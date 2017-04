พุธ-ไซแอนซ์ – “คุณคิดว่าผมบ้าหรือเปล่า” เบื้องหลังความสำเร็จของนักล่าอนาคต อีลอน มัสก์

พุธ-ไซแอนซ์

“คุณคิดว่าผมบ้าหรือเปล่า” เป็นคำถามที่ อีลอน มัสก์ จู่โจมใส่นักเขียนชื่อ Ashlee Vance ผู้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติของเขา

แอชลีเผยว่ามีนักเขียนหลายคนพยายามติดต่อ อีลอน มัสก์ เพื่อขออนุญาตเขียนอัตชีวประวัติ แต่ไม่มีใครได้รับโอกาส รวมทั้งแอชลีเองในตอนแรก เพียงแต่เขาไม่ยอมแพ้ เขาขอสัมภาษณ์คนที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับ อีลอน ต่อแบบหมากัดไม่ปล่อย จนกระทั่งในที่สุดก็ได้รับอนุญาตจาก อีลอน มัสก์ เขาเชื่อว่าเพราะ อีลอน ชอบคนที่ไม่ยอมแพ้

แอชลี นิยาม อีลอน มัสก์ ว่าคือ “นักล่าอนาคตฝันบรรเจิด”

วาทะของ อีลอน ที่น่าจะโดนใจคนรุ่นใหม่หัวใจสตาร์ตอัป คือ

“Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough” (“ความล้มเหลวคือทางเลือกของที่นี่ เพราะถ้าไม่ล้มเหลว คุณยังไม่แหวกแนวพอ”)