เรื่อง : ต้น Parkใจ

อากาศยามเช้าที่สวนน้ำใจ แดดอ่อนสาดส่องกระทบผิวน้ำ เกาะกลางบึงในสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่คุณป้า ดร. สุภาพร ศรีเรืองสกุล ตั้งใจดูแลประคบประหงม

เช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 Parkใจ ชวนคนมาร่วมกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติ พามาเชื่อมโยงผ่านใจตัวเอง เปิดใจรับรู้สิ่งที่อยู่ในใจ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 12 คน ชายหญิงมาล้อมวงคุยกันอย่างสบายใต้ต้นไม้

“อยากเป็นน้ำ เพราะน้ำอยู่ได้ทุกที่เราสามารถปรับสภาพไปตามที่ต่างๆ ได้”
“อยากเป็นป่าที่เย็นมีสัตว์ต่างๆ อาศัยอยู่คงจะสมบูรณ์และอบอุ่นมาก”
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนให้เราฟัง

แดดอ่อนเริ่มแรงขึ้น พวกเราขยับไปตั้งใจฟังเสียงรอบตัวในสวน มันสงบใจมาก ในสวนไม่เคยเงียบเลย มีเสียงนกบ้าง ใบไม้ไหวเสียงลมพัดผ่านใบไม้ เสียงปลากระโดดในน้ำ นกคุยกัน กระรอกร้องหาคู่
เมื่อเราเงียบเราจะได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน…
เราชวนกันทำแผนที่เสียง โดยให้ทุกคนได้ไปหาพื้นที่ของตัวเอง ทดลองบันทึกเสียงที่ได้ยินดูู

ลมเริ่มสงบความร้อนเริ่มเข้ามา
การ์ด parkใจ เริ่มทำงาน โดยให้ทุกคนลองหยิบการ์ดธรรมชาติที่เหมาะกับเราตอนนี้ “เราชอบเห็นความสดใสของธรรมชาติเขียวๆ สีอ่อนสีเขียวดูแล้วสดชื่นใจ”
“แมงปอยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวเราเองก็ต้องมีสิ่งที่ต้องตั้งหลักเหมือนกัน”
การ์ดชวนให้ทุกคนไปนอนเล่นในสวนหญ้าสัก 5-10 นาทีให้เราเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติ

แดดเริ่มแรงขึ้น เราพากันมาสะท้อนกิจกรรม ที่ทำวันนี้เป็นกิจกรรมที่เรามีเครื่องมือ(ผัสสะ)ในตัวเองอยู่แล้วแต่เราไม่ได้หยิบมาใช้อย่างละเอียดให้เชื่อมโยงธรรมชาติ ทำให้ใจได้พักเพื่อมีแรงเดินต่อกับชีวิต ทำให้ได้เปลี่ยนมุมมองของตัวเองไปเหมือนกัน

ธรรมชาติคือสิ่งสวยงามที่ใครๆ ก็ชมได้
ควรรักษาให้อยู่กับเราไปให้นานๆ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วม Park ใจ ในกิจกรรมรูปแบบอื่นหรือแลกเปลี่ยนเรื่องการสัมผัสธรรมชาติด้วยกัน สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กกรุ๊ป Parkใจ

กิจกรรมดำเนินการโดย นิตยสารสารคดี เพจ Sarakadee Magazine และ Nairobroo – นายรอบรู้ นักเดินทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), และ มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์

ขอขอบคุณ

  • สวนน้ำใจสาย2
  • สสส.
  • นิตยสารสารคดี