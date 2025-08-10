ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน
ประเวช ตันตราภิรมย์, ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล, วรรณิดา มหากาฬ : ถ่ายภาพ
ยามบ่ายของวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี และแผนกต่าง ๆ ของบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด เปิดสำนักงานย่านสนามบินน้ำ ต้อนรับการมาเยือนของคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสื่อสารมวลชนและสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568
“กิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติกับนักเขียนมืออาชีพและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตนิตยสาร นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้วหวังว่าการออกมาศึกษาดูงานร่วมกับเพื่อน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ มีความสามารถด้านการสื่อสารมวลชนและสังคมศาสตร์มากขึ้น” ครูวราสินี วิศุภกาญจน์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน และเล่าว่าช่วงเช้าได้พานักเรียนไปหาประสบการณ์ ลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลภาคสนามที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก เทวสถานฮินดูที่สำคัญและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองไทย ตั้งอยู่ย่านสีลม กรุงเทพมหานคร โดยครูกำหนดโจทย์ให้นักเรียนทุกคนเขียนงานสารคดีความยาวประมาณ 2 หน้ากระดาษ ถ่ายภาพประกอบ ออกแบบเนื้อหาและจัดหน้ากระดาษให้สวยงาม
ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี แนะนำว่า “การลงพื้นที่ภาคสนาม” คือการออกเดินทางไปเก็บข้อมูลตามสถานที่ต่าง ๆ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการสร้างสรรค์สารคดี ร่วมกับการสัมภาษณ์บุคคลและค้นคว้า “ข้อมูลในงานสารคดีมีทั้งที่มาจากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุด โลกอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่แผ่นพับที่แจกตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ข้อความบนป้ายประกาศก็มีความสำคัญ อาจมีเกร็ดความรู้น่าสนใจนำมาใช้ในงานเขียนได้”
สกล เกษมพันธุ์ บรรณาธิการภาพนิตยสารสารคดี ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถ่ายภาพและนำเสนอภาพถ่ายสารคดีผ่านนิตยสาร ยกตัวอย่างภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เทคโนโลยี สัตว์ป่า อาทิ พิธีลอยอังคารเถ้าสรีระของท่านพุทธทาสภิกขุ ปี 2536 , เหตุการณ์สุริยุปราคา ปี 2538 , สังคมพหุวัฒนธรรมปัตตานี ปี 2563 แต่ละภาพสะท้อนความงามและความจริง บันทึกเรื่องราวและความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดระยะเวลากว่าสี่สิบปีของนิตยสารสารคดี
ตลอดบ่ายของกิจกรรมศึกษาดูงาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ยังได้เยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ ภายในสำนักงานนิตยสารสารคดี และบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารสารคดีรายเดือน หนังสือเล่ม กิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วยฝ่ายบัญชีและสำนักงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ฝ่ายสมาชิก ฝ่ายการตลาด โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
กฤตนัตตา หนูไชยะ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา การตลาด จัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีที่ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนครั้งนี้
หน้าที่สำคัญของคนทำสื่อนิตยสารและงานหนังสือคือเผยแพร่ความรู้และเรื่องราวดี ๆ ที่มีประโยชน์สู่สังคม หวังว่าการเปิดบ้านครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เปิดมุมมองและทัศนคติเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคตข้างหน้า