ค่ายนักเล่าความสุข กลับมาแล้ว !!!
มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานสารคดีในรูปแบบคลิปสั้น สไตล์วิดีโอครีเอเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะในหัวข้อ “สุขต่างวัย แชร์ใจให้ไวรัล” ที่จัดเต็มหลักสูตรเข้มข้นให้กับคุณ
ใครอยากเป็นวิดีโอครีเอเตอร์ห้ามพลาดโอกาสนี้
มาร่วมทำคลิปสั้นแบ่งปันความสุขกับค่ายนักเล่าความสุขรุ่นที่ 6 #สุขต่างวัย แชร์ใจให้ไวรัล
สังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันที่ชัดเจน
แต่ทุกวัยสามารถร่วมเรียนรู้และแบ่งปันความสุขผ่านการเล่าเรื่องด้วยคลิปสั้น โดยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
- ทักษะและเคล็ดลับการทำคลิปสั้นครบทุกขั้นตอน “คิด-ถ่าย-ตัด”
- เนื้อหาเข้มข้นแบบไม่กั๊กจากวิทยากรมืออาชีพ เรียนจบทำช่อง TT ได้เลย
- แรงบันดาลใจการทำคลิปสั้นจาก Influencer ที่มีผู้ติดตามกว่าล้านคน
- โอกาสเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดี ภาคีเครือข่าย สสส. และการแสดงผลงานในพื้นที่สาธารณะ
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดค่าย
- มีเงินรางวัลสำหรับผลงานดีเด่น รวมมูลค่ากว่า 50,000 .-
กติกาการสมัครเข้าร่วม
- เปิดรับสมัครในรูปแบบทีม 2 คน อายุต่างกันอย่างน้อย 5 ปี ไม่จำกัดรูปแบบความสัมพันธ์ เช่น พ่อ/แม่-ลูก / พี่-น้อง / ยาย-หลาน / เพื่อน ฯลฯ
- มีช่อง TT ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดตาม
- เขียนบรรยายความสัมพันธ์ของทั้งสองคน และความหมายของ “สุขต่างวัย” ในแบบของคุณ
- เข้าร่วมเปิดค่ายและเรียนออนไลน์ทั้งหมด 5 ครั้งจาก Influencer และวิทยากรมืออาชีพ โดยจัดกิจกรรมช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1 : เสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 นัดพบ เปิดค่าย และชี้แจงกิจกรรม ปรับพื้นฐาน แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ค่ายนักเล่าความสุข
กิจกรรมครั้งที่ 2 : เสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 สร้างแรงบันดาลใจการทำคอนเทนต์จาก Influencer ผู้ติดตามหลักล้าน
กิจกรรมครั้งที่ 3 : เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เรียนรู้เทคนิค คิด-ถ่าย-ตัด การทำคลิปสั้นแบบจัดเต็ม
กิจกรรมครั้งที่ 4 : เสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ให้คำปรึกษา แชร์เทคนิคแบบไม่กั๊ก
กิจกรรมครั้งที่ 5 : เสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ประกาศรางวัลผลงานดีเด่นและปิดค่าย
**วันที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ส่งผลงานคลิปสั้นเข้าร่วมประกวดในธีม “สุขต่างวัย”
เงื่อนไขในการรับรางวัล
- ทีมที่มาสมัครต้องมีอายุต่างกันอย่างน้อย 5 ปี
- ทุกคนต้องเข้าร่วม Line open chat หลังจากได้รับการคัดเลือก
- ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเรียนออนไลน์ครบทั้งหมด 4 ครั้ง
โดยผลงานที่จะได้รับรางวัลจะต้องทำตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวางไว้อย่างครบถ้วน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผลงานทุกชิ้นที่ผลิตระหว่างร่วมกิจกรรมในค่ายเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของผลงาน นิตยสารสารคดี และ สสส.
ทางนิตยสารสารคดี และ สสส. สามารถนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อในช่องทางอื่นๆ รวมทั้งช่องทางของภาคีเครือข่าย สสส. โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของคลิป
สนใจสมัครลงทะเบียนที่ลิงก์นี้เลย
เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 18.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (มล) 06-2419-2612
อัปเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Inbox : Sarakadee Magazine
สนับสนุนโดย
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
กิจกรรมโดย
- SarakadeeMagazine