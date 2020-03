โลกเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทุกวงการทั่วทุกมุมโลกจึงมีหลายสิ่งหายไปและหลายอย่างเกิดขึ้นใหม่ ไม่เว้นแม้แต่ในวงการกีฬา

ความสามารถของร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้วงการกีฬามีชีวิตอยู่ได้ การเกิดขึ้นของกีฬาใหม่ๆ จึงมักมาพร้อมกับการค้นพบความมหัศจรรย์ของร่างกาย ในมุมหนึ่งกีฬาใหม่จึงเปรียบเสมือนกุญแจไขร่างกาย เผยความสามารถพิเศษของร่างกายส่วนต่างๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ภายใน ที่พร้อมเจิดจรัสผ่านกีฬาใหม่ๆ ในทุกวัน

เพราะกีฬาใหม่ทำให้เรากลายเป็นคนพิเศษ รู้อย่างนี้แล้วเรามาทำความรู้จักสามกีฬายุคใหม่ที่ทำให้เราค้นพบความพิเศษของร่างกายกันเลยจ้า

“Sport Climbing กีฬาท้าสูง มีดีมากกว่าแค่ปีนป่าย”

วางแผน ฝึกซ้อม แล้วไปสู่จุดหมาย

มาเริ่มกันที่กีฬาชนิดแรก เป็นกีฬาที่ต้องใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะมือและเท้าพาตัวเองขึ้นไปยังวัตถุหรือภูมิประเทศที่สูง ขึ้นชื่อเรื่องความสูงอย่างนี้ก็หนีไม่พ้น “การปีนผา” หนึ่งในกีฬาที่นิยมในยุโรป แต่ยังไม่โตในเมืองไทย

อาจดูเหมือนหวาดเสียวและอันตราย แต่ในความจริงแล้วการปีนผาไม่ได้ต่างอะไรไปจากการชกมวย เพียงแค่เรารู้พื้นฐานและหลักการต่างๆ แล้วหมั่นฝึกฝนก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้ว ข้อดีของการปีนผาคือสร้างสติและสมาธิให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ ทำให้คนเล่นกีฬาตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่าทำสิ่งใดอยู่ และต้องทำสิ่งใดต่อไป

คนที่จะประสบความสำเร็จในกีฬาประเภทนี้จึงจำเป็นต้องรู้จักคิดและวางแผนจัดการกับการเคลื่อนที่ของร่างกายอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญต้องหมั่นฝึกซ้อมย้อมประสบการณ์ให้แข็งแรง

“ปาร์กัวร์ : กีฬาที่มากกว่าการวิ่งข้ามตึก”

ทักษะกีฬาสู่ทักษะชีวิต

หากไม่ชอบขึ้นดอยปีนผาไม่เป็นไร เพราะเรามีทางเลือกเสมอ อยู่บ้านใช้ชีวิตในเมืองก็มีกีฬายุคใหม่สุดเท่ให้เล่นเหมือนกัน แถมเป็นกีฬาที่สามารถบอกให้โลกรู้ว่าร่างกายมนุษย์เรานั้นมีความสามารถมากกว่าที่คิดขนาดไหน นั่นก็คือ “ปาร์กัวร์”

ปาร์กัวร์เป็นกีฬาที่คล้ายกับการวิ่งอย่างอิสระ หรือ free-running ใช้ความรู้และเทคนิคต่างๆ พาร่างกายปีนป่าย วิ่งข้ามตึก และกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางด้วยท่าเจ๋งๆ บนพื้นฐานที่ปลอดภัย และเป็นกีฬาที่อยู่ไหนก็เล่นได้ เพราะทุกที่คือสนามฝึกซ้อมที่นักกีฬาสามารถพ่นพลังความสามารถออกมาโชว์

“Pole Dance จริตติดปลายเสา”

ความงามกับความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ

สำหรับหลายคนที่ไม่อยากขึ้นเขาหรือกระโดดไปมากลางแจ้ง “โพลแดนซ์” ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของวงการกีฬายุคใหม่ที่จะทำให้คุณอึ้งและทึ่งไปพร้อมๆ กันกับความสามารถสุดพิเศษของร่างกาย

“โพลแดนซ์” หรือตามภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า “เต้นรูดเสา” หนึ่งในกีฬายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบร่างกายและเน้นการใช้กำลังในทุกส่วนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยคนที่จะเต้นโพลแดนซ์ได้ดีนั้นนอกจากต้องฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงงดงามแล้ว ยังต้องอดทนสร้างจุดยืนทลายภาพจำด้านลบต่างๆ เกี่ยวกับโพลแดนซ์ให้คนนอกรอบข้างมองเห็นถึงศิลปะและความงดงามของกีฬาและความพิเศษของร่างกาย

กีฬายุคใหม่ทั้งสามชนิดที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายธรรมดาของมนุษย์เราพิเศษขนาดไหน สนุกสนานกับเรื่องราวในวงการกีฬาแล้ว อย่าลืมค้นหาพลังของหัวใจดวงเล็กๆ ของเราด้วยนะ มากกว่ากีฬาคือความพิเศษของร่างกาย