TGO ร่วมกับภาคีแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมการแข่งขัน Low carbon contest : VLOG – the Journey ปลุกการท่องเที่ยวกระแสใหม่ ใส่ใจลดคาร์บอน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกหรือ TGO ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย และนิตยสารสารคดี แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมการแข่งขัน “Low Carbon Contest: Vlog – the Journey” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เกิดการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ชวนกันมาคิดเยอะ เรื่อง “ Low carbon”

“ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติต้องเรียนรู้การท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน ต้องคิดให้เยอะ เพื่อจะทำให้พวกเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ”

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ วุฒิสมาชิก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กิจกรรมในระหว่างการท่องเที่ยวทุกขั้นตอน ล้วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ โดยจากงานวิจัยในภาคการท่องเที่ยวพบว่าในแต่ละปี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน 160 ประเทศทั่วโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 4,500 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งหากเราไม่ คิดเยอะ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการท่องเที่ยวให้เป็นแบบโลว์คาร์บอน ก็จะส่งผลให้เกิดวิกฤติภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ

มาลองเป็นนักเดินทาง Low carbon กันดูไหม ?

“เราต้องการนักท่องเที่ยวที่ทำเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง สร้างการท่องเที่ยวกระแสใหม่ เพื่อจะได้มีโลกใบนี้ให้เราเที่ยวต่อไปนาน ๆ”

เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Low carbon contest จึงเป็นโครงการที่เชื่อว่าทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์สื่อการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนผ่าน Vlog ที่เปรียบเสมือนไดอารี่บันทึกการเดินทางในรูปแบบวิดีโอท่องเที่ยว โดยนำเสนอเนื้อหาที่บอกเล่าวิธีการท่องเที่ยวแบบกรีน ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อก่อให้เกิดเทรนด์ท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ใส่ใจโลกยิ่งขึ้น

โดยทุกคนสามารถร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคาร์บอนต่ำให้เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวได้ ตั้งแต่การวางแผนเตรียมตัวเดินทาง บินให้น้อย จัดกระเป๋าให้เบาเข้าไว้ แต่ต้องไม่ลืมพกของที่จำเป็น เดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ หรือหันมาเดินทางแบบประหยัดพลังงานด้วยการเดิน หรือขี่จักรยาน ช็อป ชิม ชิลล์กับร้านค้าในพื้นที่ชุมชน ดื่มด่ำกับธรรมชาติและท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการประกวด Low carbon contest : VLOG – the Journey

ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกเพศทุกวัย ทั้งแบบทีมและแบบเดี่ยว ร่วมสร้างสรรค์ Vlog*ท่องเที่ยวที่คุณมั่นใจว่า Low Carbon ที่สุด

พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ

(*สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน)

พร้อมเข้าร่วม Live Workshop

พบวิทยากรพิเศษ Low carbon speaker ที่จะมาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog

แอน สุภัชญา – Refill Station ปั๊มน้ำยา

บาส ภาณุภัทร์ – Go Went Go เที่ยวเว้นเที่ยว

บอล ทายาท เดชเสถียร และ ยอด พิศาล แสงจันทร์ – รายการหนังพาไป

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทาง Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

ลงทะเบียนร่วมแข่งขันที่ >> https://forms.gle/5CChf5gaRxwVa2jSA

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปิดรับผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2563

รางวัล Low Carbon Contest : Vlog – The Journey

รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

รางวัล Popular Vote 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,000 บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

เพราะคุณเองก็มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกบนี้ได้ มาร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ดีต่อโลก และส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไปด้วยกัน

เรื่อง : พัชนิดา มณีโชติ

ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช