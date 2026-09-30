ในวันที่ 9-12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ค่ายสารคดีครั้งที่ 21 ท่องเที่ยววิถีใหม่ Unplug and Reconnect Journey พาน้องค่ายทั้ง 36 คนเดินทางไปยัง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในฐานะกิจกรรมลงพื้นที่จริงของหลักสูตรยาว 4 เดือน ร่วมเรียนรู้การทำงานจริงในพื้นที่ และสร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงานจริง
ห้องเรียนที่ชื่อ “ค่ายสารคดี ครั้งที่ 21” คงจะจัดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน
ขอขอบคุณ วิริยะประกันภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์ ที่สนับสนุนให้เกิดห้องเรียนเพื่อสร้างนักบันทึกสังคมและนักสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่
ขอบคุณ กลุ่มธุรกิจ tcp สำหรับความช่วยเหลือด้านค่าเดินทาง ช่วยให้โอกาสเรียนเรียนรู้ในความนี้ไม่จำกัดอยู่แค่น้องๆ ในกรุงเทพฯ ช่วยให้เด็กต่างจังหวัดที่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องมองว่าค่ายนี้เป็นฝันที่ไกลเกินเอื้อม
ขอบคุณ Nikon , SIGMA Thailand และ The Digital STM ผู้สนับสนุนด้านอุปกรณ์การผลิตชิ้นงาน ผู้นำกล้องถ่ายภาพ เลนส์ ชุดอุปกรณ์บันทึกเสียง หลอดไฟ ขาตั้ง และอื่นๆ อีกมากมาย มาให้น้องๆ ได้ยืมใช้ในการลงพื้นที่จริง ช่วยให้นักสารคดีรุ่นใหม่ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ได้สร้างสรรค์งานอย่างที่ตั้งใจ
ค่ายสารคดี ครั้งที่ 21 ขอขอคุณเหล่าผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังทุกท่านอีกครั้งจากใจจริง
สนับสนุนโดย
- วิริยะประกันภัย
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
- กลุ่มธุรกิจ TCP
- Nikon
- TheDigital STM
- Hollyland Thailand
- MilibooThailand
- Nanlite Thailand
- Sigma Thailand
- Srishti Digilife Thailand
กิจกรรมโดย : SarakadeeMagazine