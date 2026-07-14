พร้อมครับ!
พร้อมค่ะ!
เสียงของน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จากโรงเรียนวัดสาลวันกล่าวอย่างพร้อมเพรียงเสียงดังฟังชัดภายใต้บรรยากาศอบอุ่นของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันนี้พวกเขาเดินทางมาในฐานะพี่ๆ “ป.3” และ “ป.4” เพื่อมาทำภารกิจที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย สองเท้าก้าวเข้ามาอย่างมุ่งมั่นเพื่อรอคอยสิ่งที่จะได้พบเจอ
“หนังสือนิทานความปลอดภัยยังไม่ค่อยมีคนไทยเขียน ส่วนมากเป็นหนังสือแปล คิดว่าเป็นการดีที่จะทำหนังสือเด็กที่พูดถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นปัญหาที่เรามีอยู่ในบริบทของไทยเอง นี่จึงเป็นการนำหนังสือมาสร้างประสบการณ์ให้เด็กเข้าใจเรื่องความปลอดภัยรอบตัว”
คุณพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของหนังสือนิทานชุดความปลอดภัยในเด็กทั้ง 5 เล่มที่นำมาใช้สื่อสารและส่งต่อเรื่องราวความปลอดภัยในชีวิตประจำวันกับกิจกรรม “Road Show ส่งต่อความปลอดภัยผ่านหนังสือนิทานภาพด้วยการอ่านนิทาน”
“ฝึกฟังให้สนุก ฟังแล้วนำไปคิดต่อ และกลับไปเล่าเรื่องความปลอดภัยให้น้องๆ ฟัง”
รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกับน้องๆ ที่กำลังตั้งตารอคอยทำภารกิจเล็กๆ แต่แสนยิ่งใหญ่ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการฟังนิทานให้สนุก ร่วมคิดและค้นหาเรื่องราว ก่อนจะนำไปเล่าต่อ เพื่อสื่อสารเรื่องราวความปลอดภัยให้กับน้องๆ ที่พวกเขารัก
นี่คือหนึ่งในภารกิจชีวิตยืนยาว!
เริ่มภารกิจด้วยครูเบิร์ด ครูอาร์ต ครูกอฟแกฟ และครูการ์ตูน ทีมวิทยากรกระบวนการละครสร้างสรรค์จาก ”คิดแจ่ม” ที่มาชวนให้น้องๆ ขยับร่างกาย สร้างจินตนาการโดยเน้นกระบวนการที่ออกแบบ “ตามธรรมชาติ” ของน้องๆ ในแต่ละช่วงวัย
“หากเป็นเด็กเล็กอย่างชั้นอนุบาล จะทำกระบวนการโดยทำหุ่นและเล่านิทานเลย แต่โจทย์คือเด็กโตที่เป็นเด็กชั้นประถม จึงต้องตีโจทย์ให้เด็กๆ ไม่เบื่อ นิทานวันนี้จะทำให้รู้สึกและเรียนรู้อะไรบางอย่างผ่านภาพและคำ”
ครูเบิร์ด-นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ หนึ่งในกระบวนการละครสร้างสรรค์จาก ”คิดแจ่ม” บอกเล่าถึงการนำกระบวนการละครสร้างสรรค์มาออกแบบการเรียนรู้ผ่านหนังสือนิทานภาพ โดยมีเป้าหมายคือการอำนวยพื้นที่ให้พวกเขาได้เรียนรู้ ทดลอง ค่อยๆ สร้างบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวของพวกเขา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปส่งต่อสู่ผู้อื่นได้ต่อไป
กิจกรรมโดย
- โครงการจัดอบรมการสื่อสารหนังสือเด็กเพื่อความปลอดภัยในเด็กและครอบครัว
- นิตยสารสารคดี ร่วมกับ วิริยะประกันภัย และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล