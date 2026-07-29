ค่ายสารคดี ครั้งที่ 21 - เดินเมือง หาประเด็น ก่อนจะเป็นสารคดี

27 มิถุนายน ชาวค่ายสารคดีครั้งที่ 21 Unplug and Reconnect Journey มารวมตัวกันที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน เพื่อเดินเมืองกับวิทยากรทั้งสามคน แยกย้ายไปตามชุมชนโดยรอบเพื่อหาประเด็นที่ซุกซ่อนอยู่รอบตัว มานำเสนอทำเป็นตัวอย่างชิ้นงานตามหัวข้อที่ตนเองสนใจ

“ปกติพี่ชอบจัดเดินเมืองอยู่แล้ว จัดทริปสำรวจเมืองบ่อย วันนี้จะชวนน้องเดินไปฝั่งท่าดินแดงนะ เน้นเดินสำรวจ เก็บข้อมูล เส้นเรามีซอยแคบเยอะ ชวนลดเสียงหน่อยให้ทางชุมชนเขาสบายใจ อยากให้พวกเราเคารพพื้นที่เยอะๆ” ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์ จากค่ายสารคดี 11 วิทยากรคนแรกกล่าวให้น้องๆ เตรียมตัว

“ส่วนเราทำงานสายประวัติศาสตร์-มานุษยวิทยา วันนี้จะพาน้องๆ ไปสัมผัสสนามของงานที่พี่ทำด้วยตัวน้องเอง อยากชวนใช้ประสบการณ์ส่วนตัวสร้างงานออกมา ใช้ความรู้สึกเยอะๆ เล่าเรื่องราวออกมาจากความเป็นตัวเรา” จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ จากค่ายสารคดี 15 วิทยากรคนที่สองพูดกับน้องๆ อีกกลุ่มที่จะเดินไปชุมชนกุฎีจีน

“สายสุดท้ายพี่จะพาเดินข้ามแม่น้ำไปปากคลองตลาด เดินไปถึงท่าเตียน ย่านนี้กำลังเป็นย่านยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป แต่วันนี้อยากจะพาทุกคนลองพยายามดูสิ่งอื่นๆ นอกจากความแมส ลองสังเกตสิ่งนอกสายตา มีอะไรที่เราอยากทำให้มันโดดเด่น มีคุณค่าขึ้นมาบ้าง” นนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา จากค่ายสารคดี 18 วิทยากรคนที่สาม ชวนน้องๆ ลองสังเกตสิ่งรอบตัว

ตลอดทั้งเช้า ชาวค่ายแยกย้ายกันออกเป็นสามเส้นทาง ทุกก้าวย่างคือการเรียนรู้ ก่อนจะนำมาแลกเปลี่ยนกันในช่วงบ่าย ยกตัวอย่างผลงานบางชิ้นขึ้นแลกชี้จุดที่น่าสนใจและแนวทางการพัฒนาต่อ

สำหรับน้องบางคน นี่อาจเป็นการลงพื้นที่จริงครั้งแรก ขอให้ทุกคนจำความรู้สึกนี้ไว้ ไม่ลืมสายตาที่เสาะแสวงหาเรื่องราวด้วยความสงสัย

จุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ ก่อนจะเป็นสารคดี

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กิจกรรมโดย : SarakadeeMagazine