สาวดาวรุ่งไทย สู่บรอดเวย์ กับไลฟ์สไตล์ “ลดโลกร้อน”

หลายปีก่อน โศรยา เพฑูรย์สิทธิชัย หรือ “เซย์ระ” ยังเป็นสาวน้อยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น เธอได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง “สุดเขตสเลดเป็ด” ที่มี “เป้ อารักษ์” เป็นพระเอก รวมทั้งมีโอกาสถ่ายโฆษณาและเป็นแดนเซอร์

เธอพบว่าความฝันของเธอคือการเข้าคณะบัลเล่ต์ การเข้าวงการโมเดลแฟชั่น และการได้แสดงละครเวทีบรอดเวย์

หลังเรียนจบได้บัณฑิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอจึงตัดสินใจข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อมุ่งมั่นทำฝันให้เป็นจริง โดยเริ่มจากการไปออดิชั่นและได้คัดเลือกในงานแสดงโชว์เปิดตัวของมาดอนน่า ศิลปินชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงก้องโลก จากนั้นได้มีผลงานต่างๆ อีกมากมาย ทั้งเดินแบบลอนดอนแฟชั่นวีค นิวยอร์คแฟชั่นวีค ถ่ายโฆษณาสินค้า อีกทั้งยังเป็นนักแสดง ทั้งภาพยนตร์ เช่น Season of Love Central Park, How to be single และละครอีกหลายเรื่อง เช่น Mysteries of Laura, Unforgettable season 4, Mozart in the Jungle, Gotham season 2 and 3

ปัจจุบัน “เซย์ระ” เป็นนักแสดงนำให้กับคณะบัลเล่ต์ Repertoire NYC และ Albano Ballet and BYA เธอเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักแสดงละครบรอดเวย์เรื่อง The King and I ในบทบาทตัวละครชื่อ Eliza

เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น “เซย์ระ” ให้ทรรศนะว่า ทุกคนสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนในชีวิตประจำวันได้หลากหลายวิธีมาก

อย่างเช่น เธอและเพื่อนๆ นักเต้นส่วนใหญ่ชอบพกกระติกน้ำจากบ้านติดตัวไปไหนมาไหนเป็นประจำทุกวันจนติดเป็นนิสัย เพื่อเป็นการลดขยะ ไม่ซื้อน้ำที่เป็นขวดพลาสติก

ช่วงหน้าร้อน “เซย์ระ” จะใช้บริการจักรยานของเมือง (citi bike) โดยรัฐนิวยอร์คนมีจุดบริการจักรยานทุกๆ ช่วง 2 บล็อคถนน ช่วยลดภาวะมลพิษทางอากาศจากการใช้รถยนต์ ที่สำคัญยังได้สุขภาพแข็งแรงจากการปั่นจักรยานเป็นประจำ รวมทั้งเธอยังนิยมใช้ Car pool ในจุดที่มีให้บริการด้วย

“เซย์ระ” พบว่า อากาศในรัฐนิวยอร์คที่เธออาศัยอยู่นั้นค่อนข้างเหวี่ยง ช่วงกลางวันอากาศจะร้อนถึง 100 องศาฟาเรนไฮต์ ช่วงเย็นจะลงมาต่ำถึง 40 องศาฟาเรนไฮต์ ฤดูต่างๆ อย่างฤดูหนาวก็มาช้าผิดปรกติ

เธอจึงเชื่อว่าปัญหาโลกร้อนจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น ถึงแม้ชาวอเมริกันบางส่วนจะไม่เชื่อว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนจะเป็นเรื่องจริงก็ตาม

