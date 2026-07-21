“ถ้าเราได้เจอตัวเองในอนาคตอีก 4 เดือนข้างหน้าที่ผ่านกระบวนการในค่ายนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คิดว่าเขาจะมาบอกอะไรเรา” ดร.อริสา สุมามาลย์ วิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ถามกับชาวค่ายสารคดีครั้งที่ 21 ทุกคน
ก่อนที่จะเป็นนักสารคดี เราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเชื่อ ความฝัน ความต้องการภายในที่รอการเติมเต็ม ห้องเรียนแรกของค่ายฯ จึงไม่ใช่การเรียนผลิตสื่อ แต่ชวนทุกคนหวนกลับมาทบทวนภายในเพื่อเข้าใจตัวเอง รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนตัวตนของกันและกันกับเพื่อนๆ
“ความสนุกสนาน อิสรภาพ มิตรภาพ ความท้าทาย ความคิดสร้างสรรค์ การยอมรับความแตกต่าง ความสำเร็จ ความเมตตา การเรียนรู้สิ่งใหม่ ความสงบ สุขภาพ ความสงบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู หรือการทำประโยชน์ให้สังคม หากให้เลือกสัก 3 คำ ตัวเราให้ความสำคัญกับสิ่งไหน”
เราอาจเคยผ่านประสบการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างในอดีตที่ทำให้คำบางคำกลายเป็นคุณค่าที่เรายึดถือในปัจจุบัน สิ่งสำคัญของกิจกรรมตลอดทั้งวันนี้คือการฝึกให้เรามีสติเท่าทัน อยู่กับปัจจุบันที่อาจไม่เป็นดังใจ แล้วชวนจินตนาการไปถึงภาพตัวเองในอนาคต ว่าคำสามคำนั้นปรากฎอยู่ในภาพนั้นแบบไหน
“ตัวเราในอนาคตคนนั้นเขาจะบอกอะไรกับเราในวันแรกที่กำลังจะเริ่มต้นการเดินทางกันนะ จะให้กำลังใจ จะบอกใบ้อะไรไหม ลองบันทึกถ้อยคำนั้นไว้ในจดหมาย จากตัวฉันในวันข้างหน้า ถึงตัวฉันในวันนี้”
เชื่อว่าน้องๆ ทุกคนคงจะได้ค้นพบ ค้นเจอ คำสำคัญบางอย่างที่อยากบอกกับตัวเอง การเดินทางของค่ายสารคดีครั้งที่ 21 พึ่งจะเริ่มต้น
ขอให้ทุกคนได้พบการเดินทางภายในที่ตนเองตามหา
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- วิริยะประกันภัย
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
- กลุ่มธุรกิจ TCP
- Nikon
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- MilibooThailand
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กิจกรรมโดย : SarakadeeMagazine