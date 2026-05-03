ค่ายสารคดีครั้งที่ 21 - “ท่องเที่ยววิถีใหม่ Unplug & Reconnect Journey”

“ท่องเที่ยววิถีใหม่ Unplug & Reconnect Journey”
ชวนคุณออกเดินทางอีกครั้ง
เพื่อกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเอง ผู้คน พื้นที่ และชีวิต
ถอยออกจากความวุ่นวาย (Unplug)
เพื่อหยุดพัก รับฟัง และอยู่กับตัวเองมากขึ้น
แล้วกลับมาเชื่อมโยง (Reconnect)
เพื่อเข้าใจผู้คน พื้นที่ และความหมายของชีวิตในมิติที่ลึกซึ้ง
มาร่วมเรียนรู้ ตั้งคำถาม
และสร้างบทบันทึกของการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกัน
พร้อมหลักสูตรจัดเต็มเข้มข้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills
ผ่านทฤษฏี เวิร์กช็อป การลงพื้นที่จริง และฝึกการสร้างสรรค์งานอย่างมืออาชีพ
ค่ายสารคดีครั้งที่ 21
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
>> พัฒนาทักษะแห่งอนาคต Soft Skills ของคนทำงานยุคใหม่ : ทักษะการฟัง การสื่อสาร ความเข้าใจตนเอง การทำงานเป็นทีม ฯลฯ
>> พัฒนาทักษะวิชาชีพ Hard Skills ของนักทำสารคดี : การคิดงาน จับประเด็น การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ การสร้างงานที่เล่าเรื่องและสร้างสรรค์ พร้อมความเข้าใจเรื่องจริยธรรมสื่อ ถ่ายทอดประสบการณ์จากมืออาชีพตัวจริง ครูเขียน ครูภาพ จากกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี และครูวิดีโอระดับแนวหน้าของประเทศ
>> สร้างแรงบันดาลใจ ซึมซับประสบการณ์ จากวิทยากรรับเชิญพิเศษ นักทำสารคดีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลากหลายแขนง
>> เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไซต์ 5 ครั้ง ได้แก่ เสาร์-อาทิตย์ 4 ครั้ง รวม 8 วัน และร่วมเรียนรู้การลงพื้นที่ชุมชน 1 ครั้ง 4 วัน 3 คืน
>> โอกาสเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของนิตยสารสารคดี ภาคีเครือข่าย สสส. และการแสดงผลงานในพื้นที่สาธารณะ
>> ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดค่าย
>> รับทุนสนับสนุนการเดินทางทำงาน และการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ สนับสนุนโดยบริษัทกล้องและอุปกรณ์ชั้นนำ
>> รับประกาศนียบัตร “ค่ายสารคดี” เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมจนจบค่าย พร้อมรับรางวัลพิเศษสำหรับผลงานดีเด่นระหว่างการอบรม
>> ที่สำคัญพบกับมิตรภาพร่วมทางฝัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนทำงานสารคดี ที่ผ่านมาแล้ว 20 รุ่น
กติกาการสมัครเข้าร่วม
- อายุ 15-25 ปี
- รูปแบบการสมัคร
สมัครแบบเดี่ยว (หากได้รับการคัดเลือกต้องรับเงื่อนไขการจับคู่กับเพื่อนในค่ายเพื่อเป็นทีมทำงานตลอดค่าย) สำหรับ
- ประเภทนักเขียน
- ประเภทช่างภาพ
- ประเภทวิดีโอครีเอเตอร์
- สมัครแบบคู่ สำหรับประเภทวิดีโอครีเอเตอร์
- ต้องนำเสนอเรื่องสารคดีที่อยากจัดทำในประเด็น “ท่องเที่ยววิถีใหม่ Unplug & Reconnect Journey” เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก
- เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดของค่ายด้วยตนเองทุกครั้ง (ทุกคนในทีม ส่งตัวแทนทีมไม่ได้) จัดกิจกรรมช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน วันเสาร์-อาทิตย์ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 (ออนไลน์ วันที่ 13 มิถุนายน) นัดพบเปิดค่าย แนะนำกิจกรรมในค่าย
กิจกรรมที่ 2 (ออนไซต์ วันที่ 20-21 มิถุนายน) เตรียมความพร้อม ปูพื้นฐาน Soft Skill Hard Skill
กิจกรรมที่ 3 (ออนไซต์ วันที่ 27-28 มิถุนายน) ลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร สานสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่
กิจกรรมที่ 4 (ออนไซต์ วันที่ 9-10-11-12 กรกฎาคม รวม 4 วัน 3 คืน) ร่วมเรียนรู้การลงพื้นที่ชุมชน ทำงานเป็นทีม สร้างงานชิ้นที่ 1
กิจกรรมที่ 5 (ออนไซต์ วันที่ 1-2 สิงหาคม) วิจารณ์งานชิ้นที่ 1 และอบรม เตรียมการทำงานชิ้นที่ 2 “ท่องเที่ยววิถีใหม่ Unplug & Reconnect Journey”
สิงหาคม-กันยายน ลงพื้นที่สร้างงานชิ้นที่ 2 “ท่องเที่ยววิถีใหม่ Unplug & Reconnect Journey” ด้วยตนเอง
กิจกรรมที่6 (ออนไลน์ วันที่ 30 สิงหาคม) ปรึกษาการทำงานชิ้นที่ 2
กิจกรรมที่7 (ออนไซต์ วันที่ 19-20 กันยายน รวม 2 วัน 1 คืน) วิจารณ์งานชิ้นที่ 2 ปรับแก้ เรียนรู้ครั้งสุดท้าย-พิธีปิดค่าย
*กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*สถานที่จัดอบรม ห้องประชุมวิริยะ ศูนย์วิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT ลุมพินี) (ยกเว้นกิจกรรมที่7)
กรอกใบสมัคร แนบตัวอย่างผลงาน และนำเสนอเรื่อง “ท่องเที่ยววิถีใหม่ Unplug & Reconnect Journey” ที่อยากจัดทำ
ปิดรับสมัคร >> วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก >> วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569
สัมภาษณ์ >> วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569
*ผู้สมัครต้องมาด้วยตนเองที่ห้องประชุมวิริยะ ศูนย์วิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT ลุมพินี)
ประกาศผล >> วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569
*ติดตามผลการเข้ารอบสัมภาษณ์ และผลการเข้าร่วมค่าย ทาง เว็บไซต์ และ เพจ https://www.facebook.com/sarakadeemag/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออัปเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่ inbox : Sarakadee Magazine
สนับสนุนโดย
- วิริยะประกันภัย
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์ #กลุ่มธุรกิจtcp
- TCP Group
- Nikon
- TheDigital STM
- Hollyland Thailand
- Miliboo Thailand
- Nanlite Thailand
- Sigma Thailand
- Srishti Digilife Thailand
- กิจกรรมโดย Sarakadee Magazine