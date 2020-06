Black Lives Matter จากมุมมองช่างภาพไทยในนิวยอร์ก

โดย : เนตรณรินทร์ ผดุงจิระพันธทิพ

“การถ่ายรูปชุดนี้ทำให้เราร่วมเดินขบวน ติดตามกลุ่มผู้ประท้วง ได้เห็นและสัมผัสถึงความเจ็บปวด และโกรธในการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมของสีผิวที่ยังคงมีอยู่ในสังคมอเมริกัน ฉันตั้งใจบันทึกภาพสื่อถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้ประท้วงที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำการประท้วง เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากรัฐบาล ฉันรู้สึกถึงความรับผิดชอบในฐานะช่างภาพที่ตัองบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไว้”

ภาพชุดนี้ถ่ายทอดโดย เนตรณรินทร์ ผดุงจิระพันธทิพ ซึ่งกำลังเรียนการถ่ายภาพสารคดี Documentary Practice and Visual Journalism Program ที่ศูนย์นานาชาติของการถ่ายภาพ (The International Center of Photography) ในนิวยอร์ก

เนตรณรินทร์หรือ กิ๊ก อาศัยอยู่ที่นิวยอร์กมา 4 ปีกว่าแล้ว เธอบอกว่าตอนแรกตั้งใจมานิวยอร์กเพื่อเรียนเกี่ยวกับ Online Marketing แต่กลับมาสนใจการถ่ายภาพ เพื่อจะได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

ภาพชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เรียน เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่วันที่ 23 เดือนมีนาคม ที่นิวยอร์กเริ่มประกาศการชัตดาวน์

นิตยสารสารคดีได้รับโอกาสให้นำเสนอภาพถ่ายของเธอมาให้ได้ชมกัน

……………….

ชาวอเมริกันนับหมื่นออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ หลังการเสียชีวิตของ จอร์จ ฟลอยด์ จากการใช้ความรุนแรงของตำรวจที่เมืองมินนีแอโปลิส รัฐมินนิโซตา

ที่นิวยอร์กมีผู้ประท้วงออกมาร่วมการรณรงค์เคลื่อนไหว Black Lives Matter ทั้ง 5 เขต ใน แมนฮัตตัน บรูกลิน ควีนส์ เดอะบรองซ์ สแตตัน ไอส์แลนด์ นับเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดของนิวยอร์ก

ประชาชนจำนวนมากออกมาเดินบนท้องถนนทั้งกลางวันและกลางดึก แม้ฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิวและการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19

มีกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องอย่างสงบ และมีกลุ่มที่ทำลายอาคารร้านค้า ขโมยข้าวของในย่านโซโห และจุดไฟเผาสถานที่ต่างๆ หลายจุด ทั่วนิวยอร์ก

ตำรวจใช้ความรุนแรงเข้าจับกุมผู้ประท้วง หลังจากกลุ่มผู้ประท้วงก่อเหตุเผารถตู้ตำรวจในย่านบรูกลิน และในกลางเมืองแมนฮัตตัน

การประท้วงยังคงมีต่อเนื่องแม้จะไม่มีความรุนแรง และทางการได้ประกาศยกเลิกการเคอร์ฟิวไปแล้ว

ติดตามเธอได้ทางอินสตาแกรม Onthestreet365