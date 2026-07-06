ค่ายสารคดี ครั้งที่ 21 - ดูตัว ดูใจ เธอเลือกค่าย ค่ายเลือกเธอ

“เราต้องรู้จักกันทั้งสองฝ่ายเพื่อเลือกกันและกัน พี่ขอเวลาสั้นๆ แนะนำให้คุณรู้จักค่ายว่าใช่สำหรับพวกคุณไหม แล้วหลังจากนี้ในห้องสัมภาษณ์ คุณก็แนะนำตัวให้ค่ายรู้จักคุณ”

6 มิถุนายน ตัวแทนครูค่ายกล่าวกับน้องๆ ราวร้อยชีวิตที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจนมาพบกันในวันสัมภาษณ์นี้ ว่าพวกเราชาวสารคดีเป็นคนทำสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทำงานบันทึกสังคมมา 40 กว่าปีแล้ว ในปีที่ 20 เราก็เริ่มทำค่ายสร้างคนบันทึกสังคมรุ่นใหม่ และน้องๆ ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็คือว่าที่เด็กค่ายสารคดี ครั้งที่ 21

กระบวนการค่ายคล้ายการจำลองโลกของการทำงานจริงมาให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ลงพื้นที่จริง ทำงานกับผู้คนหลากหลายจริงๆ พร้อมด้วยการวิจารณ์อย่างเข้มข้นเพื่อปรับปรุงชิ้นงาน รวมถึงคลาสบรรยายที่ครูค่ายจะมาถอดบทเรียนการทำงานจริงตลอดหลายสิบปีให้กับน้องๆ

มีอะไรมากมายให้เราได้เรียนรู้ร่วม โดยเฉพาะธีมค่ายประจำปีนี้ ท่องเที่ยววิถีใหม่ Unplug and Reconnect Journey

“ค่ายเราเน้นการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ ทั้งเขียน ภาพ และวิดีโอ ใช้เวลายาวนานนะ เข้าค่ายกัน 4 เดือน ต้องทำงานกับคนหลากหลาย เธอจะตั้งใจไปกับเราจนจบค่ายได้ไหม”

สิ่งที่ครูค่ายอยากเห็นในวันนี้คือความตั้งใจ ทั้งตั้งใจที่จะมาเข้าร่วมและความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะแสดงออกมาในผลงาน

“น้องๆ มานั่งตรงนี้ ทุกคนได้ฝ่าฟันมาประมาณหนึ่งแล้ว ทุกคนมีความเก่ง มีของอยู่ในตัวอยู่แล้ว วันนี้อยากให้ทุกคนนำเสนอตัวเองออกมาให้ดีที่สุด เป็นตัวเองให้เต็มที่ หวังว่าจะได้พบกัน”

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กิจกรรมโดย : SarakadeeMagazine