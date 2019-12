ชวนมาเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ดีต่อใจและดีต่อโลก กับต้นคริสต์มาสยักษ์ที่สร้างขึ้นจากขวดน้ำพลาสติกนับแสนขวด ตั้งตระหง่านสูงเสียดฟ้าใจกลาง “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” สถานที่ท่องเที่ยวที่คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2562 ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดดเด่นงดงามท่ามกลางไร่ชาที่ปลูกเป็นทิวแถวกว้างไกลสุดสายตา กับสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ชูช่ออวดสีสันสดใส และสวนพืชผักผลไม้นานาพรรณ คืออาคาร Zip Line Tower ซึ่งสูงถึง 29 เมตร ที่ได้รับการเนรมิตให้เป็นต้นคริสต์มาสจากขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วของแบรนด์น้ำดื่มสิงห์และน้ำแร่เพอร์ร่าจำนวนมาก

ในยามกลางวันแสงแดดจะสาดส่องต้นคริสต์มาสสวยเด่นเป็นสง่า ในยามพลบค่ำยิ่งสวยตระการตาด้วยแสงไฟประดับประดานับล้านดวง

เรียกว่าไม่ว่าใครได้เห็นก็ต้องอยากขอพรเป็นของขวัญจากซานต้าขึ้นมาทันที

ต้นคริสต์มาสต้นนี้ใช้เวลาทำกว่า 30 วัน ด้วยแรงกายแรงใจของทีมงานกว่า 300 ชีวิตช่วยกันร้อยขวดพลาสติกทีละขวดๆ ต่อกันเป็นสายยาวแล้วนำขึ้นไปประดับหุ้มอาคารจนเต็ม

น่าตื่นเต้นขึ้นอีกเมื่อได้รู้ว่าภายหลังสิ้นสุดเทศกาลนี้ ขวดพลาสติกทั้งหมดซึ่งเป็น “PET 1” ที่สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 100% จะเข้าสู่กระบวนการ upcycling แปรรูปเป็นเส้นใยแล้วนำไปทอเป็นผ้าตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ “เสื้อยืด” ดีไซน์เก๋

ในกระบวนการผลิตเสื้อจะใช้เทคโนโลยี zeroH2O ซึ่งไม่ใช้น้ำในกระบวนการย้อมเลย จึงไม่มีน้ำเสียปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต

ถือได้ว่าเป็นกระบวนการลดการใช้น้ำได้ 100% และช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 50%

ขวดน้ำพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 18 ขวด แปรรูปเป็นเส้นใยเพื่อทอเสื้อยืดได้ 1 ตัว

จำนวนขวดทั้งหมดแสนขวด จึงแปรรูปเนรมิตเป็นเสื้อยืดรักษ์โลกได้กว่า 5,500 ตัว และจะนำมาจัดจำหน่ายเป็นของที่ระลึกที่สิงห์ปาร์ค

ถ้าต้นคริสต์มาสปรกติมีไว้แขวนของขวัญที่ได้รับจากซานต้า

ของขวัญที่ต้นคริสต์มาสขวดพลาสติกนี้เนรมิตขึ้นมา ก็คงเป็นของขวัญรักษ์โลก

ต้นคริสต์มาสที่เปล่งแสงงามยามค่ำคืนดูราวกับกำลังเปล่งเสียงเพลงไพเราะ ร้องเรียกให้เราช่วยกันรีไซเคิลขวดพลาสติกให้เป็นประโยชน์ แทนการทิ้งเป็นขยะที่ก่อผลกระทบกับชีวิตอื่นๆ

ชวนไปเก็บภาพประทับใจกันได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 – 12 มกราคม 2563 เปิดแต่เช้าจนถึงสามทุ่ม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมาก โดยเฉพาะกิจกรรม สิงห์ปาร์ค วินเทอร์ มาร์เก็ต ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ พบกับร้านอาหารอร่อยและเครื่องดื่มมากมาย พร้อมเพลิดเพลินกับวงดนตรีสด

ปีใหม่นี้เราคงต้องหาทางอยู่ร่วมกับพลาสติกอย่างยั่งยืน…ขอให้เป็นปีใหม่แห่งการรีไซเคิล “We wish you a merry Christmas and a Happy Recycle Year”

เมื่อปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้ แต่พวกมันก็กำลังก่อปัญหาร้ายแรงถึงเพื่อนร่วมโลกใบนี้มากมาย

ปีใหม่นี้เราคงต้องหาทางอยู่ร่วมกับพลาสติกอย่างยั่งยืน…ขอให้เป็นปีใหม่แห่งการรีไซเคิล

“We wish you a merry Christmas and a Happy Recycle Year”

