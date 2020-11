สารคดีภาพชุด The Next U.S. President

ช่างภาพ : เนตรณรินทร์ ผดุงจิระพันธทิพ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2563 ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา

ชาวนิวยอร์กที่สนับสนุน นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ต่างพากันออกมาแสดงความยินดี ฉลองชัยชนะที่ ไทม์ สแควร์ หลังสำนักข่าวต่างประเทศซีเอ็นเอ็น และบีบีซี รายงานผลการเลือกตั้งสหรัฐขั้นต้นออกมา

ประกาศอย่างชัดเจนว่า นายโจ ไบเดน ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 46

บรรดาผู้สนับสนุน ต่างออกเฉลิมฉลองชัยชนะ ส่งเสียงเชียร์แสดงความยินดี และขับรถยนต์ออกมาบนท้องถนน บีบแตร เต้นรำฉลองชัยกันอย่างมีความสุข





ผลงานก่อนหน้านี้ของเธอคือภาพชุด Black Lives Matter ติดตามได้ที่เวบไซต์นิตยสารสารคดี



























ปัจจุบัน กิ๊ก หรือเนตรณรินทร์ กำลังเรียนถ่ายภาพสารคดี Documentary Practice and Visual Journalism Program ที่ศูนย์กลางภาพถ่ายนานาชาติ (The International Center of Photography) ในนิวยอร์ก