เรื่อง : สุรศักดิ์ เทศขจร
ภาพ : กลุ่มทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อหยาดฝนนำทางเรากลับมา “ฟัง” หัวใจตัวเอง 🌿
Parkใจ gocampus : Nature Harmony 2026 กลุ่มทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เช้าวันที่ 26 เมษายน ณ ลานสนามหญ้า สวน 80 ปี ธรรมศาสตร์ อากาศที่ครึ้มมากกว่าทุกวัน แล้วเม็ดฝนโปรยลง ทำให้เราใจหายใจคว่ำกันยกใหญ่
เราขยับตัวไปตามธรรมชาติ หลบใต้ตึก House Of Wisdom เพื่อทำกิจกรรมต่อ Ffpใช้เครื่องมือผัสสะทั้ง 5+ใจของเรา โดยให้คำไปสองคำ ไม่ตัดสิน ไม่คาดหวัง ก่อนเริ่มกิจกรรมพากันไป
ต้น สุรศักดิ์ เทศขจร กระบวนกรparkใจ โยนคำถามว่า “ถ้าเปรียบเราเป็นธรรมชาติ เราจะเป็นอะไร และเพราะอะไร?”
ความเห็นแตกต่างหลากหลาย ไม่มีซ้ำกันเลยแม้แต่คนเดียว จากนั้นพี่ต้น ชวนน้องๆ เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างง่ายผ่านการมองอย่างละเอียด ฟังอย่างเข้าใจ ให้กลับไปนึกถึงความสุขกับธรรมชาติในวัยเยาว์
น้องๆ ได้เรียนรู้การเชื่อมโยงธรรมชาติกับตัวเองสะท้อนว่า
“แค่นี้ทุกคนก็รู้สึกว่าหนีความวุ่นวายไปได้สักพักกับชีวิต ความเปลี่ยนแปลงเหมือนธรรมชาติที่บางครั้งมีฝนตกบางครั้งแดดออกทำให้น้องๆ เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากและเค้าต้องเจออยู่เสมอน้องๆ มีรอยยิ้มง่ายง่ายที่เขาสามารถแก้ปัญหาในตัวเองได้”
“ขอบคุณพี่ต้นมาก ๆ เลยนะคะสำหรับวันนี้ 🌿💗”
“รู้สึกดีและดีใจมาก ๆ ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ต้น และได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ สิ่งที่ได้รับในวันนี้คิดว่าทำให้พวกเราได้กลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆ รอบตัว ที่บางครั้งอาจเผลอมองข้ามไปในชีวิตประจำวันจริงๆ”
“เมื่อได้ลองนั่งนิ่งๆ โดยไม่เล่นมือถือแล้วสังเกตธรรมชาติรอบตัว ทั้งฟังเสียงฝนตก ดูใบไม้ไหว และเห็นกระรอกวิ่งไปมา ทำให้รู้สึก “เพลิน” อย่างบอกไม่ถูก ค้นพบว่าหากสังเกตดีๆ ธรรมชาติมีอะไรให้ค้นหามากมายและไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด การอยู่เฉยๆ ช่วยให้ใจสงบและเกิดสมาธิ เมื่อใจเริ่มวอกแวกคิดเรื่องอื่น พอหันกลับมามองธรรมชาติก็จะช่วยให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ทันที และยังได้มิติของความไม่แน่นอนและเหตุผลของธรรมชาติ”
“รู้สึกว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราไม่มีทางรู้เลยว่าใบไม้ที่หล่นจะไปตกตรงไหน นกจะร้องกี่ครั้ง หรือแมลงจะบินไปที่ไหน แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนมีเหตุผลในตัวเอง เช่น แมลงบินไปเพื่อหาอาหาร หรือใบไม้ที่หล่นลงมาคือสัญญาณของการเติบโตของต้นไม้ การได้นั่งมองความเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไม่ได้นี้กลับเป็นเรื่องที่สนุกดี”
“การไปนั่งเงียบ ๆ ใต้ต้นไม้และใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด ทำให้เขาเห็น “ดีเทลเล็ก ๆ” หรือโลกใบเล็กอีกใบหนึ่ง ที่เรามักมองข้าม”
parkใจทำให้น้องกลับมาอยู่กับตัว ได้พักอยู่กับธรรมชาติรอบตัวในรั้วมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่
ได้มีเครื่องมือในการดูแลตัวเองผ่านธรรมชาติ ผ่านภายในตัวเองอย่างง่ายๆ พาเข้าใจธรรมชาติและเข้าใจตัวเองอีกด้วย…
สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วม Park ใจ ในกิจกรรมรูปแบบอื่นหรือแลกเปลี่ยนเรื่องการสัมผัสธรรมชาติด้วยกัน สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กกรุ๊ป Parkใจ
กิจกรรมดำเนินการโดย นิตยสารสารคดี เพจ Sarakadee Magazine และ Nairobroo – นายรอบรู้ นักเดินทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), และ มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์