ทุกความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้...ขอเพียงเริ่มต้นที่ตัวเราเอง

เรื่องและภาพ : วรรณรดา สุราช

ในยุคสมัยที่เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ค้นอะไรก็เจอเพียงไม่กี่คลิก

ทำให้โลกที่แสนกว้าง…แคบลง

ในวันที่รู้สึกว่าชีวิตมืดมน แทบไม่มีแรงยืน

การเข้าถึงแรงบันดาลใจ การค้นหาพลังใจในโลกออนไลน์ ช่างมีคุณค่า

เหมือนมือที่ยื่นออกมาพร้อมให้เราจับ แล้วช่วยฉุดให้เราลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง

หลายปีก่อนแต่ละวันที่จะลุกจากที่นอนนั้นแสนยาก

ไม่ใช่เพราะง่วงมาก

แต่ไม่รู้จะลุกขึ้นมาทำอะไร…อะไรที่มีความหมายซึ่งจะทำให้ชีวิตตื่นเต้น สนุก และมีความสุขที่ได้ทำ

Deadline ใกล้เข้ามาทุกที ถ้าทำงานวิจัยไม่สำเร็จ…ต้องโดนไล่ออก

ก่อนครบกำหนดเพียง 3 เดือน งานเสร็จได้ทัน…รอดไป แต่ทำไมยังไม่มีความสุขเสียที

ผ่านมาหลายปี รู้สึกหมดไฟ

ทั้งที่ได้ทำงานตามที่ฝัน…ตามรอยอาจารย์ผู้เป็นไอดอล

เป็นแรงบันดาลใจ…ให้เดินตามเส้นทางเดียวกัน

คำถามแวบเข้ามา “เบื่องานหรือเบื่อตัวเอง?” “หรือเราควรไปทำอย่างอื่น?”

ความซ้ำซากจำเจทำให้งานไม่สนุก

คนสอนเบื่อ คนเรียนก็ยิ่งเบื่อ

คำถามใหม่แวบเข้ามา

“ลองเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนวิธีทำงานก่อนดีไหม?”

และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแอล

เริ่มจากทุกๆ เช้าแอลจะเปิด ”YouTube”

ฟัง TedTalk บทสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จ คลิปวิดีโอต่างๆ ที่แชร์ประสบการณ์ชีวิต

”ทำอย่างไรให้คิดบวก”

“ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความหมายกว่าเดิม”

“ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข”

“การออกจาก comfort zone”

”การเอาชนะความกลัว”

”growth mindset”

“motivation”

บทเรียนชีวิตต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟังเป็นเหมือนของขวัญล้ำค่าที่ช่วยเปิดโลกด้านบวก

สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ทำให้มีความหวังที่จะมีชีวิตอย่างมีความหมายมากกว่าเดิม

ลองคิด ลองทำตาม

ค่อยๆ ออกจาก comfort zone ลองทำอะไรใหม่ๆ ค้นหาความฝัน และลองก้าวตามฝันของตัวเองดู

การแวดล้อมตัวเองด้วยเรื่องบวกๆ ทุกวัน ไม่ว่าจะฟัง อ่าน หรือเขียน

เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เริ่มอยากลุกจากเตียงในทุกๆ เช้า

จากคลิปวิดีโอหนึ่งนำไปสู่หลากหลายวิดีโอ หนังสือหลายเล่ม การเข้าอบรมสัมมนา และคอร์สออนไลน์หลายต่อหลายคอร์ส ช่วยให้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ^^

โดยเฉพาะคอร์สออนไลน์ “Reignite Your Life” ของ Brandon Burchard

คนที่แอลติดตามดูคลิปวิดีโอมาหลายปี

ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ

ทำให้กลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองในทุกๆ ด้านอย่างจริงจังในรอบหลายปี

ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย

ด้านอารมณ์ความรู้สึก

การงาน การเงิน

ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว (ทั้งคนในครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน)

การเติบโตจากประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้สิ่งใหม่

การให้คุณค่ากับสิ่งที่เราศรัทธา และการเป็นผู้ให้

เพราะชีวิตมีหลายด้าน และชีวิตที่ดีคือการสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตของเรา

เราจะมีความสุขได้อย่างไร ถ้าการงาน การเงินดี แต่ชีวิตครอบครัวหรือสุขภาพย่ำแย่

เราจะรู้สึกถึงความหมายของชีวิตได้อย่างไร หากเราไม่เรียนรู้ ไม่เติบโต และเป็นแต่ผู้รับ

พอลองสำรวจตัวเองดู

ก็ทำให้รู้ว่า เราต้องปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตบ้าง

เริ่มเรียนรู้ที่จะมองหาความสุขเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว แบบง่ายๆ ในทุกๆ วัน

คอยมองดูดอกไม้ สีของท้องฟ้า โฟกัสไปที่ความน่ารัก สิ่งดีๆ ของคนรอบตัว

รู้เท่าทัน และปล่อยวางความคิด ความรู้สึกลบๆ ของตัวเอง

หันมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจมากขึ้น

ออกกำลังกาย กินผักผลไม้มากขึ้น

ใช้ดนตรี (เสียงขันทิเบต เสียงคลื่น เสียงป่า) และน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดความเครียดทุกวัน

เอาใจใส่คนรอบข้างมากกว่าเดิม ถามสารทุกข์สุกดิบ และขอบคุณแทบทุกครั้งที่มีใครทำอะไรให้ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหน

ลองค้นหาและลองทำสิ่งที่มีความหมายกับตัวเองอย่างแท้จริง

หนึ่งในนั้นคือ การลุกขึ้นมาเขียนหนังสือ Reignite Your Life ที่รวบรวมและเรียบเรียงสิ่งที่ได้อ่าน ได้เรียน รวมถึงประสบการณ์ตรง และการสังเกตผู้คนรอบตัว

ตามมาด้วยการเปิดเพจ ‘Reignite Your Life’ แชร์เรื่องราวต่างๆ ที่น่าจะช่วยเปิดมุมมองบวกๆ และสร้างพลังใจให้คนอื่น

ฝันที่จะเป็นนักเขียนสร้างแรงบันดาลใจ ตามรอยคนที่เคยมอบกำลังใจให้เราลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง

ฝันที่จะเป็นนักธุรกิจ เพื่อให้คนที่บ้านมีความเป็นอยู่สุขสบายและมีความมั่นคงในชีวิต

ทำให้คนที่เรารักสุขสบายทั้งกายและใจ

เป็นฝันที่มากกว่าแค่ทำเพื่อตัวเอง เป็นฝันที่ใหญ่ขึ้น

ถือเป็นความท้าทายใหม่ที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อน

ตอนนี้ก็เลยมีความฝันเป็นตัวผลักดันให้ลุกจากเตียงนอน

ในรอบหลายปีที่รู้สึกแย่กับตัวเอง

แต่วันนี้…หลายอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมที่ยิ้มไม่ค่อยออก ตอนนี้กลับ (มองหาเรื่องให้) ยิ้มได้ทุกวัน หัวเราะบ่อยกว่าเคย

จากที่ละเลยสุขภาพ ตอนนี้ออกกำลังกายมากขึ้น แข็งแรงขึ้น ปวดหัว คอ บ่า ไหล่ และหลัง น้อยลง

จากที่เคยหงุดหงิด อารมณ์ขุ่นมัวบ่อยๆ มาวันนี้รู้สึกจิตใจสงบมากขึ้น ไม่โกรธ ไม่บ่นอะไรง่ายๆ เหมือนก่อน

จะพูด จะทำอะไร ก็มักนึกถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนแทบทุกครั้ง

ทำให้ความสัมพันธ์กับคนข้างตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 😊

วางแผน ตั้งเป้าหมาย ตั้ง mindset ในทุกๆ เช้า

วันนี้เราอยากเป็นคนแบบไหน จะทำสิ่งใด เพื่ออะไรและเพื่อใคร

ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น มีเวลาทำสิ่งที่เรารักมากขึ้น และค่อยๆ ตัดสิ่งที่ “ไม่ใช่” ออกจากชีวิตทีละนิด

จากประสบการณ์ชีวิตของคนอื่น และจากการทบทวนชีวิตของตัวเอง

แอลพบว่า ไม่ว่าภายนอกจะเกิดอะไรขึ้น คำพูด การกระทำของคนอื่น สถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไร

สิ่งสำคัญคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา

ใจของเรา มุมมอง ความคิด ความเชื่อ คำพูด การกระทำของเรา

เป็นปัจจัยหลักที่จะกำหนดความสุขและทิศทางชีวิตของตัวเราเอง

เหมือนที่ Charles Swindoll กล่าวไว้ว่า

“Life is ten percent what happens to you

and ninety percent how you respond to it.”

“ชีวิต (จะเป็นอย่างไร) 10 เปอร์เซ็นต์เป็นผลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

ส่วนอีก 90 เปอร์เซ็นต์มาจากการตอบสนองของเรา”

เราไม่อาจควบคุมความคิดของคนอื่น หรือสถานการณ์รอบตัวให้เป็นดั่งใจได้

แต่เราสามารถควบคุมความคิด คำพูด การกระทำของตัวเอง เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปตามทิศทางที่เราต้องการ มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

และขอให้เชื่อว่าเราสามารถมีความสุขมากกว่าเดิมได้ด้วยตัวของเราเอง

อย่างที่ Brendon Burchard กล่าวไว้ว่า

“Power plant doesn’t have energy, it generates energy.”

“โรงไฟฟ้าไม่ได้มีพลังงาน แต่มันผลิตพลังงาน”

“ความสุข” ก็เช่นกัน เราต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมา

ในทุกๆ เช้าแอลฝึกฝนที่จะคิดและตอกย้ำความเชื่อที่ดีแก่ตัวเอง

แล้วใช้ความเชื่อนั้นเป็นแรงขับดันให้ลุกขึ้นจากเตียง

แสวงหาหนทาง เรียนรู้ และลงมือทำ…ให้ความเชื่อนั้นเป็นจริงขึ้นมา

และหลายๆ อย่างก็กำลังจะเกิดขึ้นจริง

เมื่อมองย้อนกลับไป

ทั้งจากสิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองและผู้อื่น

แอลพบว่า “ทุกความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากตัวเอง”

เริ่มต้นที่ “การรับรู้” ของเรา

เพราะเฝ้ามองจึงจะเห็น

เพราะเปิดหูจึงได้ยิน

เพราะเปิดใจโอกาสจึงเข้ามา

เพราะให้จึงได้รับ

เพราะลงมือทำสิ่งใหม่จึงเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ

เพราะแสวงหาจึงได้พบเจอ

ขอขอบคุณโลกของอินเทอร์เน็ตและผู้คนที่แชร์เรื่องราวดีๆ

ขอบคุณผู้แต่งหนังสือทุกท่านที่บอกเล่าวิธีคิด วิธีก้าวผ่านความยากลำบากมาได้

ขอบคุณตัวเองที่คอยตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบของชีวิตอยู่เสมอ

ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาและมอบบทเรียนอันมีค่าให้

และขอขอบคุณคนอ่านที่อ่านมาจนบรรทัดสุดท้าย

ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณจากใจ