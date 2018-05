ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 14 “สู่สังคมสุขภาวะ”

พร้อมหรือยังกับสังคมผู้สูงอายุ? พบกับงานสัมมนา AGING WELL The New Frontiers of Service Design information ที่จะเปิดเผยวิธีคิดสำหรับการรับมือกับภาวะสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่สังคมสเกลใหญ่ขนาดเมือง ไปจนถึงการออกแบบสิ่งของชิ้นเล็กๆ โดยการบรรยายจากวิทยาการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ งานสัมมนาจะมีขึ้นในวันที่