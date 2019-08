Passport – ผจญภัยบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน (泰山樹屋) ในป่า “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” (香港迪士尼樂園)

Passport

เรื่องและภาพ : สุชาดา ลิมป์

“Come stop your crying. It will be alright

Just take my hand. Hold it tight…

คล้ายเพลง You’ll Be In My Heart จากอัลบั้ม The Magic Of Disney ประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่น Tarzan of the Apes ในปี ๑๙๙๙ ซึ่งโด่งดังมากเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวอลท์ ดิสนีย์ บรรเลงขณะ “ล่องแพท่อนซุง” ผจญภัยไปยัง “บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน” ต้นไม้ยักษ์จากฉากสำคัญในนิยาย

คงมีหลายคนที่ออกจากโรงภาพยนตร์ด้วยความรู้สึกอยากไปเที่ยวบ้านของเจ้าป่า-เด็กน้อยผู้รับการเลี้ยงดูโดยฝูงลิงยักษ์จนเติบใหญ่เป็นหนุ่มเก่งกล้าในป่าเหนือสรรพสัตว์ กระทั่งได้พบ-ช่วยเหลือ เจน พอร์เทอร์ (Jane Porter) โดยบังเอิญและกลายเป็นคนรัก-ภรรยาในเวลาต่อมา

“I will protect you from all around you

I will be here. Don’t you cry…

สายน้ำเอื่อยท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของผืนป่าช่วยนำพาแพท่อนซุงล่องมาถึง “เกาะทาร์ซาน” ที่ตั้งอยู่ใจกลางโซน “แอดเวนเจอร์แลนด์” ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์











จากนี้เราจะได้สมบุกสมบันนิดๆ คล้ายจำลองการใช้ชีวิตแบบชาวป่า

ตั้งแต่ไต่บันไดไม้ ๑๕๗ ขั้น ที่สร้างจากชิ้นส่วนเรืออับปาง ข้ามสะพานแขวนสู่บ้านต้นไม้กลางป่าดิบท่ามกลางเถาวัลย์และมอสที่ปกคลุมทั่วบ้านต้นไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดลวดลายและเรื่องราวอัศจรรย์ในชีวิตทาร์ซาน ต้นไม้ยักษ์นี้ชื่อ “Disneydendron semperflorens grandis” หมายถึง ต้นไม้ดิสนีย์ขนาดใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างสรรค์โดยวิศวกรนักจินตนาการของดิสนีย์ มีความสูง ๑๙ เมตร กิ่งไม้ใหญ่ ๗๑๗ กิ่ง และใบไม้กว่า ๑๐,๐๐๐ ใบ ยิ่งเข้าใกล้เรือนยอดจะได้ชื่นชมป่าดิบมุมสูงรอบแอดเวนเจอร์แลนด์











“For one so small, you seem so strong

My arms will hold you, keep you safe and warm

This bond between us. Can’t be broken

I will be here. Don’t you cry…

โรแมนติกกว่าเพลงที่ดังกล่อมจินตนาการผู้มาเยือนตลอดเวลาก็บ้านของทาร์ซานนี่ล่ะ

หนึ่งในสิ่งน่าสนใจในบ้านคือสมุดวาดเขียนของเจนที่ให้รายละเอียดชีวิตของทาร์ซานไว้

ตั้งแต่วิถีเติบโตโดยคาลา-แม่กอริลลาผู้เปี่ยมปรานี หรือครั้งที่เขารอดชีวิตจากเซเบอร์-เสือดาวดุร้าย กระทั่งได้พบรักกับเจนในป่าใหญ่และอยู่ด้วยกันในกระท่อมบนต้นไม้แห่งนี้











แม้เรื่องราวของทาร์ซานจะพัฒนาไปอีกหลายรูปแบบและมีภาคต่อเนื่องอีกสารพัด แต่ภาพยนตร์แอนิเมชั่นของดิสนีย์ก็ยังคงเป็นเสน่ห์ที่ตรึงใจคนหลากวัย โดยเฉพาะภาพจินตนาการที่เนรมิตความงดงามของพงไพรให้มนุษย์กับเหล่าสัตว์ป่าอาศัยอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก

ถ้ามาฮ่องกงครั้งหน้า อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากย่านการค้าอันทันสมัยหรือเดินสายไหว้พระ

ลองมาสัมผัสเวทย์มนต์แห่งฮ่องกง เสพธรรมชาติในอาณาจักรเทพนิยายและตัวละครดิสนีย์ดู

ค่าผ่านประตูคนละ HK$ 639 (ราว ๒,๕๓๐ บาท) เที่ยวได้ตั้งแต่ ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ นาฬิกา

ที่เหลือปล่อยให้เสียงเพลงรักจากหนุ่ม-สาวนำทางเราไปเที่ยวบ้านต้นไม้ในป่าของพวกเขา

“I’ll be with you. I’ll be there for you always. Always and always

Just look over your shoulder. Just look over your shoulder

Just look over your shoulder. I’ll be there always.”

สุชาดา ลิมป์

ผู้ไม่เน้นความเป็นระเบียบในชีวิต ถูกจริตกับผ้าขาวม้า วิถีท้องทุ่ง เรื่องราววัฒนธรรมร่วมสมัย พอๆ กับศิลปะและการเดินทาง