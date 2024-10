ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมค่ายนักเล่าความสุขครั้งที่ 5 “สุขต่างวัย” จำนวน 115 คู่

1.ทีม สาวสิชล : ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ & โสภา พรหมวิเศษ

2.ทีม แอนกะอ้วน : นิตยา จันฤาไชย & ศศิลภัส พลวัน

3.ทีม สีสร้างสุข : อัมพิกา ไกรอ่ำ & ปรีดีธิดา ชมภูพงษ์

4.ทีม อุ่นบุญ : น้อยนุช แพงวงษ์ & กันตพัฒน์ แพงวงษ์

5.ทีม บุหงาซิเร๊ะ : มารีก๊ะ หวังจิ & ฮาบีบ๊ะ แวสะมะแอ

6.ทีม PBมีรัก : ฐิตารีย์ ทรัพย์พล & ชุดาภัทร ชุมพลรักษ์

7.ทีม สุขใจวัยเก๋ากับเปิ้ล : อโณทัย ลาภสุขสถิต & จิตวิไล ลาภสุขสถิจ

8.ทีม Journeyหน่อย : สยาม สินภิบาล & วรัทยา สินภิบาล

9.ทีม สองซน : ทิพภา ปลีหะจินดา & นิพิท ศิริเพชร

10.ทีม Man and Mommy : สายฝน อำพันกาญจน์ & สิทธินาถ อำพันกาญจน์

11.ทีม พาเป้เที่ยว : ณัฐธิดา เจริญฤทธิ์ & สุบรรณ วิภาคาร

12.ทีม ทองเนื้อแท้ : ศากุล ช่างไม้ & กรรณิกา ศิริแสน

13.ทีม สุขใจที่มีเธอ : พรลภัส พองพรหม & จีระภัทร พองพรหม

14.ทีม Time Cafe : อาสมี สะอิ & นาอีมะห์ มานิ

15.ทีม คู้จิ้น แม่ลูก : ไอเสาะ ฆานิเซ็ง & บุศรินทโคะรี

16.ทีม แดงแจส : นราวดี เทิดคงพันธุ์ & ทิพยา เทิดคงพันธุ์

17.ทีม bbl studio : อาทิตย์ กมุลทะรา & สุข สุรภักดิ์

18.ทีม สุขเราเล่าได้ : ฮานีซะห์ กาหลง & อมีรีน ดีกา

19.ทีม สุขสองวัย : วิชัย ลือสิริมงคลชัย & ดนิตา นนทพิชิตชัย

20.ทีม แม่ลูกฮาตะลอน : พลอยชนก ชนินทร์สถาปัตย์ & ศิรชัช รุ่งเวชวัฒน

21.ทีม Ploy & Mom : สร้อยสนสรร สุขะเกตุ & ภพสิริ พงษ์เพชร

22.ทีม My Hero : อรทัย บุตรมาตา & ดวง บุตรมาตา

23.ทีม Bonuslovelyboy : นิลพัฒน์ ชยาวิวัฒน์กุล & ณฐชยนต์ ชยาวิวัฒน์กุล

24.ทีม NorthNus Diary : นะ ชยาวิวัฒน์กุล & ชยังกูร ชยาวิวัฒน์กุล

25.ทีม 2B1 : ณัฐริน เจริญเกียรติบวร & ณัฐธิดา เจริญเกียรติบวร

26.ทีม ใบไม้หลากสี : ชุติมา มรีรัตน์ & สุภาพร ระเบียบ

27.ทีม รักกันStory : นพดล ปัญญาโฉม & มินทร์ลดา ปัญญาโฉม

28.ทีม สาว(ไม่)น้อย : ฮามีดะ แซยามา & นางสาวฟาดีละห์ แดเมาะ

29.ทีม สบายใจ : ปารณีย์ ภาวัตฐานพัฒน์ & การะเกด ดาราพงษ์

30.ทีม ปันปูรณ์ : สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล & จิรัชญา ณ รังษี

31.ทีม บ้านห้วยลูกนกฟาร์​มสเตย์​ : กันตพัฒน์​ โภคินวัฒนาทัศน์ & ภชรดา​ พงษ์​ประภาส

32.ทีม 2 Sis : สุพิน ธนวัฒน์เสรี & เนาวรัตน์ บุญวิภาส

33.ทีม กลุ่มสายธารสร้างสรรค์ : เอื้อมอุรา เรืองวัณณภา & ตันหยง ปั้นทอง

34.ทีม ภูตาอร : ภูกิจ ลภัสกิตติกุล & ลิตาอร สุนทร

35.ทีม สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความใส่ใจ : ทยากร หมั่นเขตกิจ & วารินทร์ ปานคล้าย

36.ทีม สองแม่ลูกหัดรีวิว : ยศศยามล กรมติ & ปราชญ์บดินทร์ ประสาท

37.ทีม Art pru proud : ซูรัยญา ยูโซะ & อัยณี แมเลาะ

38.ทีม DoubleF 2gether : ณิชชิศา เกสรวิบูลย์ & ชินานุตม์ เกสรวิบูลย์

39.ทีม ชีวิตดี มีสุข : วรนุช หวังศุภชาติ & วิสาส์ หวังศุภชาติ

40.ทีม บ้านจะบูสี : อมรรัตน์ รัตนาชัย & ประสิทธิ์ ชัยบุญเลิศ

41.ทีม แม่ไม่ท้อ ลูกไม่ถอย : พิเชฐ ใจชื้น & ถวิล ใจชื้น

42.ทีม Morning Sun ray ⛅️🪬 : ชิดชนก แสงอรุณ & ชัยรัตน์ แสงอรุณ

43.ทีม ขวัญข้าวและแม่แอร์ : ราสินี สุขชม & กัญญาวีร์ กลแกม

44.ทีม บลายไลฟ์ไว้ลาย : นภัสวรรณ สิทธิธรรม & รุ้งมณี พรนวม

45.ทีม 9 ปี กว่าจะดีดัก🤍❤️✌️ : หฤทัย คนเพียร & จันตนา ปาสองห้อง

46.ทีม อากะหลาน : มาริสา นิยมพงษ์ & อัยย์กานตร์ จตุรภัทรวงศ์

47.ทีม Sea shell : สุไหม โพธิ์นาค & พีรดา โพธิ์นาค

48.ทีม Minimovie : ปริษา ธนธัญสิตา & ธัญพร เขียนจัตุรัส

49.ทีม ไม่ได้ดึงมันตึงเอง : ณัฐชนก โรจนะ & ไอศิกา โรจนะ

50.ทีม วงโคจร : อนุสรณ์ โคนชัยภูมิ & โอภาส สุภอมรพันธ์

51.ทีม JT : ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์ & โทสต์

52.ทีม ไม้เอก : รุ่งรวี พวงขุนเทียน & เปี่ยมศิลป์ พวงขุนเทียน

53.ทีม My love : ทิพวรรณ พิลา & ภัทรวรินทร์ พิลา

54.ทีม สองสาม สามสอง : ปพนพัชร์ ธนัสจิรพัฒน์ & ณัชชารีย์ ธนัสจิรพัฒน์

55.ทีม WEE-SIP : วีรแมน บุราโส & สิปปกร วิลาสินีกุล

56.ทีม เป็นหนึ่ง : วัลนิภา อุตวงศ์ษา & ธันยกันต์ กุลบุตร

57.ทีม ป๊ากับหมวย : ชนนันท์ วัฒนชานนท์ & มงคล วัฒนชานนท์

58.ทีม หัวหน้าลูกเกดและเป๋าฮื้อ : วีณา ศศิวิลาสกร & พันนี่ วงสะหงัด

59.ทีม แม่พิมพ์ : ธวัลรัตน์ เพ็ชรมีศรี & จิตอนงค์ เพ็ชรมีศรี

60.ทีม กินกับพี่สาว : รัขดาภา สุขหอม & วลัยพร สุขหอม

61.ทีม สุขต่างวัย ใจต่างเจน : วรนันท์ ภูมิำกดีพรรณ & บุญรวี สาลี

62.ทีม พระเพื่อน พระแพง : ธนวัฒน์ ทองศรี & ระพี ทองศรี

63.ทีม น้องอาย : กฤษณา กฤษณวรรณ & จีรนันท์ ราษี

64.ทีม MY MEMORY : นฤมล อ่อนประทุม & ธนัท ภูมิเขต

65.ทีม Pixel : รัตนเพชรมณี เผื่อนฑิตย์ & บุษราคีรี เผื่อนฑิตย์

66.ทีม ทีมเหนือ : ณัฐชัย ชัยรัชต์ยศพร & ภัทราภรณ์ ลิ่มสกุล

67.ทีม Kuljang&Pigky : กุลฤดี คามีศักดิ์ & กุลนันทน์ คามีศักดิ์

68.ทีม ปั้นรักปั้นสุข : เพ็ญประภา สารบรรณ & ธีรพันธ์ กัณหาพันธ์

69.ทีม DreamTeams : จิรภัทร ศรีชำนาญ & จันทร์จิรา ศรีชำนาญ

70.ทีม SUANANUN : สุดารัตน์ เลื่อนแป้น & ธนาภา แก้วแวว

71.ทีม ใจยังเก๋า : อุบลทิต จังติยานนท์ & จันทร์เพ็ญ พฤษวัลย์

72.ทีม คู่กัน : ทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์ & วชิราภรณ์ ศรีเจริญ

73.ทีม ToPuP : ดุลยวัต คงวัฒนาศักดิ์ชัย & ชนเนษฎ์ คงวัฒนาศักดิ์ชัย

74.ทีม JUSTIUD : อุดม วงมา & ติณณภพ หยาง

75.ทีม สองแม่ลูกสู้ สู้ : สุพิชญ์ชญา มั่นคง & จินสุดา พยอม

76.ทีม Mae Sai Boon : ภัททิรา วิภวภิญโญ & ศศิมา จารุบุษป์

77.ทีม Sisu : ศันสนีย์ ศรีวิชัย & ชินาภา ศรีวิชัย

78.ทีม รักเรา3 : ธาวิน ชัยบุรมย์ & พนารัตน์ แซ่ตั้น

79.ทีม แม่ลูกสุดอึด : ชมพร สีเงิน & กานต์ สีเงิน

80.ทีม Kongtana Family : อรวรรณ คงธนญาณ & พลพิศิษฎ์ คงธนญาณ

81.ทีม คุณสุวพิชญ์ : สุวพิชญ์ เมฆฉาย & เกวลิน เมฆฉาย

82.ทีม บ้านนี้มีรัก : รมิภา เข้มศรี & รวิสรา เข้มศรี

83.ทีม เมฆฝันวันศุข : โสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์ & ปราณี สื่อเจริญกิจ

84.ทีม มาร์คกี้เด็กน้อยบ้านนา : ลัดดาวรรณ สุดสุข & อริยะ สุดสุข

85.ทีม ต่างวัยใจตรงกัน : สิญานันทน์ เข็มจินดา & จิราภา ปินตาปิน

86.ทีม คนรักษ์​ : สุวิทย์​ โพธิ์​น้อย​ & ธมนพร แท้​สูงเนิน

87.ทีม แม่ลูกหัวใจเดียวกัน : อธิย์รัช พิสุทธิ์ธนบวร & ปรินทร์พร พิสุทธิ์ธนบวร

88.ทีม แม่สูงวัยลูกเด็กพิเศษ : ณัฐวีร์ วัฒนศรี & ปฏิพล วัฒนศรี

89.ทีม Me&Mom : ตุลา สุขแต้ม & ปานทิพย์ ปิศักดิ์

90.ทีม Happy365 : พรพิรุณ ตังวัชริทร์ & ณัฐชา ตังวัชรินทร์

91.ทีม LadStar : ลัดดา ชัยประดิษฐ์พร & ศตายุ ชัยประดิษฐ์พร

92.ทีม ออล์วบลู : ชญานิน สุรขจร & สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์

93.ทีม ตี๋ใหญ่หมวยเล็ก : พชร ลิ้มวรากุล & ศิริพร ลิ้มวรากุล

94.ทีม Paran Team : มารียา เจ๊ะตำ & ปารัน เจ๊ม๊ะ

95.ทีม DCC WU : โกศล ช่วยอุปการ & ฟารีดา เจะเอาะ

96.ทีม Gen : จักรกฤษณ์ สงดำ & จินดา จันสีนาก

97.ทีม thaininja : ศิริณณภัส สวัสดิวรนันท์ & อธิพัชร์ สวัสดิวรนันท์

98.ทีม lovelydog clinic : ชุมนุมพร ตะสูงเนิน & วราภรณ์ ตะสูงเนิน

99.ทีม XY I love You ( เอกซ์วายไอเลิฟยู ) : เพชรลาวัณย์ เกษมรัตน์ & อังกฤษ ศรีสิริมานิต

100.ทีม gunmo : พรชัย ชัยสงคราม & กีรติกรณ์ อุดมสมฤดี

101.ทีม หลานม่าชวน : ศนันทต์ฉัตร ศรีสนธิยากุล & ชวนพิศ แซ่ตั้ง

102.ทีม ยิ้ม ยิ้ม : ธนวัฒน์ ตาลสุข & พะเยีย ตาลสุข

103.ทีม ย้อมเยาว์ : ปรัชวัน คงแก้ว & พวงผกา หวานพูล

104.ทีม 3อ.(สามออ) : กมลภัทร ภัทรกมลเสน & นริศรา ดอกมณฑา

105.ทีม ต่างวัยหัวใจเดียวกัน : กานต์รวี ดาวเรือง & แก้วตา เทียมศิริเจริญ

106.ทีม เธอชอบทำฉันชอบชิม : สุรชัย ฟองนันตา & วราภรณ์ หลวงมณี

107.ทีม สุขสิบสาม…ต่างวัย : อมรเดช มะโหฐาน & ศิริพร ทุมสิงห์

108.ทีม สุธีนันท์ : ศรวรนันท์ ภคินธนวัฒน์ & สุธีพงศ์ ภคินธนวัฒน์

109.ทีม The 009s : อนัญญา ศิริอุดมเศรษฐ & อนุชา ศิริอุดมเศรษฐ

110.ทีม คู่จำ : สูวัฒนา ดีวงษ์ & อรณิชา ไทยแท้

111.ทีม ควงตะหลิว : วลี สะใบบาง & ตะวัน พรมมา

112.ทีม วัยจ๊าบ ป๊าดทุกเจน : มณีรัตน์ เอี่ยมสอาด & อาทิวราห์ ทองนิ่ม

113.ทีม Moji factory : ชินวัฒน์ ธนติพุกนนท์ & ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์

114.ทีม สองพ่อลูกลั้ลลา : ชิดชนก ตั้งสุภาชัย & สุชาติ ตั้งสุภาชัย

115.ทีม แม่บ้าน : ภูวมินทร์ อินดี & ยุพิน อินดี

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

กด เข้าร่วมไลน์ open chat ค่ายนักเล่าความสุขครั้งที่ 5 “สุขต่างวัย” : ตั้งชื่อของท่านเป็น “ชื่อทีม_ชื่อเล่น” พิมพ์ชื่อทีม ชื่อจริง นามสกุล ของทั้งสองคน ส่งในไลน์ open chat

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการได้รางวัล

เข้าร่วมเปิดค่ายและเรียนออนไลน์ครบทั้งหมด 4 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เวลา 8.30 – 12.00

กิจกรรมครั้งที่ 1 : 19 ตุลาคม 2567 นัดพบ เปิดค่าย และชี้แจงกิจกรรม พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์การทำช่อง TT ให้มีผู้ติดตามกว่าแสนคน

กิจกรรมครั้งที่ 2 : 9 พฤศจิกายน 2567 เรียนรู้การทำเนื้อหาเพื่อนำเสนอให้น่าสนใจ

กิจกรรมครั้งที่ 3 : 23 พฤศจิกายน 2567 เรียนรู้เทคนิค คิด-ถ่าย-ตัด คลิปสั้นเพื่อส่งเข้าประกวด

กิจกรรมครั้งที่ 4 : 12 มกราคม 2568 ประกาศรางวัลผลงานดีเด่นและปิดค่าย

**วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ส่งการบ้านครบในระหว่างค่าย

ผลงานคลิปสั้นเข้าร่วมประกวดทำตรงเงื่อนไขที่ทีมงานแจ้งไว้ และส่งตรงเวลา (รายละเอียดชี้แจงในค่าย)

ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจะอยู่ใน line open chat : ค่ายนักเล่าความสุขครั้งที่ 5 “สุขต่างวัย”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (มล) 06-2419-2612

อัปเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Inbox : Sarakadee Magazine

สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์

กิจกรรมโดย

Sarakadee Magazine