเพราะคนมันปวดไม่มีตัวอื่นช่วย กัญชาดีกว่ามอร์ฟีนตั้งเยอะ กินได้จนกระทั่งหายปวด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะสารของกัญชาปลอดภัยที่สุดในโลก ยังไงก็ไม่ตาย THC ไม่ติด ไม่ใช่สารเสพติด มีคนทดลองกับหนูหาว่าโดสขนาดไหนถึงเป็นพิษ เขาให้หนูกินจนกระทั่งรู้ว่า ๑ โดสแค่ไหนเมา แล้วลองให้หนูครั้งเดียว ๔ หมื่นโดสเลย ไม่ตาย หนูนอนไป ๒-๓ วัน ตื่นมาหนูสดชื่น สบาย เทียบกับคุณกินกาแฟแก้วหนึ่งตาสว่าง ให้กินไป ๒๐ แก้วใจเต้นตายแล้ว

ในกัญชานอกจาก THC แล้วยังมีสารอีกตัวหนึ่งคือ CBD

เรื่องการรักษามะเร็งยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า CBD มีผลอย่างไร มีแต่ THC ที่เขาทดลอง อย่างอื่นใช้ได้หมดเลย แก้ปวด แก้ชัก แก้เบาหวาน ฯลฯ แล้ว CBD ไม่ต้องสกัดมาจากกัญชาเพราะในกัญชงมี CBD เยอะกว่า มี THC น้อย กัญชากับกัญชงเป็นพืชชนิดเดียวกัน เพียงแต่ว่าคนละสายพันธุ์ กัญชงจะไม่เมา ปลูกได้ถูกกฎหมายเมื่อปี ๒๕๖๐ แต่ ๓ ปีแรกนี้ให้เฉพาะหน่วยงานรัฐปลูก ตอนนี้โครงการหลวงเขาปลูกกันอยู่ เรายังปลูกไม่ได้ เขากลัวว่าจะคุมยาก เพราะใบเหมือนกัญชาทุกอย่าง ไม่เหมือนกันตรงต้นมันตรงไม่มีกิ่งก้าน กัญชาต้นเตี้ยมีกิ่งก้าน กัญชงเราจะเอาเส้นใยมาทำเสื้อผ้า แต่กัญชาเราจะเอาดอก ปี ๒๕๖๓ เราก็ปลูกกัญชงกันถูกกฎหมายได้แล้ว

สาร CBD ไม่ทำให้เมา ไม่ตาย ไม่เสพติด สหรัฐอเมริกาเลยถูกกฎหมายทุกรัฐ

คนป่วยโรคมะเร็งที่มาทดลองกินน้ำมันกัญชาของคุณแล้วหายไหม

คนที่หายมีเกินครึ่ง ที่มาหาเราส่วนใหญ่เป็นระยะที่หมอไม่รักษาแล้วทั้งนั้น หรือพอรักษาแล้วรู้สึกว่าไม่หาย หรือไม่มีเงินรักษา เขาก็เลิกรักษากับหมอ ทำใจแล้ว พอมารักษากับเราหายแล้วก็บอกต่อ ๆ กันไป

คนที่กัญชารักษาไม่หายคือพระท่านบอกว่าโรคมะเร็งเกิดจากกรรม กรรมที่เจ้ากรรมนายเวรจองเรามาทำให้เราเป็น เขาอาจจองเวรเรามานานสองสามชาติแล้ว ไม่มีโอกาสพอดวงเราตกเขาเอามะเร็งให้ปุ๊บเลย แล้วต้องการให้เราตายนี่คือต้นเหตุ ถ้าเราใช้กัญชารักษาหายแล้วก็ต้องจัดการทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรไม่งั้นเดี๋ยวเป็นใหม่ หรือไม่หาย

ผมทดลองรักษาให้คนป่วยมาหลายปีด้วยกระบวนการอย่างนี้ เคยพบบางคนกินแล้วทำท่าจะหาย อยู่ ๆ เลิกกินเลย ยอมตายเฉย ๆ แบบนี้ช่วยไม่ได้ กินแล้วดี กินฟรีด้วย ไม่ยอมกินต่อ แบบนี้เราไม่มีคำตอบทางโลก บางคนญาติพี่น้องเอาของแสลงมาให้กิน พอทรุดหนักก็พาไปคีโมนี่เราก็ช่วยไม่ได้อีก คิดว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาคงไม่ยอม

บุญมีสามระดับ ทาน ศีล ภาวนา ทานได้บุญน้อย ทำแล้วต้องกรวดน้ำ ศีลทำแล้วได้บุญเยอะกว่าไม่ต้องไปเสียเงินทอง ทำแล้วต้องอุทิศแผ่เมตตา ส่วนภาวนาทำแล้วนึกถึงเขาก็ได้บุญแล้ว สามอย่างนี้เป็นตัวช่วยให้เจ้ากรรมนายเวรเขาอโหสิให้เรา สุดท้ายถ้ากินหายแล้วต้องตัดรากด้วย พระท่านบอกว่าให้กินขมิ้นชันช่วยตัดรากมะเร็ง เหมือนต้นไม้มันมีหลายชนิด บางชนิดตัดต้นแล้วรากก็ตายไปด้วย บางชนิดตัดต้นแล้วรากไม่ตาย พอได้น้ำได้ปุ๋ยก็งอกใหม่ เราไม่รู้ว่ามะเร็งชนิดไหนเป็นแบบไหน ทางที่ดีคือตัดรากด้วย น้ำมันกัญชามันตัดแต่ต้นไม่ได้ตัดราก พอกลับมากินของแสลงมะเร็งก็งอกมาใหม่ เพราะฉะนั้นพอหายแล้วก็ให้กินขมิ้นชันแคปซูลต่อ ตอนหลังผมก็เอาขมิ้นชันมาสกัดเป็นน้ำมันผสมใส่แคปซูล น้ำมันกัญชาไปด้วยเลย ให้คนป่วยกินตอนท้าย ๆ รวมสองตัวเข้าไปด้วยกัน เราใช้แนวทางจากที่พระท่านบอกแล้วมาลองพิสูจน์ดูว่าจริงไหม

ตอนนี้ผมสกัดยาแล้วส่งให้พระท่านเป็นคนแจก ท่านมีข้อแม้ว่าต้องรับศีลต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ ต้องงดของแสลง ถ้าไม่รับสองข้อนี้ก็ไม่ให้ เพราะให้แล้วไม่หายเสียของเปล่า ๆ แล้วท่านจะบันทึกว่าคนไข้มาจากไหน ชื่ออะไร เป็นโรคอะไรมา มาครั้งที่เท่าไร อาการเป็นอย่างไร มีบันทึก ครบ ๖ เดือนเราก็เอามาประมวลกันว่าใครรักษาโรคอะไรบ้าง ได้ผลเป็นอย่างไร จัดประชุมทีหนึ่งเราได้ข้อมูลเยอะ เพราะเราใช้กัญชาพันธุ์เดียวกัน ความเข้มข้นเดียวกัน

นอกจากมะเร็งยังมีโรคอะไรบ้างที่ได้ลองใช้รักษา

ที่มารักษามีโรคหลายโรค เป็นคนป่วยมะเร็งสัก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ อันที่ ๒ เบาหวาน อันที่ ๓ ไมเกรน อันที่ ๔ โรคตา พวกตาแห้ง ตามัว พวกต้อทั้งหลาย นอกจากนั้นยังมีโรคอื่น ๆ อีกนับสิบโรค

รักษาต้อได้ด้วย ?

ผมเคยเป็นต้อเนื้อ มันจะออกจากหัวตาแล้วลามจนบังตาดำก็ไปให้หมอเขาลอกออก หมอบอกว่าไม่หายขาดหรอกนะเดี๋ยวก็ต้องลอกใหม่ ถ้าดูแลดีก็นานหน่อย หมอให้ผมใส่แว่นตาดำเวลาออกเเดด อย่าให้โดนลม ผมก็ไม่ทำเพราะรำคาญ สองเดือนก็กลับมาเป็นใหม่แล้วขึ้นแดงเลย คันยิบ ๆ ต้องหยอดตา ปรากฏว่าบังเอิญผมหยิบขวดผิด เอาขวดน้ำมันกัญชาไปหยอดแทน หยอดเสร็จทำไมมันเหนียว ๆ เพราะธรรมดาน้ำยาหยอดตามันไม่เหนียว สักพักแสบ รู้ว่าไม่ใช่ยาหยอดตาแล้ว ก็ตกใจรีบเช็ดกลัวจะตาบอด พักเดียวหายแสบหายคัน พอรุ่งเช้าตาหายแดงอีก พอเป็นใหม่ผมก็หยอดอีกจนหาย ก็หยอด ๒-๓ วันต่อเนื่องจนตอนนี้ผมหายขาดเลยนะ ไปหาหมออีกทีหมองง

ตอนหลังผมแนะนำใครที่เป็นต้อเนื้อหยอดเลยหายทุกคน ต้อหินก็ช่วยได้แล้วมันสร้างประสาทตาใหม่ เรื่องนี้ผมรู้เพราะว่าสายตาผมไม่ดีแล้ว อายุกว่า ๖๐ สายตายาว แล้วตอนหลังไกล ๆ ก็ไม่ชัด ระยะชัดสั้นลงมาเรื่อย ๆ มีวุ้นตาลอยไปลอยมา ทีนี้พอผมหยอดต้อแล้วหายก็เลยลองหยอดต่อเนื่องคิดว่ามันไม่มีอันตรายอะไรเพราะว่าเราใช้สายตาเยอะกลางคืนจะแสบ พอหยอดทุกคืนตาเราไม่เสื่อม ปรากฏว่าสายตาผมเริ่มดีขึ้น มองเห็นอะไร ๆ ชัดแจ๋วไม่มีวุ้นตาลอยแล้ว คือถ้าไม่ลองเองก็ไม่รู้ สายตาผมดีกว่าเก่าเยอะ บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อหรอก ฝรั่งยังไม่รู้เลย

พวกลมชักหรือพาร์กินสันเคยลองรักษาไหม

ไม่มีมาถึงเรา ส่วนใหญ่ไปหาหมอ แต่มีคนที่เขาเคยใช้น้ำมันกัญชารักษานะ พวกนี้เป็นระบบสมอง ถ้าเป็นพาร์กินสัน พอกัญชาออกฤทธิ์จะหยุดสั่นเลย เหมือนกับปรกติ กินไปนาน ๆ ก็จะหายถึงไม่เป็นโรคอะไรก็กินป้องกันไว้ก่อนได้ ผมกินก่อนนอนอย่างเดียวก็ช่วยป้องกันโรคได้ตั้งเยอะ อย่างน้อยสมองดี นอนหลับ อารมณ์ดี กินข้าวได้ ก็สบายแล้ว เพราะว่าคนมีอายุร่างกายเสื่อมเป็นเรื่องปรกติ มันช่วยป้องกันเสื่อมแล้วเสริมสร้างได้อีก เรากินกาแฟกันทุกวัน อันนี้ดีกว่ากาแฟอีก ต่อไปคนแก่ก็ไม่ต้องกลัว นอนไม่หลับ อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน เบาหวาน ความดัน กินเข้าไป เพียงแต่ว่ามันต้องมีข้อมูลการทดลองใช้ก่อนว่าแต่ละโรคจะใช้อย่างไร

จากที่ทดลองรักษามามีผลอะไรที่คาดไม่ถึงบ้าง

มีหมอที่เอาไปใช้รักษาเด็กนะ เป็นเด็กที่เกิดมานอนเป็นผักปรกติรักษาไม่ได้ ได้แต่ดูแลกันไปจนกว่าจะตายเอง แกเอาน้ำมันกัญชาไปให้บอกว่าเป็นอาหารเสริม ให้หยดวันละหยดก่อนนอน ปรากฏว่า ๒-๓ เดือนฟื้นกลายเป็นเด็กปรกติ แล้วหยอดต่อพอครบปีนอกจากจะปรกติยังฉลาดกว่าเด็กอายุเท่ากันด้วย เหมือนมันไปช่วยจัดระบบสมอง ระบบประสาทให้ด้วย

ปลูกกัญชาเองหรือเอาจากที่ไหนมาสกัดน้ำมัน

คือกฎหมายประเทศไทยห้ามปลูกกัญชา เพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็แอบปลูกกันในป่า ที่เราใช้ตอนนี้เป็นสายพันธุ์ของกะเหรี่ยง เขาปลูกใช้เองมานานแล้ว เป็นวัฒนธรรมของเขา ใช้รักษาโรค เป็นอาหาร ใช้สูบ ปลูกกันทุกบ้าน เราก็ไปขอแบ่งที่เขาเหลือเพราะเขาใช้เองไม่เยอะหรอก เราขอรวม ๆ มาจากหลาย ๆ บ้าน ให้เขาตัดดอกมาให้เรา

เขาปลูกได้ปีละครั้งเดียว เพราะกัญชาออกดอกตามฤดูกาล ไม่ได้ออกดอกทั้งปี เริ่มปลูกตอนหน้าฝนออกดอกประมาณปลายเดือนตุลาคม ปลายธันวาคมดอกแก่แล้วก็ตัดมาตากแห้ง เราก็เริ่มเอามาสกัดทำน้ำมัน ทำได้ปีละครั้ง เก็บน้ำมันสกัดไว้ใช้ทั้งปี ถึงปีใหม่ก็ทำลอตใหม่

“พันธุ์ของเราต้นเดียวใช้รักษาคนป่วยได้หลายคนเพราะต้นใหญ่และสูง ต้นหนึ่งได้ดอกหนัก ๑ กิโล สกัดได้น้ำมัน ๖๐ ซีซี ใส่แคปซูลได้ ๖,๐๐๐ เม็ด คนหนึ่งกินแค่ ๕๐๐ เม็ดก็หายแล้ว”

เคยตรวจไหมว่าพันธุ์ที่ใช้มี THC มากน้อยแค่ไหน

ไม่เคย มันซับซ้อน ถึงเช็กก็ไม่มีประโยชน์ เพราะมันทำงานอย่างไรเราก็ยังไม่รู้ เราทำตรงปลายทางดีกว่า กินเท่านี้ ๆ แล้วหาย โรคอะไรกินอย่างไร แบบนี้ง่ายกว่า เราก็ลองใช้ดูและจดสถิติไว้ อย่างมะเร็งเราลองให้กินแบบที่เราทำ ๓ เปอร์เซ็นต์สองเม็ดก่อนนอน ปรากฏว่าบางคนสองเม็ดไม่พอก็เพิ่มเป็นสามเม็ด สองเดือนก็รู้ผล ถ้ากินไป ๒ เดือนไม่ดีขึ้นเราก็เพิ่ม ส่วนใหญ่สองถึงสามเม็ดไม่เกินนี้ คือมะเร็งมันจะดูดเอาไปก่อน ถ้ามะเร็งกินหมดจะไม่เมา แต่ถ้าเหลือจากมะเร็งแล้วจะเมา เราก็ดูว่าถ้าไม่เมาแสดงว่ากินยังไม่พอ เราก็เพิ่มให้มะเร็งกินให้หมด ถ้าเพิ่มจนเมาแล้วเราก็ลดลงมา เช่น กินสามเม็ดแล้วเมาก็กินสองเม็ดพอ ถ้าสี่เม็ดเมาก็กินสามเม็ดพอ

ตอนแรกที่ทดลองใช้เรากินตามฝรั่งบอก ผลลัพธ์เมาแทบตาย เพราะพันธุ์ของเรากับต่างประเทศเป็นคนละพันธุ์กัน สัดส่วนการใช้ไม่เหมือนกัน ทดลองจนสุดท้ายรู้ว่าพันธุ์ของเราเวลากินใช้น้อยกว่าฝรั่งแปดเท่า คือของเราฤทธิ์แรงกว่าเยอะ แล้วฝรั่งกินต่อเนื่องไปอาทิตย์สองอาทิตย์ พอเริ่มชินก็ต้องกินเพิ่มเท่าตัว สักพักก็เพิ่มอีกเท่าตัวมะเร็งถึงจะหาย ของเราไม่ต้องเพิ่มกินเท่าเดิมไปตลอดจนหายเลย

พันธุ์ของเราต้นเดียวใช้รักษาคนป่วยได้หลายคนเพราะต้นใหญ่และสูง ต้นหนึ่งได้ดอกหนัก ๑ กิโล สกัดได้น้ำมัน ๖๐ ซีซี ใส่แคปซูลได้ ๖,๐๐๐ เม็ด คนหนึ่งกินแค่ ๕๐๐ เม็ด ก็หายแล้ว ของฝรั่งต้นเล็กเขาปลูกในโรงเรือน ใช้พลังงานสูงมาก ปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์เยอะ แล้วต้นหนึ่งได้ดอกน้ำหนักแค่ครึ่งขีด

ส่วนของเราปลูกในธรรมชาติ แค่หยอดก็งอกแล้ว เหมือนได้ฟรี ๆ แทบไม่ต้องเสียอะไร ผลผลิตก็เยอะ คุณภาพก็ดี ต้นทุนก็ต่ำเพราะว่าเราใช้พันธุ์ธรรมชาติ ปุ๋ยธรรมชาติ แรงงานก็ใช้เเรงงานคน ได้ผลดีกว่าเยอะ

ถ้ากินเกินไปมีผลเสียไหม

อย่างมากก็หลับ เพียงแค่กลางวันมันง่วงทำงานไม่ได้เท่านั้นแหละ แบบนี้แสดงว่ากินเกิน วันต่อไปก็ให้ลดลง แต่ถ้าอยากให้โรคหายไว ๆ ก็กินเยอะ ถ้ากลางวันไม่ทำงานก็กินเยอะได้ นอนหลับไป

มีฝรั่งที่รู้จักกับลูกชาย อยู่แคลิฟอร์เนีย เขาเป็นมะเร็งปรกติกินกัญชาของเขาเอง แต่มาเมืองไทยเขาเอามาไม่ได้ ก็มากินของเราแล้วบอกว่าดีกว่าของเขามากจริง ๆ อยากเอากลับไปปลูกบ้าง พันธุ์บ้านเราได้เปรียบกว่าเขา แต่ยังผิดกฎหมาย ทำอย่างไรให้ถูกกฎหมาย ปัญหาคือเราถูกล้างสมองว่าเป็นยาเสพติด อันตราย ๆ ที่สหรัฐอเมริกาก็เหมือนกัน รัฐไหนคนยังล้าหลังเขาก็ไม่ลงประชามติให้ผ่าน มันก็ผิดกฎหมาย ตอนนี้ถูกกฎหมายแค่ ๒๖ รัฐ

ไม่กลัวหรือว่าถ้าเปิดแล้วจะกลายเป็นเสพเพื่อความบันเทิง

ลองไปดูประเทศที่เปิดแล้วสิ ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ทำไมไม่ห้ามบุหรี่ที่ทำให้คนเสพอย่างอื่นต่อ ยาไอซ์ ยาเค ยาบ้า ทั้งบุหรี่ เหล้า ถูกกฎหมายหมด ขายกันสบาย แต่สูบบุหรี่เป็นโรคหัวใจ ถุงลมโป่งพอง มะเร็ง สารพัดโรค กินเหล้าเมาแล้วขับรถเสียชีวิตไปเท่าไร

กัญชานี่สูบแล้วนอนยิ้มอยู่บ้าน จะไปไหนก็ไม่กล้า ขับรถก็ไม่กล้าขับเพราะว่ามันกลัว ไม่กล้าตีใคร มันตรงกันข้ามกันเลย ไม่มีใครตายเพราะสูบกัญชา ไม่มีใครไปฆ่าคนเหมือนคนกินเหล้า หรือไปขับรถชนใคร

สมัยก่อนศิลปินใช้กันทุกคน พอสูบแล้วระบบประสาทสมองมันจะเชื่อมกัน พวกลิเกจะอัดบูชาครูสักสองอึกก่อน ออกไปรำป้อเลย จิตรกรสูบสักพักเห็นรูปที่จะวาดแล้ว หรือนักดนตรีสูบกัญชาแล้วแต่งเพลง นี่เรื่องจริง มันช่วยความคิดสร้างสรรค์ ไม่ได้รบราฆ่าฟันใคร มะเร็งก็ไม่เป็น เขามีวิจัยกันว่าคนสูบกัญชาหนัก ๆ ๓-๔ ปีติดต่อโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่าคนที่ไม่สูบ

ถ้าเปิดให้ปลูกกัญชาได้ถูกกฎหมายจะเป็นอย่างไรต่อ

เราก็ใช้พันธุ์ของบ้านเรานี่แหละปลูก ไม่ต้องคิดอะไรใหม่ให้เสียเวลา เพราะสายพันธุ์ของเราดีกว่าของฝรั่งตั้งหลายเท่า แล้วไม่ต้องปลูกนอกฤดู ปีละหนเดียวก็พอ ให้ชาวนาปลูกกันคนละไร่ สี่เดือนเก็บขายได้ ๔๐๐ กิโล แล้วรัฐบาลผูกขาดรับซื้อกิโลละหมื่นก็พอ รัฐบาลก็เอาไปขายทั่วโลกกิโลละแสน ตัดราคาที่ฝรั่งเขาขายกันกิโลละ ๒ แสน เราขายแสนเดียว แค่นี้ได้กำไรตั้งเยอะ ซื้อหมื่นขายแสน

รัฐบาลจะขายเป็นวัตถุดิบก็ได้ หรือจะมาสกัดน้ำมันก็ได้ นอกจากจะเป็นยาแล้วยังทำเป็นเครื่องสำอางได้ด้วย สิวฝ้าไม่มีเหลือ ทาปุ๊บหาย ใช้ทาภายนอกนี่ง่าย กัญชาดีขนาดนี้ ยังให้ผิดกฎหมาย

ที่ทดลองทำมามันผิดกฎหมาย ไม่ได้ขายด้วย แล้วทำเพื่ออะไร

เราทำเพื่อวิจัย เพื่อหาความรู้ เพื่อให้คนที่ไม่มีทางเลือกก็จะได้มีทางเลือก แทนที่จะปล่อยให้ตายไปเฉย ๆ คนทั้งคน ยิ่งค่ารักษาแพงขึ้น ๆ แล้วคนจนจะรอดไหม คนจนไม่มีโอกาสจะรักษาตัวเองเลย ทำอย่างไรให้คนพึ่งตัวเองได้ แล้วก็ลดภาระหมอลงบ้าง โอกาสรักษาหายมากกว่าก็เยอะ ปลูกต้นเดียวก็รักษาคนได้ตั้งเยอะแล้ว จะหวังให้โรงพยาบาลเปลี่ยนมาใช้กัญชารักษามะเร็งนี่ก็ยากนะ เพราะเขาคงไม่อยากทิ้งผลประโยชน์ของเขา คีโมเข็มหนึ่งเป็นแสน ๆ ตอนนี้มีบางโรงพยาบาลใช้กัญชาพ่นจมูก แต่ก็แค่ช่วยรักษาอาการข้างเคียงจากการทำคีโมเท่านั้น ไม่ใช่รักษามะเร็งโดยตรง

วิธีรักษาแบบเราต้องเปลี่ยนระบบกันใหม่เลย ระบบนี้ต้องเลิกกินของแสลงนะ ทำความดีรักษาศีล จะไปโกงเหมือนเดิมไม่ได้ ต้องทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วย เราก็เอามาพิสูจน์ทดลองว่ามันจริงแค่ไหน

