พินนพร พลทม : เรื่อง
GDH, บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ภาพ
🎶อัศศะจออรออหัน🎶
ท่อนฮุกติดหูจากเพลง “เด็กหญิงอัศศะจอรอหัน” ของปลายฝัน มาร์กาเรต เฮง คือหนึ่งในเสียงจำของผู้ที่เติบโตมากับยุค 90s
ภาพยนตร์ ดีว่า…ราวี ชวนสำรวจความแตกต่างของภาษา ระหว่างวัยรุ่นยุค 90s และวัยรุ่น Gen Z ผ่านตัวละคร ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคนสองยุค
หมุนเปลี่ยน แปรผัน คือ สิ่งที่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่
การเปลี่ยนแปลงย่อมมาเยือนเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษา และคำศัพท์ที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับกาลเวลา คำติดหู คำสร้อย หรือสำนวนเฉพาะกลุ่มบางคำค่อยๆเลือนหาย ขณะที่คำใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้นมาแทนที่อย่างไม่สิ้นสุด ภาษาในแต่ละช่วงเวลา จึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือสื่อสาร หากแต่เป็นภาพสะท้อนตัวตน ความคิด และโลกที่คนในรุ่นนั้นเติบโตมา
เช่น ภาพของปลายฝันย่อมพาให้นึกย้อนกลับไปถึง อมิตา ทาทายัง หรือ “สาวน้อยมหัศจรรย์”
ผู้แจ้งเกิดในวงการเพลงตั้งแต่อายุเพียง 14 ปี กับอัลบั้มแรก Amita Tata Young ที่สร้างปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลาย
ทั้งสองคือภาพแทนของคนรุ่นที่เติบโตมาในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยน แต่ยังไม่รวดเร็วเท่าปัจจุบันยุค 90s คือช่วงรอยต่อสำคัญ ระหว่างสิ่งเก่าที่กำลังจะถึงจุดจบ และ Y2K หรือยุค2000ที่ยังไม่เริ่มต้นขึ้น การพูดถึงยุคนี้จึงไม่ใช่เพียงการรำลึกถึงศิลปินหรือบทเพลงเท่านั้น แต่รวมถึง ภาษาของวัยรุ่นยุค 90s เป็นศัพท์เฉพาะกลุ่มที่เข้าใจกันเฉพาะรุ่น เช่น
“สบายบรื๋อ สะดือโบ๋” ที่ใช้แทนความรู้สึกสบายใจอย่างเต็มที่
“กวนโอ๊ย” ที่สื่อถึงความน่ารำคาญ
“เซ็งเป็ด” ที่บอกอาการเบื่อหน่ายอย่างตรงไปตรงมา
คำเหล่านี้อาจฟังยาว และไม่มีลูกเล่นมากนักเมื่อเทียบกับปัจจุบัน แต่สะท้อนความตรงไปตรงมาและจังหวะชีวิตที่ยังไม่เร่งรีบ
ตัดเข้าสู่ยุคปัจจุบันของวัยรุ่น Gen Z ภาษาได้เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างชัดเจน คำสั้นถูกทำให้ยาว คำยาวถูกย่อให้สั้น เล่นกับเสียง อารมณ์ และบริบทของโลกออนไลน์ ภาษากลายเป็นพื้นที่แสดงตัวตนมากพอ ๆ กับการสื่อสาร กลุ่ม “แก๊งตาคลี” ในดีว่าราวี ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ผู้เติบโตมากับโซเชียลมีเดีย ความเร็ว และติดตามเทรนด์อย่างใกล้ชิด หากนึกถึงพวกเขา ภาพของเพลงประจำกลุ่มกับท่อน
🎶เด้งโพก เด้งโพก เด้งโพก ตาคลี ตาคลี เด้งโพก🎶
สะท้อนจังหวะของยุคสมัยที่เน้นความไว ความสนุก และการเป็นกระแสGen Z คือคนรุ่นที่เกิดมาในโลกที่เปลี่ยนไปแล้ว แฟชั่นยังคงมีกลิ่นอาย 90s ผสมY2K แต่ถูกปรับให้ร่วมสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อครอป กางเกงทรง Baggy jeans หรือการฟังเพลงที่แยกย่อยเป็นกลุ่มเฉพาะ
ทั้ง Indie, Alternative, Pop หรือเพลงที่ดังจาก TikTok
เช่นเดียวกับภาษา ที่ถูกย่อให้สั้นลง และเล่นกับอารมณ์มากขึ้น คำอย่าง
“อาจจะยังน้าาา” (กลางๆ เฉยๆ จะใช่แต่ก็ไม่ใช่)
“ชีเสิร์ฟ” (การบอกอีกฝ่ายว่าทำได้ดีมาก ดีที่สุด)
หรือ “แฟ่ด” (เยอะ, มาก)
รวมถึงศัพท์เฉพาะที่แก๊งตาคลีใช้ ไม่ว่าจะเป็น
“ข้าวเม่า” (อุจจาระ)
“หูเคลือบทอง” (เพลงเพราะมาก ร้องได้เพราะมากจนคนฟังเหมือนหูได้เคลือบทองตอนฟัง) หรือ “สับ สับ สับ” สะท้อนโลกของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสื่อสารให้เร็ว ชัด และโดนใจ
สิ่งที่ภาพยนตร์ดีว่าราวี เล่าถึง “การยอมรับความเปลี่ยนแปลง การก้าวข้ามความสำเร็จในอดีต และการเอาชนะอีโก้” ที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดของการกลับมา ของศิลปินดังในอดีตจึงไม่ใช่เพียงพาผู้ชมย้อนคิดถึงวันวาน ยังชวนให้คนทุกGen สนุกกับโลกของภาษาไทยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจไปเสียหมด ดีว่าราวีเสิร์ฟ เพราะบางที ความเริ่ด! ความปัง! ความจึ้ง! ความต๊าซ! ที่ดีว่าราวีเสิร์ฟ อาจทำให้เผลอหลงรักและใช้มันไปแบบงงๆ.