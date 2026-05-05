เรื่องและภาพ : ธีรเมธ เชิดวงศ์ตระกูล
ภายใต้โครงการ Human Made in Rayong ร่วมกับ EPIGRAM, Thai News Pix, ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และ Dot to Dot
ยามค่ำคืนที่แสงไฟจากโรงงานสว่างไสวดุจเมืองสวรรค์ แต่เบื้องล่างคือเพิงพักอันมืดสลัวของชาวประมง เรื่องราวจากเงามืดที่ถูกบดบังภายใต้ความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองแห่งอุตสาหกรรมก้าวหน้า
มาบตาพุด เมืองเล็กๆ ริมฝั่งทะเลในจังหวัดระยองในอดีตที่เคยเงียบสงบ ก่อนจะถูกขับเคลื่อนด้วยคลื่นการพัฒนา จนแปรเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลายเป็นเสาหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ภายใต้อาณาจักรที่ดูยิ่งใหญ่ แม้จะนำความเจริญมาสู่ประเทศ แต่กลับทิ้งซากปรักหักพังและความบอบช้ำไว้เบื้องหลัง เกิดความสูญเสียทางสภาพแวดล้อม ผืนทะเลที่เคยไหลเวียนเลี้ยงชีวิต กลายเป็นอ่างรองรับเศษซากจากสายพานการผลิต
สัตว์ทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกแทนที่ด้วยขยะอุตสาหกรรมและกลิ่นสารเคมี ก่อพิษร้ายเรื้อรังที่บ่อนทำลายลมหายใจของคนพื้นที่ไปทีละน้อย ไม่นับคราบน้ำมันที่ฉาบเปื้อนลึกในจิตใจของชาวบ้านอย่างไม่อาจลบล้าง
บนผืนดินซึ่งเคยเป็นที่พักพิงและหล่อเลี้ยงครอบครัวมาหลายชั่วอายุคน แปรสภาพเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เย็นชา ป้ายประกาศ “ที่ดินสาธารณะ” และ “ห้ามบุกรุก” ตั้งตระหง่านหน้าเพิงพักสังกะสี ดั่งกำแพงล่องหนที่บอกว่า พื้นที่ที่พวกเขาเคยเรียกว่าบ้านไม่มีอีกต่อไป
ภาพความโอ่อ่า ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาณาจักรปิโตรเคมี อาจเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จบนหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
ทว่าเราอาจต้องหยุดพิจารณาว่า หากความเจริญที่ได้มาต้องแลกด้วยลมหายใจของผู้คนตัวเล็กๆ แล้ว
ปลายทางความรุ่งโรจน์นี้ทิ้งใครไว้ข้างหลังบ้างหรือไม่