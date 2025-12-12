ซัดซ่า แกร๊ก ซู้ว พรืบพรึบ เสียงความต่างของสภาพอากาศต่างๆ
“ เส้นทางสี่ฤดูที่ชวนพาเรากลับมาโอบกอดตัวเองอีกครั้ง ”
ไม่ว่าจะเติบโตแค่ไหน อายุเท่าไร สิ่งที่ยังมีในตัวตน คือ ความเป็นเด็ก ไม่ผิดหากเราจะปล่อยวัยเยาว์ในตัวเราออกมาวิ่งเล่นบ้างอีกครั้ง
เดินทางสู่ “ BLOOM in four Seasons ” ณ ไอคอนสยาม โลกอีกใบที่ถูกสร้างสรรค์โดย
Mad Motion ร่วมกับ 27June Studio จนกว่าจะ 15 มี.ค. 2569 ผ่านฤดูที่แตกต่าง นำเราเข้าสู่โลกแห่งความ ความหวัง ความสุข ความสวยงาม การนำตัวเราออกมาวิ่งเล่นอีกครั้ง แต่ละช่วงเวลาที่ผ่านอากาศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ที่สะท้อนถึงอารมณ์ในฤดูนั้น ผ่านบรรยากาศและกลิ่นหอมของแต่ละฤดูที่แตกต่างกันไป
ความสนุกได้เริ่มขึ้นแล้ว เมล็ดกลมๆ ชื่อ Grow The Seed ถูกยื่นมาให้ออกแบบเติมสีสันความเป็นตัวเราผ่านเจ้าตัวนี้ แล้วออกเดินทางก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
SUMMER TIME
เมื่อก้าวเข้าไปสู่ ฤดูร้อน บรรยากาศที่เต็มไปด้วยพระอาทิตย์จำลองส่องมาที่ดอกไม้ในทางเดิน
ระยิบตามแสง เสียงดนตรีที่ดูเร่งรีบในระหว่างทางเดินทำให้นึกถึงแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังเผาไหม้
ให้ต้องรีบเดินทางต่อ เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่า เราต้องรีบแข็งแกร่ง เพื่อเติบโต
แท่นวางเมล็ดตรงหน้าเปรียบเสมือนกระถางแห่งการเริ่มต้น
“ Hello เมล็ดของคุณเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากพลังเข้มข้นของแสงแดดเที่ยงวัน ”และเดินทางต่อมาในฤดูถัดไป ที่แปลกไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศ กลิ่นอายของฤดูนั้น
เป็นข้อความที่ปรากฏเมื่อเรานำเมล็ดไปวาง
AUTUMN IN THE RAIN
เดินทางก้าวเข้าสู่แสงที่เปลี่ยนไป เป็นโทนนุ่มๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยเงาสะท้อนของใบไม้ที่ร่วงหล่นในทางเดินมีเสียงเพลงบรรเลงที่ทำให้รู้สึกสงบและไม่ต้องเร่งรีบมากนัก กลิ่นอายของฤดูใบไม้ร่วงที่หอมฟุ้งอย่างเบาๆสบายๆ
“ หมุนก้านที่อยู่ตรงหน้าอย่างช้าๆ เมล็ดค่อยๆเติบโตทีละนิด ”
คำที่ปรากฏเมื่อเรานำเมล็ดไปวาง ชวนให้นึกถึงช่วงชีวิตที่ต้องปลงปล่อย และค่อยๆเติบโตไปแบบไม่เร่งรีบ
ฤดูนี้สงบกว่าฤดูร้อน ที่สัมผัสได้จากใจที่เริ่มเบาลง เท้าที่เดินต่อไปไม่เร่งรีบเหมือนฤดูร้อนที่ผ่านมา
เดินทางต่อไป ยังฤดูที่รู้สึกเย็นลงกว่าสองฤดูที่ผ่านมา ฤดูที่สาม
WINTER WALK
เมื่อก้าวเข้าไปอุณหภูมิห้องนี้ลดลง เย็นลงอย่างเห็นได้ชัด ห้องที่เต็มไปด้วยสีฟ้า มีเส้นไฟเป็นสาย เปรียบเสมือนหิมะโปรยในฤดูนี้ เสียงดนตรีที่เร็วสลับกับช้า เสียงเบาๆของลมหนาว “ ภายใต้ความเยือกเย็นของฤดูหนาว เมล็ดที่ดูหยุดนิ่งยังคงมีชีวิต และเก็บพลังไว้อย่างเงียบงัน ”
เพราะบางช่วงเวลาเราอาจจะแค่อยากช้าลงบ้าง ไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดในการก้าวต่อไป
เดินทางต่อไป และ ไปต่อ หลังจากผ่านสามฤดู ที่ได้เห็นและสัมผัสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และ ฤดูที่สี่
SRING IN FULL BLOOM
เมื่อเปิดประตูเข้าไป รอยยิ้มที่ยิ้มออกมาแบบอัตโนมัติเมื่อได้เห็นดอกไม้หลากสีสันที่สะท้อนกระจายเต็มทั่วพื้นทางเดินและผนังห้อง ราวกับว่าดอกไม้กำลังเบ่งบานต่อหน้า เสียงดนตรีที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยน นุ่ม เหมือนในฤดูหนาว ในฤดูใบไม้ผลิเมื่อเปิดประตูเข้าไปสู่ฤดูนี้
มีบัวรดน้ำเพื่อให้เราแตะกับจุดของเมล็ด ทันใดนั้นดอกไม้ที่บานสะพรั่งสวยงาม และ เติบโต
ได้ปรากฏขึ้นผ่านหน้าจอตรงหน้า
“ ดอกไม้ของคุณผลิบานอย่างสวยงาม เมล็ดทุกเมล็ดผ่านเรื่องราว และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน
แต่ก็ผลิบานได้อย่างสวยงามในแบบของตัวเอง 🙂 ” เป็นข้อความที่ปรากฏเมื่อเรานำบัวรดน้ำไปแตะ
เมื่อเดินทางครบฤดู จะพบกับผนังที่เต็มไปด้วยความน่ารักผ่านการแปะตัว Grow The Seed ที่ออกแบบสีสันมาต่างกัน และ ยังมีประโยคฮีลใจมากมาย
“ Trust the timing everything happy for a reason ”
“ The Best of BLOOM ”
“ มีสติ และ รอยยิ้ม ”
BLOOM in four Seasons เหมือนกำลังบอกกับเราว่า
“ การเติบโตไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ แต่ต้องเคลื่อนที่
และเป็นการให้คุณทบทวนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าคุณเจ๋งแค่ไหนที่ต่อสู้และยังอยู่ดี
จากความหนักหน่วงที่คุณผ่านมันมาได้แล้ว ”