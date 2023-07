LUCKY SE7EN ชีวิตไซร้ ใครลิขิต

เรื่อง : นพรุจ สงวนจังวงศ์

ภาพ : จิร อังศุธรรมทัต

เราสามารถลิขิตชะตา หรือมีสิ่งสูงส่งกว่ากำหนดมันไว้แล้ว

คำถามน่าคิดหลังดู LUCKY SE7EN : นัดที่ 7 เผด็จศึก ละครบู๊ปนฮาแฝงปริศนาชีวิตจาก Too Long Theatre พาไปรู้จัก “โจ” หนุ่มนักฆ่าฉายา “มือปืนที่ดวงดีที่สุดในเมืองแบงแบงค๊อก” เมืองสมมุติที่ชื่อคลับคล้ายคลับคลาว่ามีอยู่จริง

ที่ว่าดวงดีที่สุด เพราะเมื่อโจออกทำงานจะพกปืนลูกโม่คู่ใจที่เขามอบชื่อให้ว่า “เมอร์ซี” (Mercy) แปลว่าความเมตตา พร้อมสำหรับวิธีปลิดชีพอันเป็นเอกลักษณ์คือการเล่น “รัสเซียนรูเล็ตต์” (Russian Roulette) กับเป้าหมาย เกมง่ายๆ แต่อันตรายถึงชีวิต เพียงใส่กระสุนไว้ในปืนหนึ่งนัดและผลัดกันลั่นไก ใครจะอยู่หรือไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความเมตตาของเจ้าเมอร์ซีกระบอกนี้

เกมประหลาดที่ว่าปรากฏต่อสาธารณะเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๗ บนหน้ากระดาษเรื่องสั้นของนิตยสาร Collier’s โดยนักประพันธ์ชื่อ จอร์จส์ เซอร์เดซ (Georges Surdez) ผ่านประโยค “Did you ever hear of Russian Roulette?” ก่อนโด่งดังอีกครั้งใน ค.ศ. ๑๙๗๘ เมื่อเกมนี้ไปโผล่ในภาพยนตร์เรื่อง The Deer Hunter ต้นกำเนิดของมันเป็นปริศนา แต่เล่ากันว่าเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ โดยผู้คุมชาวรัสเซียที่ชื่นชอบความเจ็บปวดและการทรมานผ่านการบังคับนักโทษให้เล่นเกมแห่งความตายนี้ บ้างก็ว่าเกิดขึ้นในค่ายทหารรัสเซียเป็นที่มาของชื่อเกม

ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นเกมที่ใช้ดวงสูงมาก และการที่โจสามารถมาเล่าเรื่องให้ใครฟังได้นั่นหมายถึงเขาชนะเกมนี้มาทุกครั้ง

แล้วทุกอย่างก็แปรผันเมื่อวันหนึ่งเมอร์ซีเริ่มทำงานมีปัญหาและชีวิตปรกติสุขของนักฆ่าก็ติดขัด ทำให้โจเข้าใจไปว่าตัวเองเริ่ม “ดวงตก” ประกอบกับบรรดาเพื่อนพ้องในองค์กรมือสังหาร ซึ่งต่างก็พึ่งพาโชคลางทางใดทางหนึ่งกำลังประสบกับปัญหาความไม่ไว้ใจกันเอง

เสน่ห์หนึ่งที่พบได้จากละครเรื่องนี้นอกเหนือจากแสงสีอันน่าหลงใหลและการ “เล่นใหญ่” ให้คนดูได้อมยิ้มคือ การนำเรื่องความเชื่อในโชคลางหรือดวงชะตาสอดแทรกในแทบทุกอณูของเนื้อหา ราวกับว่ามันคือสิ่งที่กำหนดความเป็นไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงของชีวิตตัวละคร ขณะเดียวกันก็สะกิดให้ผู้ชมสงสัยว่า ความเป็นไปเหล่านั้นเกิดจากโชคชะตาจริงหรือ

เราดวงดี หรือเพราะมีใครทำให้เราเชื่อว่าตัวเองดวงดี

เราดวงตก หรือเพราะมีใครทำให้เราเชื่อว่าตัวเองดวงตก

ความเชื่อเหล่านั้นส่งผลต่อย่างก้าวและการกระทำในชีวิตเราหรือไม่ เป็นตัวอย่างความสงสัยให้กลับไปคิดต่อ ว่าบางทีมนุษย์อาจฝากฝังชีวิตไว้กับโชคลางมากเกินจนสูญเสียความเชื่อในตัวเองหรือเปล่า

กระนั้นละครเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติที่สามารถบงการชีวิตมนุษย์อยู่ ประตูแห่งความเป็นไปได้ยังคงถูกเปิดไว้ให้ถกเถียงและค้นหา จึงเกิดเป็นความสนุกให้ผู้ชมมีส่วนร่วมสังเกตเหตุการณ์หรือการกระทำแต่ละย่างก้าวของตัวละคร ประมวลเป็นหลักฐานขบคิดหักล้างกันในหัว เพื่อย้อนหาคำตอบสำหรับตัวเองบ้าง

ว่าสิ่งที่เรียก “ชะตา” แท้แล้วเกิดจากเรา ใคร หรืออะไร

หมายเหตุ

LUCKY SE7EN : นัดที่ 7 เผด็จศึก

ทำการแสดงทั้งหมด ๘ รอบ

๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะศุกร์และเสาร์)

เวลา ๑๙.๓๐ น.

สถานที่ โรงละคร People of Ari (BTS อารีย์)

จองบัตรทาง Inbox Facebook Page : Too Long Theatre