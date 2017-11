The Post คว้ารางวัลสูงสุดจากสมาคมนักวิจารณ์ภาพยนตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา ปี 2017

ยัติภังค์ : เรียบเรียง

ในช่วงปลายปีนับเป็นช่วงของหนังที่เน้นคุณภาพในด้านเนื้อหา พร้อมๆ กับการประกาศรางวัลจากสถาบันต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา รางวัล National Board of Review นับเป็นการประกาศเป็นรางวัลแรกๆ ก่อนการประกาศรางวัลจากสมาคมวิชาชีพ และรางวัลออสการ์ โดยปีนี้หนังยอดเยี่ยมตก The Post ผลงานของ สตีเว่น สปีลเบิร์ก ซึ่งยังสามารถคว้ารางวัลนักแสดงนำชาย และนักแสดงนำหญิงมาครองได้อีกด้วย

The Post เป็นงานที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับความพยายามตีพิมพ์เอกสารลับทางราชการของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1971 ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เพื่อเปิดโปงความลับของรัฐบาลในการทำสงครามเวียดนาม มีกำหนดฉายในสหรัฐเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้สปีลเบิร์ก เจ้าของฉายาพ่อมดแห่งฮอลลีวู้ดในอดีต ยังมีผลงานอีกเรื่องอย่าง Ready Player One หนังไซไฟแฟนตาซีที่สร้างจากนิยายขายดี ซึ่งมีกำหนดฉายในปีหน้าอีกด้วย

หนังเด่นเรื่องอื่นๆ ได้แก่ Lady Bird หนังก้าวข้ามพ้นวัยของวัยรุ่นสาว ผลงานกำกับเรื่องแรกของ เกรต้า เกอร์วิก นักแสดงหญิงอิสระชื่อดัง ที่เขียนบทโดยได้แรงบันดาลใจจากชีวิตของตนเอง ซึ่งสามารถคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม และนักแสดงสมทบหญิงมาครองได้

National Board of Review หรือ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์แห่งชาติของสหรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี 1909 ผลโหวตมาจากสมาชิกกว่า 100 คนที่เป็นผู้มีอาชีพในข่ายงานภาพยนตร์ และนักศึกษาด้านภาพยนตร์ในเมืองนิวยอร์ค

ผลรางวัลทั้งหมดมีดังนี้

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: The Post

ผู้กำกับยอดเยี่ยม: เกรต้า เกอร์วิค จาก Lady Bird

นักแสดงนำชาย: ทอม แฮงค์ส จาก The Post

นักแสดงนำหญิง: เมอรีล สตรีฟ จาก The Post

นักแสดงสมทบชาย : Willem Dafoe จาก The Florida Project

นักแสดงสมทบหญิง : ลอรี่ เมทคาล์ฟ จาก Lady Bird

บทดั้งเดิม: Phantom Thread

บทดัดแปลง: The Disaster Artist

ภาพยนตร์อนิเมชั่น : Coco

นักแสดงดาวรุ่ง : ทิโมธี่ ชาลาเมต์ จาก Call Me by Your Name

ผู้กำกับหน้าใหม่ : จอร์แดน พีล จาก Get Out

หนังภาษาต่างประเทศ : Foxtrot

หนังสารคดี : Jane

ทีมนักแสดง : Get Out

รางวัล Spotlight : Patty Jenkins and Gal Gadot—Wonder Woman

รางวัล NBR Freedom of Expression : First They Killed My Father และ Let It Fall: LA 1982-1992

10 หนังยอดเยี่ยมประจำปี

Baby Driver

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Downsizing

Dunkirk

The Florida Project

Get Out

Lady Bird

Logan

Phantom Thread

10 หนังอิสระยอดเยี่ยมประจำปี

Beatriz at Dinner

Brigsby Bear

A Ghost Story

Lady Macbeth

Logan Lucky

Loving Vincent

Menashe

Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer

Patti Cake$

Wind River

5 หนังภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม

A Fantastic Woman

Frantz

Loveless

Summer 1993

The Square

5 หนังสารคดียอดเยี่ยม

Abacus: Small Enough to Jail

Brimstone & Glory

Eric Clapton: Life in 12 Bars

Faces Places

Hell On Earth: The Fall of Syria and the Rise of ISIS

