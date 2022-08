SCG Future is Net Zero 2050 - Net Zero - Climate Action

เรากำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของโลก

กว่า 260 ปีนับแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มนุษย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมาก ก่อความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศจนเกิด “ภาวะโลกร้อน”หรือ “ภาวะโลกรวน” ส่งผลให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติและหายนะที่จะเพิ่มทบทวีคูณในศตวรรษที่ 21

หลายประเทศทั้งภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาคม จึงประกาศจุดยืนเพื่อสร้างความร่วมมือในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2050-2060

เอสซีจีจึงตั้งเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลง 20% ภายในปี ค.ศ. 2030 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2050 สอดคล้องกับเป้าหมายของนานาประเทศ เพราะการกู้วิกฤตใหญ่ ต้องอาศัยเอกภาพของความร่วมมือ

นี่คือเป้าหมายสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ ที่ทุกคนต้องช่วยกัน

Climate Change Crisis

วิกฤตคลื่นความร้อน (Heat Wave) ไฟป่า และภัยแล้ง

อุณหภูมิความร้อนสุดขีดจะคร่าชีวิตผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดไฟป่าใหญ่ที่ทำลายทั้งพื้นที่ป่า ชีวิตสัตว์ และอาคารบ้านเรือน แหล่งน้ำต่างๆ เหือดแห้งส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างน้อย 1.5 พันล้านคน

น้ำทะเลท่วมเมืองชายฝั่ง และน้ำท่วมใหญ่

บ้านเมืองตามชายฝั่งทะเลอย่างกรุงเทพมหานคร จะถูกชายฝั่งทะเลกลืนกิน ประเทศเกาะกลางทะเล เช่น ฟิจิ อาจจมหายไปในมหาสมุทร ส่วนพายุใหญ่ฉับพลันจะทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่บ่อยครั้งขึ้นและมีผู้ได้รับผลกระทบหลายสิบล้านคน

ก้าวแรกของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่

ทะเลกรดจัดทำให้ห่วงโซ่อาหารในทะเลล่มสลาย มนุษย์สูญสิ้นแหล่งอาหารสำคัญ ระบบนิเวศบนบกพังทลาย กลายเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลร้ายแรงอย่างคาดไม่ถึงต่อสังคมมนุษย์ในทุกพื้นที่

Net Zero Around the World

1. Save Energy

เอสซีจี ปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ Smart Factory ซึ่งใช้ AI และระบบออโตเมชันมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้คุ้มค่า นอกจากนี้ยังได้พัฒนานวัตกรรมด้าน Smart Building และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล BIM และ Drone ช่วยการออกแบบอาคารก่อนก่อสร้าง เพื่อช่วยลดพลังงานและทรัพยากรในการก่อสร้างของลูกค้าอีกด้วย

Coca-Cola ใช้ระบบบริหารจัดการทั้งแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 35%

Samsung ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั่วทั้งองค์กร

2. Green Energy

เอสซีจี ขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนบก บนหลังคา และบ่อน้ำในโรงงานซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ใช้พลังทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต (WHG) และเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหิน โดยนำเศษผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Energy Pellet) และขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) นอกจากนี้ยังใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น รถบรรทุกหินปูนขนาด 60 ตัน ชนิดไฟฟ้า (EV Mining Truck) เพื่อใช้ในเหมืองปูนซีเมนต์รายแรกของไทย และรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) สำหรับขนส่งคอนกรีต

กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก มุ่งลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล เปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดอย่างลม แสงอาทิตย์ คลื่น และชีวภาพ

ออสเตรเลีย ตั้งเป้าหมายเป็นประเทศผู้ส่งออกไฮโดรเจนชั้นนำของโลกภายในปี 2030 ด้วยเทคโนโลยีพลังงาน Green Hydrogen

Apple ใช้พลังงานหมุนเวียนภายในบริษัท 100%

Google ใช้พลังงานลม แสงอาทิตย์ และก๊าซชีวภาพ มากกว่า 70%

3. Reduce Carbon Footprint

เอสซีจี พัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า บริการและโซลูชันที่ผ่านการรับรองด้วยฉลาก SCG Green Choice ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน เช่น ปูนซีเมนต์รักษ์โลกที่ลดการปล่อยคาร์บอนได้ 50 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปูน 1 ตัน นวัตกรรม Solar Roof Solutions ที่ช่วยบ้านประหยัดงาน ฯลฯ และจัดทำโครงการPile Waste Solution ร่วมกับกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CECI) นำเศษเสาเข็มคอนกรีตมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรและขยะของเสียไปพร้อมกัน

สหภาพยุโรป ประกาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 55 ภายในปี ค.ศ. 2030 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2050

Starbucks หยุดใช้แก้วพลาสติกและถ้วยกระดาษภายในปี 2025

NIKE ใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 78%

4. Carbon Capture

เอสซีจี ดำเนินการฟื้นฟูเหมืองหินปูนด้วยการปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งปลูกป่าและฟื้นฟูธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทั้งบริเวณรอบโรงงานซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและพื้นที่อื่นๆ โดยสร้างความร่วมมือกับชุมชนและภาครัฐ ทั้งป่าบก ป่าชายเลน และหญ้าทะเล เพื่อขยายพื้นที่แหล่งดูดซับคาร์บอน รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยกักเก็บคาร์บอนให้เกิดขึ้นในอนาคต

Shell สร้าง Carbon Capture and Storage ที่ใหญ่ที่สุดในโลก