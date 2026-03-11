0903roadshow01

5 มีนาคม ทีมงานค่ายสารคดีได้รับโอกาสมาเยือนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานของน้องๆ ศิษย์เก่าค่ายสารคดีชาวลาดฯ และกิจกรรมมากมาย

ในโลกใบนี้มีที่เรียนทำงานเขียน-ถ่ายภาพ-ทำวิดีโอแนวสารคดีอยู่ที่หนึ่ง ชื่อ ‘ค่ายสารคดี’ มีทั้งมาเรียนกันในห้องเลคเชอร์และไปทำงานในพื้นที่จริงด้วยกัน ไปออกค่ายกันในต่างจังหวัดจริงๆ ทำสารคดีด้วยกัน มีงานชิ้นไฟนอลซึ่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปเก็บเรื่องราวจากทั่วประเทศ เป็นโปรไฟล์อย่างดีที่จะอยู่ติดตัวนักศึกษาทุกคนไปในอนาคต และสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณอาจได้จากค่ายแห่งนี้ คือเพื่อนที่เหนียวแน่นในเส้นทางสารคดี

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ตัวแทนครูเขียนกล่าวแนะนำภาพรวมของค่ายฯ ในขณะที่ประเวช ตันตราภิรมย์ ตัวแทนครูภาพอธิบายให้น้องๆ ที่มาร่วมงาน Road Show ซึ่งส่วนมากเป็นนักศึกษาสาขาการถ่ายภาพได้เข้าใจกระบวนการค่ายมากขึ้น

“ค่ายคือการจำลองวิธีการทำงานในชีวิตจริงที่พี่ๆ ทำกัน ตอนพี่ๆ ทำนิตยสารสักฉบับหรือทำหนังสือกันสักเล่ม ตั้งแต่วางคอนเซ็ปต์ หาข้อมูล ช่างภาพต้องจับคู่กับนักเขียน ผลิตงานด้วยกัน เรียนรู้กระบวนการทำสารคดีด้วยกัน ทั้ง Pre-Pro-Post โดยจะมีพี่ๆ ครูๆ ช่วยชี้แนะ คอมเมนต์ปรับแก้ไขงานเพื่อนำมาเผยแพร่จริงสู่สังคม”

“ใครถ่ายภาพอยู่แล้ว อยากลองข้ามไปทำงานวิดีโอก็ได้นะ ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ เรามีครูวิดีโอ 3 คน สอนตั้งแต่การเขียนบท ถ่าย และตัดต่อ เราเองก็อยากเจอเด็กๆ รุ่นใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนกันความรู้กันในค่ายครับ” สันติ จันทรเรนทร์ ตัวแทนครูวิดีโอเชิญชวนน้องๆ ที่อาจจะสนใจลองทำงานภาพเคลื่อนไหว

จริงๆ แล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากลาดกระบังมาเข้าร่วมค่ายสารคดีแทบทุกปี วันนี้เราจึงเชิญพวกเขาในฐานะอดีตเด็กค่าย ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากลาดกระบังไปแล้ว และศิษย์ปัจจุบันที่ยังเรียนอยู่มาร่วมเล่าถึงประสบการณ์ระหว่างการเข้าค่ายด้วย

“ปีหนูได้ไปลงพื้นที่ในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่ จ.สุพรรณบุรีค่ะ มันเปลี่ยนโลกของหนูไปมาก ตอนนี้ทำธีสิสควบไปกับงาน ป.โท ก็เป็นสารคดีทั้งคู่เลย ตอนจะฝึกงานก็เอานิตยสารสารคดีเล่มที่ทำกับค่ายไปยื่น ก็เป็นใบเบิกทางที่ดีมากๆ ค่ะ” ณัฐนิชา หมั่นหาดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ช่างภาพ ค่ายสารคดีครั้งที่ 17

“ตอนเข้าไปแรกๆ ครูสอนการตีความคอนเซ็ปต์ของโจทย์ค่ายปีนี้ว่าคนชายขอบมีความสัมพันธ์ยังไงกับเรา คนแบบไหนที่อยู่ในหมวดนี้ เราอยากสื่อสารอะไรกับประเด็นบ้าง เพราะเรื่องของคนชายขอบมันละเอียดอ่อนและไกลตัว จนไปสัมผัสจริงเราถึงเข้าใจมากขึ้นว่าเราตั้งใจจะคอลเอาท์อะไรออกมา เข้าใจว่ามันมีชีวิตแบบไหนอยู่ร่วมสังคมเดียวกับเรา” ศุภบงกช โวล์คเมอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขานิเทศศาสตร์เกษตร วิดีโอครีเอเตอร์ ค่ายสารคดีครั้งที่ 20

“ค่ายสอนเรื่องที่ผมไม่รู้เยอะมาก ผมมักโดนติว่าถ่ายสวยอย่างเดียวแต่ภาพไม่สื่อความหมาย ค่ายก็สอนให้ผมพัฒนาความคิดผ่านการคอมเมนต์งาน เราได้รู้เรื่องการหาความหมายของภาพมากขึ้น วางแผนมากขึ้น โฟกัสกับเรื่องราวตรงหน้า จับใจความสิ่งที่เขาเล่าแล้วดูว่าเราจะสื่อสิ่งนั้นผ่านภาพยังไงครับ ถ้าผมไม่ได้มาค่ายนี้ ผมก็คงไม่มีทางได้ทำอะไรแบบนี้” วีรภัทร ทรงรุ่งเรือง คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ช่างภาพ ค่ายสารคดีครั้งที่ 20

“ค่ายสารคดีมีสอนซอฟต์สกิลด้วยครับ ช่วยผมที่เป็นคนพูดน้อยให้พูดคุยกับคนอื่นได้มากขึ้น ทั้งคุยกับคนในพื้นที่และคู่หูตัวเองตอนทำงานด้วย ส่วนฮาร์ดสกิลอันที่ได้รับมากที่สุดคือการคิดก่อนถ่ายครับ ค่ายสารคดีให้ความสัมพันธ์กับชุดภาพมาก คัดเลือกภาพเปิดและปิด การเริ่มและจบเรื่องราวผ่านภาพถ่าย สุดท้ายคือค่ายทำให้ผมได้เดินทางไกลครับ มีงบสนับสนุนให้เดินทางไปทำเรื่องที่เราอยากทำ ดีมากๆ ครับ” ดรัณภพ แช่มมี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ช่างภาพ ค่ายสารคดีครั้งที่ 20

“ผมชอบตอนที่มานั่งตัดต่อสารคดีกับครูวันสุดท้ายครับ ปรับแก้จากดราฟแรกที่ผมทำไว้ ในคืนเดียวนั้นได้เรียนรู้เยอะมากว่าเรียงลำดับภาพและเรื่องราวยังไงจากฟุตเทจจำนวนมหาศาล รู้สึกว่าค่ายนี้ให้อะไรเยอะมาก ให้ความรู้ ทำงานจริง เจอผู้คน ได้แนวคิดทั้งการทำงานและใช้ชีวิต มันมีค่ามากครับ” ชยางกูร สมัครธัญญกรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขานิเทศศาสตร์เกษตร วิดีโอครีเอเตอร์ ค่ายสารคดีครั้งที่ 20

“ปกติผมชอบทำงานคนเดียว ค่ายเลยเป็นเหมือนการละลายพฤติกรรม เปิดมุมมองเราว่าการทำงานจริงเวลาที่ภาพเราที่ต้องไปคู่กับงานเขียนของคนอื่น เราต้องทำงานยังไงบ้าง ทำงานร่วมกันยังไง เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เราได้เติบโตผ่านคำถามที่เราได้ถาม จากสิ่งที่ไม่ได้คาดคิด ความจริงที่เราได้ค้นพบ อยากให้เพื่อนๆ ได้มีโอกาสไปเติบโตจากสิ่งนี้เหมือนกันครับ” ธีรเมธ เชิดวงศ์ตระกูล ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ช่างภาพ ค่ายสารคดีครั้งที่ 20

อ.จื๊อ พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการถ่ายภาพ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ กล่าวขอบคุณและสรุปทิ้งท้ายให้นักศึกษาเกือบร้อยชีวิตที่นั่งอยู่ในห้องถึงการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากในห้องเรียนไว้ว่า

“ทั้งมหาลัยฯ และค่ายสารคดีฯ มีจุดหมายอย่างเดียวกันคือการเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่าย ยิ่งเด็กปี3 ก็กำลังเรียนวิชาภาพถ่ายสารคดี แต่ขณะเดียวกันก็อยากให้นักศึกษามีข้อมูลหลากหลาย ลึกซึ้ง และถูกต้อง เลยอยากให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้วิธีการของสารคดี ว่าหาข้อมูลยังไง จัดการข้อมูลยังไง

อีกสิ่งหนึ่งที่จะได้แน่ๆ คือได้ไปหาแรงบันดาลใจ ไปหาวิธีคิดจากคนทำงานสายอื่นๆ แนวทางการสอนแบบอื่นๆ ไปลองทำงานกับคนอื่น ขาดไม่ได้คือไปหาความสนุกช่วงปิดเทอม คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ทุกคนครับ”

หวังว่าจะได้พบกันในค่ายสารคดีครั้งที่ 21 ติดตามรายละเอียดการสมัครค่ายเพิ่มเติม เร็วๆ นี้

ขอบคุณสถานที่ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง