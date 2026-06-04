“โคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์” บรรยายด้วยว่าบรรดาอาคารสถานที่ในวัดพระเชตุพนฯ ที่อาศัยแรงช่างพระสงฆ์ซึ่งรับนิมนต์มา มีทั้งขุนนางฆราวาสและพระสังฆาธิการร่วมกันดูแล เช่นศาลาหน้าพระมหาเจดีย์ ให้นายด้วง มหาดเล็ก และพระสมุห์จั่น ร่วมกันกำกับการเขียนภาพจิตรกรรมโดยพระช่างจากวัดสามพระยา วัดระฆัง และวัดปทุมคงคา ให้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็ว
๏ สามพระยาระฆังอีกท้งง ปทุมคง คาแฮ
สามวัดจัดช่างสงฆ์ ส่งให้
นายด้วงสมุห์จั่นองค์ หนึ่งควบ คุมนา
การวาดอาจ์เสรจ์ได้ ด่วนด้วยด่งงถวิน ฯ
ส่วนพระระเบียงล้อมพระมหาเจดีย์ ซึ่งใช้ช่างพระถึง 21 รูป ควบคุมโดยพระสมุห์จั่น (คงเป็นรูปเดิมรูปเดียวกันกับที่ออกนามมาแล้ว) พร้อมด้วยพระสมุห์เผือกและพระครูใบฎีกา วัดพระเชตุพน ร่วมกับพระสมุห์ศรี วัดมหาธาตุ และพระครูพุทธบาล วัดราชบุรณะ รวมทั้งสิ้นห้ารูป
๏ สมุห์จั่นสมุห์เพอกด้วย ใบฎีกา หนึ่งเอย
ในพระเชตุวัดอา วาสไว้
สมุห์ศรีสถิตมหา ธาตุอีก องค์ฤๅ
ราชบุรณพุทธบาลให้ อยู่ห้ามาประชุม ฯ
“โคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์” ระบุด้วยว่ามีทั้งพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และข้าราชการร่วมกันรับผิดชอบดูแลในภาพรวมอีกชั้นหนึ่งด้วย เช่น การเขียนภาพจิตรกรรมที่ศาลารายทั้งหมด ซึ่งเป็นฝีมือของเหล่าพระภิกษุช่างเขียน มีพระครูอุดมสังวรกำกับดูแลการร่างภาพให้ถูกต้องตามคัมภีร์ ร่วมกับนายดี มหาดเล็ก โดยมีหมื่นนิพนธ์ภักดีเป็นผู้ช่วยทั่วไป โดยให้ท่านเหล่านี้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขภาพวาดได้ตามที่เห็นสมควร
๏ พระครูลงเครื่องคุ้ม ดัษกร นามอุดมสังวร ชื่อตั้ง ทุกที่ทุกถิ่นจร ใจใส่ สิทธิขาดราชการทั้ง ทั่วสิ้นสงฆ์เขียน ฯ ๏ วิไนยธรฝ่ายวัดไว้ เป็นภาร ธุระฤๅ ร่างเทียบทุกดำนาน มากนั้น นายดีมหาดเล็กงาน ไตรตรวจ รอบแฮ รอบแห่งศาลาชั้น นอกชั้นในราย ฯ ๏ อาลักษณ์ฉลาดวาดด้วย ดูแจง จัดนา ภาพบดีใดแปลง เปลี่ยนให้ นิพนธ์ภักดีแสดง นามหมื่น หนึ่งเอย องค์อดิศรวรใช้ ช่วยสิ้นสบสถาน ฯ