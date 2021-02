ความฝันที่ไม่เคยมืดดับของทัพนักกีฬายูโดคนตาบอดทีมชาติ

นักศึกษา (ขอบ) ตาดำ ๆ คนหนึ่ง คลั่งไคล้วง Queen และ Pet Shop Boys เป็นชีวิตจิตใจ ชอบเปิดเพลงพระเจ้าตากตอนทำงานไฟไหม้ หวั่นไหวทุกครั้งเมื่อหนังสือลดราคา และเชื่อว่า When a man cannot choose he ceases to be a man. - A Clockwork Orange