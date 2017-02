เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่นโดยนายธนัญกรณ์ จิรพัฒน์คุณากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย พร้อมด้วย นายจำนงค์ ศรีนวล ผู้จัดการทั่วไป นิตยสารสารคดี และนายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหาร นิตยสารสารคดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ 3 ผู้ชนะในโครงการปฏิบัติการค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ “สารคดี The Moving Pictures Project Audition” ที่จัดขึ้น ณ บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด

โดยรางวัลทั้งหมดประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวพิชญา วัชโรดมประเสริฐ และนางสาวนิชาภา นิศาบดี ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 50,000บาทและรางวัล Popular Vote ผ่านทางเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวธัญธร ค้ำไพโรจน์ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ท่าน จะร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการสารคดี The Moving Pictures ทางช่องทรูปลูกปัญญา

“สารคดี The Moving Pictures Project Audition” เป็นโครงการที่ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ร่วมกับ นิตยสารสารคดี เชิญชวนคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี กล้าคิดกล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี และมีทักษะในการสื่อสาร ส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อเข้าร่วมออดิชั่น ค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ ในรายการสารคดี The Moving Pictures ซึ่งนำเสนอเรื่องราวสารคดีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งเรื่องธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. รีรัน วันอาทิตย์ เวลา 16.00 น. วันจันทร์ เวลา 09.00 น. วันอังคาร เวลา 14.00 น. วันพุธ เวลา 20.30 น. และ วันศุกร์ เวลา 15.30 น.ทางช่อง ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 37 และ 111





